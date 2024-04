Při správném uskladnění vám čerstvé dřevo do zimy vyschne.

Proč bychom měli myslet na příští topnou sezónu již teď, když nám jedna sotva skončila?

Ten, kdo topí dřevem dlouhodobě, to zná, ten, kdo s tím začíná, by si měl nechat poradit. Pokud se na jaře nakoupené dřevo dobře uskladní, ideálně někam, kde je větrno a nebude na něj pršet, tak takové dřevo bude do zimy suché a vhodné k topení. Dřevo z kůrovcové kalamity se dávno proměnilo v kouř, díky tomu bývalo v zimě pár let zpět dostatek suchého dřeva. To už je bohužel minulost. Čerstvé dřevo bylo, je a bude vždy levnější, takže pokud není v lese dost suchých stromů, a to už většinou není, musí čerstvé dřevo i firmy na jeho zpracování někde uskladnit a usušit, aby bylo v zimě čím topit. To pochopitelně zvyšuje jeho cenu. Proto je vhodné na topnou sezónu myslet již nyní, kdy se zásoby doma zmenšily a vznikl tak prostor pro uskladnění čerstvého dřeva a zkrátka a dobře si ho usušit sám. Je pochopitelné, že nakoupit najednou takové množství dřeva jako zásobu na zimu může být pro někoho problém, proto naše firma zaváží jak klasicky po 10 metrech (sypaných) na nákladním autě, tak i menší množství na sklopném přívěsu za autem s dopravou do 50 km zdarma. Navíc je možno si objednat i složení dřeva na požadované místo, což hojně, nikoliv však výhradně, využívají starší nebo hodně zaměstnaní lidé. Navíc cena palivového dřeva před zimou logicky spíš stoupne, proto kdo podcení jarní přípravu, tak až se zima zeptá, může si o dost připlatit za suché dřevo, pokud ho vůbec v zimě sežene.

