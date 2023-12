Jste OSVČ anebo menší firma? Slyšeli jste už pojem CRM systém? Tahle vychytávka utužuje vztahy se zákazníky a podpoří váš růst!

Foto: Anabix CRM

Existuje kouzelný nástroj, který i menšímu podniku může pomoci roztáhnout křídla a obstát tak v hejn u zkušenějších a větších byznysů? Co když vám povíme, že ano! Řeč je o CRM systému, který každodenní operace posunuje na vyšší úroveň firemní efektivity.

Co je to CRM?

CRM systém může být katalyzátorem pro pořádek v zajetých, avšak ne účinných procesech, které jste dosud měli v týmu nastaveny. Umožňuje bez velké námahy sledovat databázi kontaktů a veškerou komunikační linku, kterou jste vy, či váš kolega s klientem vedli. Centralizovanou správou informací a monitorováním obchodních případů, které systém nabízí, eliminujete v nastavených procesech chaos, čímž podpoříte strategické rozhodování své, i vašeho týmu. A co víc? Budujete si pevný vztah se zákazníkem.

Jaké výhody CRM systém přináší?

Abyste vybrali ten pravý, je třeba brát v potaz hned několik faktorů a zodpovědět si důležité otázky. Co vše plánujete evidovat? Kdo bude v každodenním spojení se systémem? Otazníků může vyvstat mnoho, správně vybraný CRM vám však otazníky promění v tečky.

Správa informací? Správně!

Nebezpečně mnoho otevřených oken, překlikávání z webu na web a omylem zavřená okna, která jste zrovna nejvíc potřebovali. Nebojte, taky jsme si to zažili. CRM si ovšem potrpí na přehled. A proto vše najdete na jednom místě.

Sledování a analýza aktivit? Do posledního případu!

Sledování aktivit skrze reporty poskytuje uživateli CRM přehled o klíčových ukazatelích výkonu a zákaznických preferencích. Ať už vás zajímá, kolik obchodních případů ještě zbývá rozlousknout nebo si potřebujete přehledně projít veškeré úspěšné či prohrané zakázky - CRM vám bude skvělým pomocníkem.

Kdo, co? Automatizace!

Efektivita práce je klíčovým faktorem nejen pro malé firmy. CRM systém vám díky automatizaci vytvoří úkoly a připomíná blížící se termíny, čímž uvolňuje čas pro strategické přemýšlení.

A co data? V bezpečí!

Systém zajistí, že váš přístup k citlivým informacím je vždy zabezpečený a důvěryhodný. Zároveň si dobře rozumí s GDPR a navede vás na správnou cestu, aby vše bylo tzv. právně správně.

Kdo kromě mě ocení systém? Celý tým.

Ten dělá to, ten zas tohle. Nikdo si neleze do zelí, nedělá práci dvakrát, a zároveň má každý díky CRM přehled o tom, co je v čí kompetenci, a co zbývá splnit ze zadané agendy. Systém pomůže i při potřebě zastupitelnosti – a to díky komunikační lince, kterou si tímto nástrojem evidujete. A proto, ať už dojde k jakýmkoliv změnám v týmu - dočasným či trvalým - budete mít kde navázat.

Budu si se CRM rozumět? Česky i cizojazyčně!

Vyberte si CRM systém, který komunikuje ve vašem jazyce, ať už jde o uživatelské prostředí nebo zákaznickou podporu. A pokud máte mezinárodní tým, zvolte si pro vybraného pracovníka klidně angličtinu nebo jiný jazyk, kterým se domluví.

Implementace CRM může být pro vaši firmu klíčovým krokem k dosažení konkurenční výhody a posílení vztahů se zákazníky. Stejně jako je pokora a odvaha zlatou kombinací v charakteru podnikatele, tak příprava je zlatou esencí CRM systému. I malý podnik si s dobrou přípravou totiž může vysloužit ovace velkého divadla v podobě hromady spokojených zákazníků.

Pokud jste doteď váhali, anebo se dokonce se CRM setkáváte poprvé. Možná právě teď je ideální čas nadhodit možnost jeho využití na příštím meetingu! :-) A kdyby se náhodou ptal nerozhodný Hamlet: Mít či nemít? Za nás rozhodně mít!