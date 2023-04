Celkem 200 lůžky, z toho 20 pro dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči, disponuje Centrum návazné péče v Nemocnici Privamed v Plzni.

Primář Centra návazné péče v Nemocnici Privamed v Plzni Oldřich Berka | Foto: Nemocnice Privamed

Je tak jedno z největších v České republice. O provozu i novince – lůžkách následné rehabilitační péče, hovoří primář centra návazné péče Oldřich Berka.

Z minulosti si podobná centra nesou nálepku, že slouží především seniorům k dožití? Mění se už tyhle názory?

Podobných názorů naštěstí ubývá. Už dávno to není pravda, ale v mnoha lidech je to hluboce zakořeněné. Přitom mnoho pacientů od nás odchází domů a žije plnohodnotný život. Náš záběr je velmi široký od péče o mladé lidi po úrazech až po umírající.

Jaké je věkové spektrum vašich klientů?

Od 18 let až do 80 i více let. Ještě před deseti lety byl věkový průměr našich pacientů 80 roků, v současné době činí 55 let. Na DIOPu, tedy na lůžkách dlouhodobé intenzivní péče, máme hodně mladých, například po autonehodách. A hodně mladších lidí jsme tu měli na doléčení i v době pandemie covidu.

Co všechno musejí zvládat v centru sestry?

Jejich profesní záběr je podobně jako u našich lékařů od interny až po onkologii. Musí se umět postarat o pacienty v akutních i chronických stavech. Pečují například o klienty dialyzačního centra, musí umět zavádět a vyměňovat různé druhy katétrů, ošetřovat nemocné se stomií, pacienty, kterým chybějí končetiny a zvládat řadu dalších úkonů. A k tomu ještě dávat pacientům

a mnohdy i jejich rodinám psychickou podporu. Pomoci jim v tomto ohledu mohou i duchovní služby nebo lze využít také nemocniční kapli. Komunikace s rodinami je v naší profesi hodně důležitá. Jednoduše řečeno, naším cílem je, aby od nás lidé odcházeli domů a tam mohli samostatně fungovat. A pokud

to není možné, aby odešli do sociálního zařízení a mohli tam pokud možno

bez větších omezení žít.

Teď jim přibyla práce na lůžkách následné rehabilitační péče? Kolik jich je?

Lůžek na tuto péči máme třicet. Patří pod centrum návazné péče, ale úzce s námi spolupracují i naši kolegové z oddělení rehabilitace.

Na koho je péče zaměřena?

Na pacienty ve věku osmnáct plus a prioritu mají lidé po operačních výkonech nebo pacienti neurologického oddělení. Zjednodušeně řečeno všichni ti,

kteří potřebují delší rehabilitaci a mají předpoklady se během měsíce zlepšit. Takových lidí přibývá a péče o ně velice chybí.

Kdo v Plzeňském kraji takovou péči ještě poskytuje?

Pokud se nemýlím, jsou taková lůžka ve FN Plzeň a pak v Horažďovicích.

Takže je jich opravdu velice málo a určitě bychom jich využili v naší nemocnici minimálně ještě o deset víc.

Pacientům chybějí kontakty s rodinami

„K naší práci je potřeba velké empatie a zájem neustále se vzdělávat.

Je ale velice perspektivní, protože klientely bude pořád dostatek,“ říká vrchní sestra centra návazné péče Jaroslava Galášová. Dodává, že v centru pracuje zhruba 60 sester, ale okamžitě by mohla zaměstnání nabídnout ještě alespoň 10 dalším.

Pro klienty je podle ní důležitý především kontakt s rodinnými příslušníky.

„Ale nestačí, když jen přijdou, prohodí několik slov a zase odejdou. Důležité je třeba i obyčejné pohlazení, ale i učesání, nakrmení nebo vykoupání nemocné maminky nebo tatínka. „Pak je na nich vidět, jak pookřejí, protože u jejich nejintimnějších věcí jsou jejich blízcí. My je samozřejmě vykoupeme, ale pořád jsme pro ně cizí lidé a ostych je na nich znát,“ popisuje vrchní sestra s tím,

že zapojení rodiny do péče a její pravidelné návštěvy pomáhají pacientům velice. „Některé dcery či synové jsou vzorní, ale pořád je jich menšina,“

zdůrazňuje Jaroslava Galášová.