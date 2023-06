Zaměňte 1 kg másla 1 kg 100% rostlinnou Ramou a ušetřete planetě tolik ekvivalentu CO2, kolik odpovídá 1 135km jízdě autem.

Foto: rama.com

Proč bychom měli jíst více rostlinných potravin?

Instituce v oblasti zdravé výživy se shodují, že naše strava by měla obsahovat více rostlinných potravin a méně masa a mléčných výrobků. Odborníci ze Společnosti pro výživu doporučují preferovat rostlinné oleje a tuky včetně těch obohacených o omega-3 a omega-6 mastné kyseliny.

Pro blaho těla i planety

Kromě potřeby zdravější stravy roste obliba rostlinných potravin i proto, že mají nižší dopad na klima. Význam tohoto faktoru při výběru potravin roste, i když u nás tato motivace stále není tak běžná jako v jiných zemích. Údaje jsou jasné: Organizace OSN pro výživu a zemědělství spočítala, že chov zvířat vytváří 14,5 procenta všech skleníkových plynů produkovaných lidskou činností. Většina z toho se připisuje chovu dobytka na maso a mléko.

I vy můžete pomoct

Rama 100% rostlinná alternativa, která neobsahuje palmový olej, je jedním z řešení. Na trhu jsou dostupné tři chuťové varianty: 250g kostka neslaná, 200g vanička slaná a 200g vanička s olivovým olejem. Rama také splňuje požadavky „čisté etikety“. Nenajdete v ní palmový olej ani chemické konzervanty.

Čím Rama 100% rostlinná alternativa odlišuje?

- krátké složení

- bez palmového oleje

- bez konzervantů

- žádné hydrogenované tuky

- 100% složení z přírodních zdrojů

- 100% rostlinná

- žádné mléko, žádné mléčné složky, žádná laktóza

- o 82 % nižší dopad na klima** (nižší uhlíkovástopa, méně využívané zemědělské půdy)

Rostlinné alternativy pro všechny

100% rostlinná Rama ale není jen pro vegany a vegetariány. Pokud jste se doposud mléčným výrobkům vyhýbali z důvodů intolerance na laktózu nebo alergie na mléko, můžete po této Ramě v klidu sáhnout. Spokojeni budou ti, kteří by rádi něco změnili alespoň částečně. Ty, kterým jde o vliv výběru stravy na planetu, bude nepochybně zajímat, že Rama 100% rostlinná má mnohem menší dopad na klima než máslo. Závěr vyplývá z důkladného srovnání životního cyklu, tedy všech procesů od pěstování obilí až po dopravu do obchodů. Nahrazením jednoho kilogramu másla z kravského mléka jedním kilogramem Ramy 100% rostlinné alternativy můžete planetě ušetřit tolik skleníkových plynů, jako byste urazili 1 135 kilometrů autem, tedy trasu z Prahy do Paříže nebo kdyby jste nechali svítit LED světlo 161 dní.**

Rostlinná revoluce

Výrobce značky Rama, společnost Upfield, již léta reaguje na měnící se potřeby spotřebitelů. Nyní dělá další krok na cestě k rostlinné budoucnosti a to se zmíněnou Ramou, která se v kuchyni hodí k namazání, smažení, vaření a dokonce i na pečení. Rama 100% rostlinná alternativa je čistě rostlinný produkt a můžete ji používat jako tradiční máslo. Má 100% složení z přírodních zdrojů, je bez mléčných složek, konzervantů a palmového oleje. Stejně jako všechny ostatní produkty společnosti Upfield, Rama neobsahuje žádné hydrogenované tuky.

** Nástroj pro hodnocení životního cyklu vyvinutý společností Quantis, který porovnává značku Rama a mléčné máslo v České republice (2022). Více na www.rama.com/cs-cz/cz/udrzitelnost