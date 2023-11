Americký akciový trh v září čelil výzvám, zejména kvůli nárůstu úrokových sazeb. Analytici z Goldman Sachs a Citigroup přesto předpovídají růst indexu S&P 500, nicméně se objevují obavy z nadhodnocení, což potvrzuje i jednoduchá matematika. Růst úrokových sazeb tak představuje pro akcie jednoznačné riziko.

Foto: Depositphotos

Americké akcie za sebou mají těžké září. Zjevnou příčinou poklesu je prudký a náhlý nárůst dlouhodobých úrokových sazeb, který ztělesňuje skokový nárůst výnosu desetiletých amerických státních dluhopisů během září o téměř 50 bazických bodů na 4,55 %.

Ani růst sazeb, ani propad akcií však zatím nepřiměly býky na Wall Street, aby snížili své prognózy pro rok 2023: Goldman Sachs předpovídá na konec roku indexu S&P 500 hodnotu 4 500 a Citigroup 4 600 bodů.

Pokud věříte předpovědím analytiků ohledně zisků v příštích několika čtvrtletích, zdá se být pravděpodobný výsledek, kdy index ustoupí ze svých srpnových maxim a v příštím roce bude pokračovat v růstu. Tržní stratégové v průměru předpovídají, že 12měsíční zisky vzrostou z 200 dolarů na akcii v prvním čtvrtletí na 230 dolarů na akcii ve druhém čtvrtletí příštího roku. Pokud se tak stane, mohly by velké americké akciové tituly do léta příštího roku dosáhnout hodnoty přes 4 800 bodů při poměru ceny k zisku (P/E ratio), který býci nepovažují za nikterak vysoký, tedy 21násobku P/E. Proč se tedy obávat?

Čísla hovořící za vše

Zisky podniků jsou vysoce cyklické a nevyzpytatelné. Pravidelně vyskakují do nedosažitelných výšin nebo klesají na úrovně, ze kterých se určitě odrazí. Právě teď zažívají zisky na akcii (EPS) v indexu S&P 500 ten první jev.

Nositel Nobelovy ceny a profesor z Yaleovy univerzity Robert Shiller nabízí metriku zvanou cyklicky upravený poměr ceny a zisku (CAPE), která odstraňuje tyto strmé vrcholy a hluboká údolí a vyhlazuje čísla, aby se získal údaj o základních, opakovatelných ziscích.

Vypočítává desetiletý průměr zisků na akcii očištěných o inflaci a na základě těchto přepočtených zisků posuzuje, zda jsou akcie nadhodnocené nebo podhodnocené.

Právě teď je hodnota CAPE zisku na akcii 145 dolarů. Z Shillerova vzorce tedy vyplývá, že při návratu k průměru bude zisk na akcii od této chvíle směřovat nikoli nahoru (k analytiky předpovídaným 230 dolarům), ale dolů k 145 dolarům.

Krom ziskovosti, ještě musíme dojít k rozumnému ocenění indexu S&P 500 – kolik dolarů zaplatí investoři za každý dolar zisku. Pro akcie je negativní situace, kdy jsou sazby dluhopisů vyšší než aktuální míra inflace. V takové situaci se dluhopisové výnosy stávají mnohem atraktivnějšími a akcie ztrácejí svůj lesk.

Právě to dnes hrozí. Požadovaný výnos akcií se odvíjí od bezrizikového výnosu desetiletých TIPS, neboli cenných papírů chráněných proti inflaci. Nedávný skok amerických dlouhodobých dluhopisů vyhnal sazbu TIPS na 2,37 %, což je nejvyšší číslo za posledních 20 let. TIPS nabízí lidem a fondům výnos 2,37 % nad předpokládanou inflací, a to u zcela bezpečných dluhopisů. To je velká konkurence pro akcie, které jsou všechno, jen ne bezpečné a málokdy rizikovější než právě teď.

Investoři samozřejmě požadují prémii nad bezrizikovou reálnou sazbu, aby si vybrali akcie místo bezpečných státních dluhopisů. Obvykle se toto rozpětí – známé jako riziková prémie akcií neboli ERP – pohybuje v průměru kolem 3,5 %. Výnos, který by dnes měli investoři očekávat od akcií, tedy je 5,9 %. (3,5% ERP plus reálný výnos 2,37 % u bezrizikových dluhopisů.)

Abyste dosáhli reálného výnosu 5,9 %, musí vám koš akcií vynést 5,90 dolaru za každých investovaných 100 dolarů. To je P/E zhruba 17 (100/5,90), což je mimochodem zhruba průměrná hodnota indexu S&P 500 za posledních 150 let – i když v minulém desetiletí super nízkých úrokových sazeb byla mnohem vyšší.

Násobek 17 krát náš "normalizovaný" odhad zisku 145 dolarů dává index S&P na úrovni 2 465 bodů – o více než 40 % nižší hodnota než na konci září.

Je skutečně důvod k obavám?

Aby bylo jasno, 40% pokles nás v budoucnu čekat nemusí. Ale velký pokles je určitě možný, protože to naznačuje tvrdá matematika. Je rozumné se domnívat, že reálná bezriziková sazba klesne z 2,37 % na 1 %, pokud hospodářský růst zůstane na utlumené úrovni. Ale i kdyby k tomu došlo a P/E ratio indexu S&P 500 by se pohybovalo na úrovni 22, rozumná hodnota indexu S&P by byla 3 500, což je téměř 20 % pod hodnotou z konce září.

Jednoduše řečeno, supernízké a dokonce záporné reálné sazby v posledních letech vedly k vysokým násobkům P/E, o nichž se býci mylně domnívali, že vydrží. Současně se ziskové marže dostaly do prakticky nevídaných výšin, které rovněž nemohly vydržet. Zvednutí reálných sazeb je to, co by mohlo snadno způsobit prasknutí balónu.

Možná uděláte lépe, pokud budete věřit prosté matematice, než býčímu scénáři, který se může, ale také nemusí naplnit.

Autor: Finex.cz