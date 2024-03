„Naši absolventi se budoucnosti bát nemusí“, říká proděkan pro studijní a pedagogickou činnost Libor Váša.

doc. Ing. Libor Váša, Ph.D. proděkan pro studijní a pedagogickou činnost. | Foto: Západočeská univerzita v Plzni

Do 2. května 2024 bude probíhat přijímací řízení do akademického roku 2024/25. Do jakých programů se mohou uchazeči hlásit?

FAV nabízí bakalářské studijní programy v sedmi oblastech, jsou to informatika a výpočetní technika, kybernetika, stavitelství, matematika, fyzika, geomatika a mechanika. V informatice a výpočetní technice a v matematice nabízíme více studijních programů, aby byly pokryty různé oblasti těchto disciplín, celkem je tedy otevřeno přijímací řízení do deseti studijních programů.

Liší se programy nějak od podobných na jiných univerzitách?

Spektrum nabízených oborů studia je poměrně široké, a FAV z této šíře těží tím, že dokáže nabídnout studentům interdisciplinární přesah a výhled i do jiných oborů. Zároveň počty studentů na jednotlivých programech jsou ve srovnání s jinými univerzitami poměrně nízké, což dává pedagogům možnost se studentům individuálně věnovat.

Dává fakulta studentům možnost získat nějaké praktické zkušenosti?

Součástí některých studijních programů jsou stáže ve firmách. Kromě toho se mnoho studentů zapojuje do vědeckých projektů, které FAV řeší zejména v rámci výzkumného centra NTIS – Nové technologie pro informační společnost. Získávají tím cenné zkušenosti, které pak mohou zúročit v praxi nebo při dalším studiu.

Jsou pro studium na fakultě nutné nějaké specifické znalosti?

Do všech bakalářských studijních programů může nastoupit každý student z jakékoli střední školy s maturitou. Jistou výhodu mají ti, kteří mají dobrý základ v matematice a informatice. Není ale třeba se bát, fakulta má mechanismy sloužící k vyrovnání vstupních úrovní studentů, např. doplňkové volitelné matematické předměty nebo úvodní programátorské soustředění Bootcamp určené pro nastupující studenty prvních ročníků.

Má vůbec smysl v době umělé inteligence studovat technicko-přírodovědné obory?

Nad touto otázkou se určitě stojí za to zamyslet, pro mnoho oborů je nástup umělé inteligence skutečně existenční hrozbou. Na FAV ale dlouhodobě pěstujeme absolventy, kteří dovedou své vlastní schopnosti rozšiřovat pomocí technických prostředků, a umělá inteligence je jen dalším krokem v tomto směru. Pro naše absolventy tedy není ohrožením, ale pomocníkem.

Kde všude se dají zjistit aktuální informace z fakulty?

Vše důležité najdete na webu fakulty www.fav.zcu.cz. Průvodce přijímacím řízením, který uchazečům poradí, co je třeba udělat pro přijetí do jednotlivých studijních programů, je k dispozici na adrese mojefavka.zcu.cz. Kromě toho také provozujeme Discord server (pozvánka je na webu FAV), kde se uchazeči můžou ptát nejen pedagogů, ale i současných studentů fakulty.

Zdroj: Západočeská univerzita v Plzni