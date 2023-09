Umíme pomáhat! Tímto heslem se už od roku 2000 řídí všichni pracovníci domova Nováček, který sídlí ve vnitrobloku mezi bytovkami plzeňského sídliště Lochotín. Posláním tohoto domova je poskytování pobytové sociální služby klientům od šesti do 50ti let s mentálním postižením.

Věra Kotrbatá, vedoucí útvaru DOZP Nováček. | Foto: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace

Jedná se o malou pobytovou sociální službu s kapacitou 44 klientů, kde dbají na důstojnost a bezpečí klientů a individuální přístup ke každému z nich, což klade důraz na velkou profesionalitu všech pracovníků. A právě takové lidi s touhou pomáhat, empatií a smyslem pro péči o ostatní nyní domov Nováček hledá. O tom, co vše práce všeobecné sestry obnáší, i co je tou největší odměnou, jsme si povídali s Verou Kotrbatou, vedoucí útvaru DOZP Nováček.

Paní Kotrbatá, co je pro tuto práci nejdůležitější? Jaký by ten pracovník měl být?

Ideální sestra je taková „mamina“, která stejně jako doma, opečovává své děti, tak se stejně hezky chová i k našim klientům. Jde o to, že jsou to vlastně malé duše ve velkém těle. Je to vhodné pro někoho, kdo chce a je ochoten tomu klientovi dát i tu svou lásku a péči. Nám se tu klientela nemění často a rychle jako je to v nemocni, kde se pacienti často mění. Tady si člověk často vybuduje ke klientům vztah.

V mých očích nejde v tomto případě „jen“ o zaměstnání, ale spíš o poslání. Co je podle Vás, vedle výplaty, která je samozřejmě také důležitá, tou hlavní odměnou?

Určitě to, že vidíte pokroky u toho konkrétního klienta. Nějaký rozvoj v jeho samostatnosti. Je třeba odměnou, že sestřička na zdravotním stavu klienta vidí, že se například z kojenecké lahve přesune na podávání stravy lžící. Zkrátka, když se klient něco nového naučí.

Jak vypadá běžný den sestry? Jde o nepřetržitý provoz denní/noční?

Ano. Ráno si sestra převezme službu od kolegyně, provede zdravotní výkony, kterou jsou potřeba a pak se z části zapojí do ošetřovatelské péče. Je tu třeba i proto, aby klienta vzala ven na čerstvý vzduch.

Pořádáte i nějaké akce?

Je toho celkem dost. Máme pravidelnou canisterapii, terapeutické dílny. Když je hezky, tak jsme venku na zahradě. Jinak teď během léta jsme byli na řadě výletů s klienty, třeba v Klatovech na koupališti, navštívili jsme Mořský svět v Praze, jezdíme do divadla, do kina. S imobilními klienty jsme navštívili Farmapark u Toma. Klienti velmi milují výpravy do cukrárny na zmrzlinu. To tedy máme rády i my, jako doprovod. (Smích.)

Zajišťujete nějak vzdělávání klientů?

Ano, máme i klienty, kteří jsou školou povinní, proto máme přímo u nás v areálu Základní školu speciální, kam pracovníci našeho domova každodenně děti dováží. Po absolvování této školy mohou klienti v případě zájmu navštěvovat ještě třídu praktické školy.

S ohledem na počet Vašich klientů, máte dostatek personálu?

Rozhodně bychom uvítali všeobecné sestry, těch máme bohužel dlouhodobě nedostatek. V případě, že by někdo měl zájem, může se s námi spojit a práci si u nás na jeden den nezávazně vyzkoušet.

To zní jako zajímavý nápad. A je to výzva! Jak takový den na zkoušku vlastně probíhá?

Zájemkyni nebo zájemce vezmeme mezi nás a zapojíme jej do běžného provoz. Vždy jej má na starosti sestra, která vše potřebné vysvětlí a ukáže v reálné situaci. Z naší zkušenosti to zájemci o práci vítají, že nesedí jen v kanceláři na pohovoru, ale vidí i tu práci v praxi.

Kolika lidem můžete dát práci? A jsou podle Vás lákavé benefity?

Aktuálně máme volná místa pro tři sestry. Za lákavé považuji příjemné pracovní prostředí, malý kolektiv, dostupnost MHD, šest týdnů dovolené, příplatky za směnnost a stabilizační odměny. Je toho samozřejmě ale mnohem víc, každý ocení něco jiného.

Má Vaše práce ještě nějakou další přidanou hodnou?

Určitě to není pro přecitlivělé jedince. Mě ale osobně dojímá, když některý z klientů obejme někoho z pracovníků a řekne: Teto, já Tě mám tak rád! Zkrátka jsme pro ně vlastně nejbližší lidé, jsme jejich rodina. Nám se svěřují s tím, co je trápí i těší, a ví, že se na nás mohou ve všem spolehnout…že mi je nedáme!

Benefity

možnost vyzkoušet si pracovní činnost přímo na pracovišti, kde by zájemce činnost vykonával

odborné zaškolení a zaučení pod odborným dohledem

velmi dobré platové ohodnocení, speciální odměny dle vnitřního platového předpisu

mimořádné odměny při prodloužení pracovní smlouvy na dobu neurčitou

jistota stabilního zaměstnání

silná odborová organizace

v rámci benefitní karty Up ČR: – příspěvek na stravování – příspěvek na masáže – příspěvek na rekreaci – příspěvek na vzdělávací jazykové kurzy – příspěvek na kulturu, tělovýchovu a sport

příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění

peněžní dary při dovršení 50 let věku

peněžní dary při prvním přiznání starobního i předčasného nebo invalidního důchodu

pět týdnů dovolené, u vybraných profesí šest týdnů dovolené

možnost zajištění hlídání dětí v Dětské skupině Malíček

Ozvěte se nám, sjednáme si s Vámi schůzku.

Personální oddělení MÚSS Plzeň, Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Mgr. Šeflerová Jaroslava

Tel.: + 420 378 037 606; +420 724 148 997

e-mail: seflerova@plzen.eu



