Každou zimu z nedostatečně izolovaných domů utíká nevyužité teplo za desítky tisíc korun a ne každý může tyto ztráty zaplatit. Každý rok vám také vyúčtování přinese pěkné překvapení. Ve většině případech zrovna ne dvakrát příjemné. A nikdo neví, co nás čeká teď po obřím zdražování. Jak dlouho si myslíte, že budete moci tyto drahé účty ještě platit? Nebylo by dobré si sednout a zamyslet se, co s tím provést, a raději ušetřené peníze využít na něco užitečného.

Módní trend – izolace domu

Izolování domu není pro vás zajisté nic nového. Již několik let se s ním setkáváte, buď v rámci svých vlastní oprav domu nebo v médiích. Trh nám nabízí několik technik a druhů. Můžete zateplit fasádu, vyměnit okna, dveře nebo zateplit strop. Všechny tyto metody vám samozřejmě zajistí dostatečnou úsporu nákladů, ale my se podíváme na to, jaká ta úspora může být.

Ilustrační příklad:

Přízemní RD 8,0x12,0m, zastřešený sedlovou střechou (tedy s půdou), s uvažováním obvodového zdiva z plných cihel tl. 450mm, podlaha na terénu škvárobeton s izolací 50mm polystyrenu, okna dřevěná zdvojená (plocha oken + dveří 15m2) , strop k půdě trámový, bez izolace.

Zateplení zdí Výměna oken a dveří Zateplení stropu Investice 163013 104075 47599 Úspora 14774 2867 11731 Návratnost investice 11 let 36 let 4 roky



Pozn.: Úspory nákladů jsou spočítány průměrně v ohledu na různé typy vytápění domu.

A jak to vychází celkově v procentech?

obvodové stěny 34% Okna a dveře 7% Strop k půdě 27%

První tabulka vám jednoznačně ukazuje, jaké jsou celkové náklady na jednotlivé typy zateplení domu a jaká je jejich návratnost. Vidíte, že nejlépe vychází izolace stropu, jak na cenu, tak návratnost v letech. Izolace fasády vám udělá také velkou úsporu, což vidíte i v celkovém porovnání v procentech. Ale bohužel je to velmi nákladná položka v rodinném rozpočtu a ne každý si může takovou opravu dovolit. Zateplení stropu vám nabízí snadné, levné, efektivní a okamžité řešení.

Vločky, které zateplí váš dům

Představte si, sedíte si klidně v obývacím pokoji a sledujete vás oblíbený pořad a než skončí máte zateplený váš dům. Zní to jako pohádka, ne toto je realita. Systém MAGMARELAX, minerální foukaná izolace, díky své jednoduché aplikaci nijak nenaruší vaší domácí pohodu. Není třeba žádné stavební povolení, nevzniká žádný nepořádek a nic vás neobtěžuje nepříjemným hlukem. Jemné vločky se dostanou do zcela nepřístupných míst a dutin ve vašem stropě. Stačí jen natáhnout hadici z přistaveného auta před domem a vše je za pár hodin hotovo. Změnu tepelné pohody pocítíte okamžitě. Teplota v místnostech se zvýší až o 5 stupňů a to už je pěkně znát!

Nadělte si úsporu!

Závěr roku je tu, co by kamen dohodil. A rozhodně není třeba čekat na novou stavební sezónu. Jedna z velkých výhod systému MAGMARELAX je, že se dá provádět celý rok. V případě zájmu se můžete obrátit na společnost IP Polná, která vás v nejkratší době kontaktuje, sjedná si u vás schůzku, prohlédne s vámi dům, ukáže úniky tepla, nabídne optimální řešení a provede předběžnou kalkulaci. A to vše zcela ZDARMA.

