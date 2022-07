Problematické napojení silnice děsí cyklisty

Komerční sdělení

Opava – Pokud cyklista projíždí křižovatku silnic Olomoucká a Lidická v Opavě, měl by zbystřit. Pro jedny z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu jde totiž dlouhodobě o jedno z nejhorších míst, kde hrozí nehoda. Za poslední dva roky se jich zde stalo 5, za posledních pět let celkem 8 a za deset let dokonce 15 nehod. V posledních dvou letech zde však bylo pouze 1 lehké zranění.

Foto: Zadavatel inzerce