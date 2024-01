Poslední dobou často mezi lidmi slýchám, že žijeme v době, která nám moc radosti nedělá. Za humny zuří válka, kolem nás běhají různí strašáci, kteří nás chtějí připravit o naše fyzické i duševní zdraví. Do toho drahota, nejistota, co bude a jak si s tím vším poradíme.

Ing. Miroslav Váňa | Foto: archiv Ing. Miroslav Váňa

Člověku z toho do smíchu není, řekla by asi většina z vás. Na druhou stranu jsem přesvědčen o tom, že pořád má smysl hledat to zprofanované „světlo na konci tunelu“, aby se naplnilo dnes možná ještě zprofanovanější heslo, že „bude líp“.

Rozhodně vás nechci unavovat politickými plky o tom, co všechno by mohlo být růžovější a krásnější, kdyby… To teď není mou ambicí.

Hlavní město smíchu

Chtěl bych se zastavit nad něčím, co mi udělalo radost. Uvědomil jsem si, že Pardubice jsou téměř čtvrtstoletím „hlavním městem smíchu“. Berte to s mírnou nadsázkou, ale minimálně to pro nás všechny, co Pardubice mají rádi, hezky zní.

Jak jsem na to přišel? Může za to Východočeské divadlo a jeho GRAND Festival smíchu. Ten každoročně nabízí prestižní celorepublikovou přehlídku nejlepších divadelních komedií, které se za uplynulý rok na českých jevištích urodily.

Letos jde o 24. ročník. Unikátní je v tom, že se věnuje výhradně komediím. To mi přijde fajn. Tragédií a dramat máme v životě dost, tak jsem rád, že na festivalu se můžeme celý týden od srdce smát.

Smíchu není nikdy dost

Smíchu není nikdy dost. Vždyť i vědecké studie prokázaly, že má léčivé účinky. Dokonce prý prodlužuje život, tak proč to nezkusit?

Chápu, že někdo může namítat ledacos. Třeba, že nákup vstupenky do divadla je pro ty, co řeší, jestli budou mít na jídlo, docela drahá legrace. Nebo že kdo člověku zaručí, že se skutečně královsky pobaví a nebude litovat, že do divadla šel?

Troufnu si však tvrdit, že představení, které by zvedalo diváky ze židlí proto, že by málokdo u něj vydržel až do konce, na pardubickém GRAND Festivalu smíchu nenajdete. Přece jen už jde o zavedenou přehlídku a každoroční zájem dokazuje, že se umí do vkusu, chuti i nálady diváků dobře trefit.

Jsem rád, že v Pardubicích takovou akci máme. A že ve městě existuje divadlo, kde můžeme trávit volný čas, předvést šaty i partnery, rozšířit si obzory, dát najevo své emoce a trochu společensky a kulturně žít.

Rozumím tomu, že ne každý na divadlo je a třeba si radši zajde na hokej, do hospody nebo na kosmetiku. Ale pořád je skvělé mít možnost terapie smíchem. A to i ve chvíli, kdy člověku zrovna není dvakrát do smíchu. Vždyť kolikrát se asi každému z nás stalo, že přišel do hlediště, měl těžkou hlavu plnou problémů a starostí, během představení na ně úplně zapomněl a nechal se unášet příběhem, který mu divadelníci servírovali.

Děkujeme Východočeskému divadlu za možnost se smát a stát se alespoň na pár dní hlavním městem smíchu, minimálně v Česku.

A těm, kteří do divadla nechodí, přeji, aby si našli jiný způsob, jak se hezky od srdce zasmát. Smích je fakt k životu potřeba.