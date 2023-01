Problémy s erekcí prorůstající do erektilní dysfunkce nejsou u mužů nad 50 let ničím výjimečným. Erekci škodí životosprávou a ignorováním nemocí, které ji ještě více zhoršují.

Je erektilní dysfunkce u mužů starších 50 let běžná?

Ano, dysfunkce a pomalu se zhoršující problémy s erekcí trápí až 54% mužů nad 50 let. Mnozí své problémy lékařům nenahlásí, takže reálná statistika může být ještě smutnější.

Spolehlivá erekce vyžaduje souhru několika různých dějů. Pokud jeden neprobíhá správně, erekce selhává. Vzniku erekce se účastní mozek, srdce, cévy, nervy, hormony a nemalou roli hraje i aktuální nálada.

Erektilní dysfunkce a vliv věku

Čím je muž starší, tím je erektilní dysfunkce častější. Kolem 40 let trpí ED až třetina mužů. V 70 letech je to celých 70%. Muži by ale neměli ED vnímat jako přirozenou součást stárnutí. Věk není jediným rizikovým faktorem a hlavní slovo zde má životospráva a celkový zdravotní stav. V Česku jsou nejčastějšími příčinami nemoci srdce a cév, zvýšený krevní tlak a diabetes.

Hlavní příčina dysfunkce u padesátníků

Statisticky nejčastější příčinou ED je ateroskleróza, a tedy hromadění aterosklerotického plaku v tepnách a jejich kornatění. Onemocnění napadá cévy v celém těle, ale postižený si jej všimne často až podle slabé erekce.

Ateroskleróza cévy zužuje a ucpává. Kvůli tomu do penisu neproudí potřebný objem krve.

Kromě erekce je v ohrožení i mozek a srdce. Pokud dojde k přerušení průtoku krve do životně důležitých orgánů, ateroskleróza může být příčinou předčasného úmrtí v důsledku srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice.

Slabá a nevydatná erekce by měla být pro varovným signálem a popudem k návštěvě sexuologa nebo kardiologa.

Mladí muži s problematickou erekcí mají o 30% větší riziko výskytu nemocí srdce v nejbližších 10 letech.

Muži s ED mají statisticky o 60% častější infarkty, o 40% častější mrtvice a celkově o 25% vyšší míru úmrtnosti než muži bez ED.

Další příčiny erektilní dysfunkce u padesátníků a starších mužů

Z větší části ED způsobují právě nemoci srdce a cév. Za rizikové ale lze považovat i tyto v Česku poměrně běžné komplikace.

cukrovka (diabetes)

nadváha a obezita

snížená hladina testosteronu

úzkosti a deprese

poruchy spánku

Peyronieho nemoc

úrazy míchy

problémy ve vztahu

Jak se mají starší muži bránit erektilní dysfunkci?

Spolehlivou a pevnou erekci si až do důchodu udrží muži, kteří pečují o své zdraví. Stačí si osvojit základní návyky. Přestat kouřit, pít nadměrně alkohol, zdravě se stravovat, hýbat se pravidelně aspoň 25 minut denně, dostatečně spát a odpočívat.

Taková životospráva je nejpřirozenějším způsobem, jak si erekci udržet, ale také ji zlepšit, pokud je dnes slabá. Prospěšný účinek zdravé životosprávy na své erekci a celkové kondici zpozorujete již za několik týdnů až měsíců.

V případě střední až těžké erektilní dysfunkce vám lékař po důkladném vyšetření předepíše léky na předpis. Vyšetření je vždy nezbytné a to někdy i opakovaně. Mnozí muži totiž mají na léky neočekávanou reakci, kvůli které pro ně nejsou bezpečné.

