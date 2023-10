Pro rodiče i děti je tu BRuNO family park

Komerční sdělení

V moravské metropoli se nachází zábavní park BRuNO. Nabízí prostor pro aktivní trávení volného času a to jak dětem, tak i dospělým. Tradiční výletní místo láká rodiny do Brna již několik let.

