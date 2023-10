Jsme výrobním závodem japonské společnosti KYB, která se řadí mezi největší výrobce tlumičů do automobilů na světě. Každý druhý automobil v Japonsku a každý pátý automobil na světě používá tlumiče vyrobené v KYB. Sídlíme v průmyslové zóně v Pardubicích-Starých Čívicích.

KMCZ v šlépějích japonské přesnosti a kvality

KMCZ byla založena v srpnu 2003 a samotná výroba byla zahájena v prosinci roku 2006. Důvodem bylo pokrýt čtyři hlavní automobilové trhy a zrychlit tak reakci na potřeby našich zákazníků.

Mezi hlavní zákazníky KMCZ patří kolínská automobilka TMMCZ, automobilka Škoda, Stelantis, VW v Německu, Toyota ve Franci a v Anglii, maďarská pobočka Suzuki, Nissan v Anglii, v Rusku a ve Španělsku, Renault ve Slovinsku a Francii a Daimler ve Francii. Součástí našeho portfolia je i výroba náhradních dílů pro celou Evropu, Jižní Ameriku a střední východ. Ty jsou distribuovány skrze naši sesterskou společnost.

VIDÍTE RÁDI VÝSLEDKY SVÉ PRÁCE?

Potom jste tu správně!

Máte jedinečnou možnost zařadit se do týmu, který vyrábí tlumiče do automobilů po celém světě. Výrobky, které vám projdou rukama, tak budete potkávat nejen cestou do práce, ale i při cestách do zahraničí.

Do směnného provozu v Pardubicích hledáme kolegy do výroby pro práci s CNC stroji. V rámci sekce obrábění budete zařazení buď na trubkové linky, nebo linky pístních tyčí. Naučíme Vás obrábět, brousit a kalit kov. Práce je vhodná i pro absolventy.

MOŽNOST PROFESNÍHO RŮSTU

Pracujte na sobě a my vás za to odměníme. Díky certifikátům a recertifikacím (ověření znalostí) máte možnost profesně růst a každý měsíc očekávat výplatní pásku s radostí. S vaší odborností poroste i váš plat.

Zaujala Vás naše společnost a rádi byste rozšířili náš team? Navštivte sekci zaměstnání, kde se můžete dozvědět více o volných pracovních pozicích a zaměstnaneckých bonusech.

