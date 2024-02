Jaro si žádá chutné sezónní dobroty, které si doma hravě zvládnete připravit díky receptům od foodblogerky Svatavy Vaškové. Bylinky, zelenina a bílkoviny a zdravé tuky z vajíček vám dodají energii, krásně barevná jídla přitom lahodí i oku. Na Velikonoce potěšte návštěvy tradičními jidášky nebo lineckými vajíčky.

Foto: www.kulinaria.cz

Jaro se blíží mílovými kroky, připravte se jej přivítat i ve své kuchyni. Po únavné zimě vám pomohou vrátit energii jídla plná zeleniny, nezapomeňte na pestrost a kvalitní bílkoviny a zdravé tuky, třeba z vajíček. Nejen na Velikonoce se vám jistě budou hodit recepty od foodblogerky Svatavy Vaškové alias Coolinářky.

A protože jaro je spojené s veselostí a hravostí, pohrajte si se servírováním. „Třeba oblíbenou vaječnou nádivku můžete připravit ve formě na bábovku, která jí dodá vizuální šmrnc. Talíře a misky vybírejte v jarních barvách nebo s květinovými vzory,“ dává tip Lenka Dulíková, vedoucí obchodního oddělení společnosti Blex, která provozuje e-shop nejen s kuchyňskými potřebami a dekoracemi pro váš domov Kulinaria.cz.

Jarní recepty nejen na Velikonoce

Linecká vajíčka

Suroviny:

300 g hladké mouky + trochu na pomoučení válu

200 g másla

100 g cukru krupice

2 žloutky

1 vanilkový cukr

nastrouhaná kůra z poloviny citronu

rybízová nebo malinová marmeláda

moučkový cukr na posypání

Nejprve opatrně oddělte vaječné žloutky od bílků. Bílky v tomto receptu potřebovat nebudete, uložte si je tedy v chladničce a využijte v jiném receptu. Na jemném struhadle nastrouhejte žlutou část kůry z poloviny důkladně omytého citronu. Do mísy nasypte sypké suroviny – mouku, cukr a vanilkový cukr. Promíchejte a přidejte nakrájené studené máslo, žloutky a nastrouhanou kůru z citronu. Vše zpracujte v hladké kompaktní těsto, ať už rukama nebo hnětacím hákem v robotu. Těsto zabalte do potravinářské folie a dejte nejlépe přes noc do chladničky.

Připravte si vál, hladkou mouku, vykrajovátka, váleček a váleček s reliéfem, dva plechy a pečicí papír. Troubu předehřejte na 180 stupňů. Na pomoučeném válu ještě jednou těsto rukama pořádně zpracujte, aby se dalo pohodlně vyválet.

Vál a válečky důkladně posypte hladkou moukou, těsto rozdělte na 2 poloviny a vyválejte ho na placky asi 2–3 mm tenkou. Válejte dle libosti buď obyčejným válečkem, nebo válečkem s reliéfy. Vykrajovátkem ve tvaru vajíčka pak tvořte sušenky. Ty pokládejte na pečící papír na plechu a dejte péct do vyhřáté trouby asi na 5 minut. Hotové sušenky nechte zchladnout a pak je marmeládou slepte k sobě.

Vaječná tlačenka

Suroviny:

6 vajec

200 g šunky vcelku

1 sklenice nakládané zeleniny Moravanka (330 g)

1 jarní cibulka

200 ml majonézy

1 sáček želatiny v prášku

2 lžíce pažitky

sůl

čerstvě mletý pepř

Uvařte vejce natvrdo, oloupejte je a nakrájejte na kostičky. Stejně nakrájejte i vepřovou šunku a najemno nasekejte jarní cibulku. Vše dejte do větší mísy. Nakládanou zeleninu slijte, ale nálev si nechte a nalijte ho do malého hrnce. Okurky a cibulky z nakládané zeleniny nasekejte na kostičky a přidejte vše do mísy, stejně tak majonézu a ostatní drobnou zeleninu (hrášek, mrkev, kapii, …). Vše podle chuti osolte, opepřete čerstvě mletým pepřem a zamíchejte.

Do nálevu po zelenině nasypte želatinu a postupně zahřívejte a míchejte, aby se želatina zcela rozpustila. Pozor, směs nesmí vařit. Pak ji nechte lehce zchladnout a nalijte do směsi surovin v míse, rychle zamíchejte a ihned nalijte do chlebíčkové formy Guardini vyložené potravinářskou fólií. Tlačenku nechte několik hodin ztuhnout, pak ji vyklopte a nakrájejte na plátky.

Velikonoční jidáše

Suroviny:

400 g hladké mouky

2 vejce

50 g cukru krupice

60 g másla

200 g smetany ke šlehání

½ lžičky soli

½ lžičky mletého kardamomu

nastrouhaná kůra z ¼ citronu

1 lžička vanilkového cukru

⅓ kostky droždí

1 lžíce medu

1 lžíce rozpuštěného másla

zhruba 30 ml rumu

U jednoho vejce oddělte bílek od žloutku. Z rozdrobeného droždí, lžičky cukru, 50 ml vlažné smetany a trošky mouky nechte vzejít kvásek.

Hladkou mouku, povolené nakrájené máslo, žloutek a celé vejce, zbytek vlažné smetany, cukr, sůl, kardamom a citronovou kůru dejte do zadělávací mísy. Přidejte i aktivní kvásek. Ideálně v kuchyňském robotu zadělejte těsto, zakryjte ho a nechte vykynout asi 90 minut.

Vykynuté těsto rozdělte na 16 dílů. Z každého vytvarujte symbolický provaz a zamotejte ho dle fantazie. Jidášky nechte kynout pod čistou utěrkou ještě 20 minut na plechu s pečicím papírem. Mezitím si předehřejte troubu na 190 stupňů (spodní a horní ohřev).

Každý kousek pomašlujte vaječným bílkem a pečte asi 15 minut dozlatova. Hned po vytažení z trouby ještě horké jidáše pomašlujte směsí rozpuštěného másla, medu a rumu.

Jarní nádivka

Suroviny:

5 bílých rohlíků nebo housek

5 vajec

50 ml smetany

400 g uzené krkovice

1 jarní cibulka

125 g čerstvého baby špenátu

2 stroužky česneku

2 lžíce sekané čerstvé pažitky

2 lžíce nasekané plocholisté petrželky

2 hrsti mandlových plátků

sůl

pepř

špetka muškátového oříšku

Nejprve v cedníku spařte čerstvý špenát s nasekaným česnekem. Stačí prolít vroucí vodou, špenát zavadne. Nechte ho zchladnout, pak ho vymačkejte a i s česnekem nasekejte.

Pečivo nakrájejte na malé kostičky, ty přesypte do větší mísy. Mezitím si orestujte na kostičky nakrájené uzené maso. K pečivu přidejte žloutky, 50 ml smetany, orestované uzené, sekané mandle a jarní cibulku, pažitku, petrželku a nakonec ochuťte solí, čerstvě namletým pepřem a muškátovým oříškem.

V jiné míse vyšlehejte vaječné bílky se špetkou soli v tuhý sníh. Ten postupně (na třikrát) jemně vmíchejte do těsta na nádivku. Formu Guardini vymažte máslem a nandejte nádivkovou směs. Nádivku dejte péct do trouby předehřáté na 180 stupňů na asi 30 minut. Pak ji nechte mírně zchladnout a krájejte ji na plátky.

