Naším cílem je řešit politiku komunální, nikoli celostátní, říká Roman Hamrus, předseda ODS Karviná a lídr Spolu pro komunální volby.

Foto: Zadavatel.

Pane předsedo, jak vnímáte celostátní politiku pravice?

Jako lídr Spolu pro komunální volby 2022 chci sdělit, že naším cílem je řešit politiku komunální, nikoli celostátní. Paní předsedkyně TOP- 09 Markéta Pekarová - Adamová je jistě vzdělanou a milou dámou, ovšem její mediální vyjádření o svetrech a energetice jsou neuvážená. V jiných stranách však v minulosti na centrální úrovni byli lidé a ministři mnohonásobně horší (např. Maláčová, Hamáček a mnoho dalších), kteří navíc způsobili naší republice mnoho ekonomických škod a lokální představitelé ČSSD se za ně také styděli.

Všechny strany v Karviné mají skoro stejná témata do komunálních voleb (vylidňování, bezpečnost atd), já se ale, ptám jestli opravdu víte, co občany Karviné trápí?

Jedním z velkých problémů našeho města vidíme jeho některé tzv. okrajové části, např. Darkov, ale hlavně Louky. V této oblasti žije na velké rozloze mnoho občanů a nejsou s nimi žádné bezpečnostní potíže. Tito občané nemají hasičskou zbrojnici, chybí jim kanalizace, mají problémy se signálem do mobilní sítě a není tam ani obchod. Navíc tuto lokalitu obtěžuje dlouhodobě prostituce, což je poměrně nedůstojné. Bydlí tam lidé, kteří se o sebe umí postarat sami, neparazitují na sociálním systému a i oni jsou obyvateli Karviné, kteří si zaslouží pozornost vedení města.

Roman Hamrus, předseda ODS Karviná a lídr Spolu pro komunální volby.Zdroj: Zadavatel.

Studoval jsem Váš program a zaujalo mě téma zdravotnictví. Můžete mi přesně zanalyzovat tento problém v Karviné? A jak ho chcete řešit?

Ano, zdravotnictví je letitým problémem, hlavně Nemocnice s poliklinikou v Karviné- Ráji. Pan ředitel to má opravdu velmi těžké, poněvadž na některých odděleních nedisponuje dostatkem lékařů, a proto již některá oddělení v nemocnici nejsou. Na naší kandidátce je mnoho lékařů, kteří problematiku detailně znají a z jejich vyjádření plyne, že problémy jsou s nedostatkem lékařů na interně, dětském oddělení, ORL, zubní pohotovosti, apod. Ti lékaři, kteří v Karviné pracují a neutekli, mají náš obdiv. I mnoho těch, kteří jsou nuceni pracovat mimo Karvinou jsou jistě skvělí odborníci a městu by určitě pomohli. Je nutné, aby město společnými silami pomohlo motivovat lékaře k tomu, aby chtěli v Karviné bydlet a pracovat. Toto by měl být velký úkol bez rozdílu na politickou příslušnost a každý, kdo bude po volbách ve městě vládnout, by se tímto měl zabývat.

Jak by jste chtěli řešit energetickou chudobu?

Máme velké pozemky na území bývalých šachet, kde bychom chtěli postavit například fotovoltaické elektrárny, bioplynové stanice, které zpracovávají odpad a následně produkují plyn a elektřinu atd. Současně je nutné prodloužit délku těžby v OKD z důvodu energetické krize způsobené válkou na Ukrajině. Ministerstvo financí toto řeší a slibuje podporu těžby.

Jinak náš program je podstatně širší a je prezentován na našich sociálních sítích, které můžete sledovat.

Přijďte ke komunálním volbám a pokud se chcete dovědět více o našem programu pro město, sledujte sociální sítě a navštivte naši kontaktní kampaň, jejíž data jsou na našem facebookovém profilu.

Roman Hamrus

předseda ODS Karviná a lídr Spolu pro komunální volby

