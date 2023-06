V sobotu 24. června se v Českých Budějovicích uskuteční premiérový Den bazénu s teplárnou.

Foto: Teplárna České Budějovice, a. s.

Od 10 do 20 hodin bude návštěvníkům k dispozici krytý bazén i letní plovárna, do nichž bude vstup zdarma. Bude ho možné spojit také s návštěvou sauny či prohlídkou složité technologie v podzemí plaveckého stadionu. Ta nabídne unikátní příležitost vidět běžně nepřístupné zázemí, včetně výměníkové stanice, dodávající do objektu teplo ze sdílené distribuční soustavy.

„Chceme široké veřejnosti nabídnout možnost aktivně strávit část dne v městském bazénu, který vyhřívá naše teplo stejně jako mnoho dalších budějovických objektů a budov,“ říká Václav Král, předseda představenstva Teplárny České Budějovice. Ta akci pořádá spolu s další městskou společností Sportovní zařízení města České Budějovice.

K dispozici bude celý bazén a pro děti navíc i zábavný program, o který se postarají instruktoři Plaveckého klubu České Budějovice.

Vstup, kromě prohlídek technologie, bude bez rezervace. V obvyklé otevírací době budou pro návštěvníky k dispozici dvouhodinové volné vstupy do kryté plovárny či sauny až do naplnění kapacity. V letní plovárně půjde o tříhodinové volné vstupy pro prvních 200 návštěvníků.

Součástí dne bude i pět komentovaných prohlídek technologie, každá maximálně pro 20 osob. Proto je rezervace nutná. Místo ve skupině si lze zadat od 19. do 23. června on-line na webu českobudějovické teplárny.

https://www.teplarna-cb.cz/privitejte-leto-dnem-bazenu-s-teplarnou/