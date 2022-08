Starosta Čeladné Pavol Lukša

Před čtyřmi lety jste zvažoval, že budete kandidovat naposledy. Změnil jste názor?

Když zastupitelstvo rozhodlo o revizi územního plánu, oslovil pan Pros ředitele Beskydského rehabilitačního centra Milina Bajgara, aby proti mně vytvořil kandidátku, že to celé zaplatí. Když to odmítnul, začaly se dít věci. Nejprve „podání“ na ÚOHS ve věci Památníku Josefa Kaluse, pokračovalo to vydáváním lživých pamfletů a vydíráním Milana Bajgara, aby odstoupil, že se na něj chystá kompromitující kampaň. K tomu se obcí začaly šířit další estébácké praktiky s cílem zastrašit lidi. To byl pro mne impuls jít znovu do voleb.

Takže to byl hlavní motiv?

Z velké většiny tato s prominutím nenažranost, kdy si někdo myslí, že může všechno. Stavět na černo nebo vydírat lidi, kteří nikdy neodmítli komukoli pomoci, jako pánové Bajgar s Dudysem. Tou poslední kapkou byly ony nenávistné a lživé letáky. Žijeme v malé obci, nikoli v Palermu. Proto jsem se rozhodl jít ještě jednou takzvaně s kůží na trh a společně s Věrkou Golovou, která je v čele kandidátky KDU-ČSL, nabídnout lidem nejen prosperitu a péči o obecní majetek a naše historické tradice, ale hlavně slušnost a poctivé jednání.

Jaký je váš volební program, co lidem nabízíte?

Musíme dotáhnout věci jako chodníky, využít dotace na startovací byty a byty pro seniory. Důležité je také udržovat majetek a to je někdy těžší, než jej vybudovat. Nenabízím nic zvláštního. Chci občanům nabídnout jistotu před rozpínavostí developerů a nenávistí jejich pátých kolon. Žijeme přeci v této krásné obci a je to na nás všech, my se všichni musíme rozhodnout, jestli zvolíme cestu pátých kolon, tedy udávání, pomlouvačných plátků či bezbřehé zástavby, nebo budeme společně rozvíjet a doplňovat infrastrukturu obce dle potřeb občanů, nikoli pro zisky developerů.

Narazil jste na startovací byty a byty pro seniory. Ty chce obec vybudovat v bývalém hotelu Prosper, dnes YURA, který vloni koupila. Pořád si stojíte za tím, že to byla dobrá investice? Nelitoval jste někdy toho rozhodnutí?

Nelitoval jsem ani minutu. Dneska už je jasné, že nákup hotelu a pozemků u náměstí bylo to nejlepší, co jsme mohli udělat. Získali jsme strategické nemovitosti, scelili obecní majetek v centru a teď můžeme ovlivňovat, jak se bude dále vyvíjet. Ale postupem času se ukazuje i finanční výhodnost investice, na kterou jsme si půjčili ani ne za pět minut, ale doslova za vteřinu dvanáct, když jsme na dvacetiletý úvěr ve výši 68 milionů získali ještě „starou“ úrokovou sazbu 1,95 s desetiletou fixací. Takže jsme na tom rozhodně neprodělali. Samozřejmě je to starost, protože máme v majetku obce další barák, do kterého musíme taky strkat nějaké peníze. Ale to každý vlastník ví, že se musí o svou nemovitost starat. Využili jsme toho, že předchozí vlastník připravil projekt na novou trafostanici a my jsme ji vybudovali. Škola a školky se s provozovatelem dohodly, že udělají v bazénu plaveckou výuku pro děti, proto se tam bude montovat zábradlí a plavecké dráhy, prostě potřebné věci pro výcvik a bezpečnost. Něco nás to stojí, ale obec tím zase zhodnocuje svůj majetek.

Jak jste spokojený s nájemcem hotelu?

Bylo to dobré rozhodnutí, pracuje na provozu i zkrášlování hotelu s celou rodinou a naplno. Líbí se mi jeho heslo: Každý den se posunout o centimetr! A je to vidět na první pohled – funguje bazén i wellness, vaří dobře, otevřel nové bistro. A hotel je obsazený. Nájem platí včas – to mluví za vše.

Nerozhodne se nakonec obec, že provoz hotelu zachová?

Zajímavá otázka. Proč také ne, když to bude fungovat. Nemáme založené ruce, víme, co chceme a máme i studie, co a jak z toho udělat. Do diskuse chceme zapojit i občany, ale ještě nedávno dozníval covid a blíží se volby, takže na veřejné slyšení a konstruktivní diskuzi přijde čas po volbách. Hotel je pronajatý na tři roky s opcí na další roky, takže máme dost času, abychom vše důkladně připravili. Záměr zůstává stejný – sociální bydlení pro seniory a pro mladé rodiny. Tím, že bývalý majitel přikoupil i okolní pozemky, nabízí se i varianta, že by tady hotel v nějaké minimalistické podobě zůstal i do budoucna. Pozemek je zhruba stejně velký jako celé náměstí, takže na další záměry, které jsem popsal, je tu prostoru dost.

Narazil jste na peníze – v jakém stavu jsou obecní finance?

Na rozdíl od mnoha obcí, které v dnešní ekonomické situaci se svými rozpočty bojují, je finanční kondice Čeladné velmi dobrá. Na účtech máme polovinu hodnoty hotelu YURA. Je dobré mít v této době uložené peníze v nemovitém majetku, ale i patřičné rezervy, protože nás také čekají investice a samozřejmě nevíme, kolik budeme v budoucnu platit například za elektřinu a plyn, tedy o kolik se prodraží provoz našich nemovitostí. Hospodaříme odpovědně, máme dlouhodobé plány… I kdybychom museli kvůli inflaci některé investice omezit nebo odložit, určitě se není třeba obávat, že bychom neměli peníze na provoz obce a služby pro občany nebo na splátku úvěru, a věřím, že tam se určitě stejně jako při předchozím úvěru neopozdíme s jedinou splátkou.

Obecní život je nejen o penězích, ale také o tradicích a historii. Jak to vypadá s Památníkem Josefa Kaluse, který se po rekonstrukci a covidu letos otevřel pro veřejnost?

Máme skvělého správce, který se o objekt stará opravdu dobře, a přináší to první výsledky. V památníku už proběhly dvě krásné výstavy obrazů. Lidé si tam zase začínají nacházet cestu a z toho mám radost.

Pořád platí, že chce obec areál Památníku Josefa Kaluse dále rozvíjet?

Chtěli bychom, aby se památník stal základem jakéhosi návštěvnického centra, které by mělo místním lidem i turistům ukázat, jak žili naši předkové. Má zhruba hektarový pozemek, navíc blízko Čeladenky, a do budoucna se tam dá vymyslet a připravit hodně zajímavých věcí. Nesouhlasím a nikdy nebudu souhlasit s tím, že není naše povinnost, abychom se o tento areál starali. Naopak – je to naše povinnost, ten barák je ještě z předminulého století a když ho naši předkové koupili, aby v něm vybudovali školu, je naší povinností na jejich úsilí navázat a rozvíjet ho. Povinností nás všech, kteří jsme tady vyrostli a žijeme, je památník uchovat pro další generace, protože naši dědové a prapradědové ho vybudovali pro nás. To je hodnota, která se nedá vyjádřit penězi.