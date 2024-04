Pro téměř polovinu lidí u nás znamená shánění pohodlné, dobře padnoucí obuvi v běžných obchodech náročnou disciplínu. V podstatě by se dalo říci, že nákup obuvi je pro nás tak trochu stres. Problémem je třeba i to, že drtivá většina z nás neví, jakou šířku bot potřebuje. Mnozí ani netušíme, že bychom se právě o šíři svého chodidla v souvislosti s koupí bot měli zajímat.

Foto: Brašnářství Tlustý

V běžném obchodě si bez problémů pořídí boty jen asi 10 procent lidí. Zhruba 4 z 10 lidí dobře padnoucí boty podle svého stylu sice pořídí, ale musí hodně vybírat. A vybrat si vhodnou obuv v běžném obchodě je pro asi 42 % lidí takřka nemožné. Výše uvedená čísla vyplývají z průzkumu Česká noha 2024. Ten na vzorku téměř 2900 českých mužů a žen zpracovala pražská společnost Brašnářství Tlustý.

„V české populaci je významné procento lidí, kteří mají široká chodidla, vysoké nárty, případně silnější lýtka. To přitom nejsou vady, ale anatomická specifika, která jsou daná našemu národu podle jeho genetické výbavy. A jsou to zároveň faktory, které výběr mainstreamové obuvi značně ztěžují,“ vysvětluje Ivan Petrův, majitel a ředitel firmy Brašnářství Tlustý. Výsledky průzkumu jeho slova potvrzují. Široká chodidla v něm přiznala více než třetina respondentů, 28 % lidí pak vysoký nárt a 22 % silnější lýtka.

Zdroj: Brašnářství Tlustý

Velikost svých bot většinou tušíme, ale zajímat se o jejich šířku, to nedělá 85 procent lidí. „Šířka obuvi se neuvádí v číslech, ale v písmenech. Mezinárodní používaná škála je od E do I, přičemž písmeno G značí standardní nohu, tedy ani úzkou, ani širokou. Z našich zkušeností mají čeští zákazníci velmi často šířku H, užších nohou je méně,“ podotýká Ivan Petrův.

Změřit si, jakou potřebujeme šířku boty, je náročnější, než změřit velikost. Potřeba je změřit šířku a obvod přední části chodidla, obvod nártu a šířku v patě. Vše se navíc měří ve stoje, kdy je chodidlo zatíženo – tak jako při chůzi – celou váhou člověka. „Sami se tedy změříte jen stěží,“ podotýká Ivan Petrův.

Zdroj: Brašnářství Tlustý

Z průzkumu dále vyplynulo, že pro české zákazníky je velmi důležitá kvalita a životnost bot. Řada lidí si ráda připlatí, pokud mají jistotu, že jim obuv vydrží déle než jeden rok. Plusem je pro ně i snadná opravitelnost, která souzní s trendem udržitelnosti.

Kvalitu, možnost opravy a dlouhou životnost zajistí především boty z prověřených materiálů, jako je kůže. Významným faktorem je pak to, zda je bota šitá, nebo lepená. „Životnost našich šitých kožených bot se pohybuje v rozmezí 5 až 10 let, v závislosti na používání a péči. U všech bot garantujeme dlouhodobou servisovatelnost, v případě potřeby opravíme i zcela vyměníme podešve. Standardně nabízíme 14 délek (od velikosti 38 do 52) a pět šířek, ale jsme schopni vyrobit jakékoliv individuální rozměry,“ popisuje Ivan Petrův.

Zdroj: Brašnářství Tlustý

Průzkum se zaměřil i na stélky, nebo-li vložky. Používá je kolem 17 % lidí, 18 % přiznává, že by je používat mělo, ale nepoužívá. Téměř 8 % Čechů a Češek by si je rádo pořídilo, ale nedaří se jim najít vyhovující. „Speciální, ortopedické či semi-ortopedické vložky pomáhají zejména v případě plochých chodidel nebo zborcené klenby, celkově ale dokážou zvýšit pohodlí boty a podporují trend zdravé chůze,“ vysvětluje Ivan Petrův, jehož firma Brašnářství Tlustý nabízí k na míru šitým botám za zvýhodněnou cenu novozélandské termoplastické vložky Formthotics.

Zdroj: Brašnářství Tlustý