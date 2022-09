Měl jsem v životě velké štěstí. Zažil jsme úžasnou dobu pádu totalitního režimu, rozvoj demokracie i když je někdy bouřlivá, příliš osobní a různě kostrbatá. Viděl jsme znovuzrození a rozkvět našich měst a obcí.

Narodil jsme se v Kutné Hoře a celý svůj život jsem zde prožil. 36 let pracuji jako dětský lékař a dětský kardiolog. Jsem 36 let šťastně ženatý, mám dvě děti a nyní i úžasné vnoučátko.

Opravy památek jsou vedle medicíny mou další velkou životní láskou. V profesním životě jsem zažil neuvěřitelný rozvoj dětského lékařství, kdy jsme se, během několika let, dostali na vysokou evropskou úroveň a právě v oboru dětská kardiologie jsme na absolutní světové špičce. Je pro mě jako lékaře velkou radostí úspěšně léčit a i vyléčit děti, které dříve neměly šanci. Od 9O let v pravidelných intervalech organizuji studie sledující vývoj naší dětské populace. Jedná se o plošné studie, kdy posuzujeme údaje od tisíců dětí z celé republiky. Od začátku jsem pozorovali mírný nárůst dětské obezity tak, jako v jiných zemích. Zcela jiná situace nastala posledních letech, kdy po nastolení protiepidemických opatřeních kvůli infekci Covid 19 došlo k významnému nárůstu obezity, v některý věkových skupinách až na trojnásobek. Bohužel, obézní dítě bude v 75% případech obézní i v dospělosti, což pro něj v budoucnu znamená významné zhoršení kvality života popř. jeho zkrácení.

Druhým mým velkým trápením je pokles počtu dětských lékařů. Díky nešťastným zásahům do vzdělání dětských lékařů došlo k poklesu atraktivity studia. K tomu přispěly i časté změny vzdělávacích programů a s tím spojená nejistota do budoucna. Jako dětští lékaři jsme na to dlouhodobě upozorňovali a bohužel, současná situace nám dává za pravdu. V současnosti jsou města, kde chybí praktický dětský lékař a rodiče jezdí se svými dětmi k lékaři desítky kilometrů, v horších případech pediatra nenajdou a zdravotní dokumentace jejich dětí zůstává na příslušných Krajských úřadech.

Tento stav skutečně ohrožuje dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro naše děti. Myslím, že mé dlouhodobé konkrétní zkušenosti v dětské obezitologii i se vzdělávání dětských lékařů mohou být pomocí v řešení této situace. Tyto dvě hlavní okolnosti mě vedli k tomu, že jsem přijal nabídku KDÚ ČSL na kandidaturu do volby do Senátu v obvodu č 40. Je jisté, v senátu budu podporovat všechna rozhodnutí, která povedou ke zlepšení životních podmínek v naší zemi i konkrétně v našem senátním obvodě.

