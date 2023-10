Kvalitní trezor najde uplatnění prakticky v každé domácnosti a jeho využití je mnohem širší než pouhá ochrana cenností před krádeží. Do trezoru můžete uložit nejen drahé šperky a podobné cennosti nebo hotovost, ale cokoliv, co je cenné, co má velkou hodnotu pro vás, o co byste nechtěli přijít a k čemu nechcete, aby měly přístup jiné osoby.

Foto: klicovecentrum.cz

Do domácího trezoru můžete uložit například veškeré důležité a citlivé dokumenty, smlouvy a podobně. Stejně tak v trezoru můžete bezpečně uschovat vše, co má pro vás velkou osobní hodnotu. V neposlední řadě uzamčený trezor ochrání obsah před přístupem neoprávněných osob, ať už zlodějů nebo nenechavé návštěvy, zároveň ale může posloužit k tomu, aby se vaše děti nedostaly do kontaktu s nebezpečnými předměty.

Trezory zabezpečí vaše cennosti před zcizením, poškozením, zničením a nebo zneužitím. Ohnivzdorné trezory navíc ochrání vše, co do nich uložíte, před požárem. Ke zničení cenných a důležitých předmětů nezřídka dochází právě při požáru a proto se vyplatí investovat do trezoru s protipožární ochranou, který díky speciální izolaci po určitou dobu (standardně minimálně 30 minut, 1 hodinu i déle) ochrání obsah před plameny i žárem.

Zdroj: klicovecentrum.cz

Při pořizování trezoru do domácnosti si nejdříve udělejte seznam věcí, které by bylo vhodné v něm mít uschované a na základě toho zvolte odpovídající velikost trezoru. Doporučuje se spíše rovnou koupit trezor o jednu velikost větší, abyste měli do budoucna rezervu. Je to levnější, než později dokupovat druhý trezor. Pro většinu domácností jsou dostatečné trezory, do kterých se vejde šanon. Cena trezoru by měla odpovídat hodnotě obsahu – čím cennější obsah, tím odolnější (a dražší) trezor zvolte. Od bezpečnostní třídy trezoru se často odvíjí částka, na kterou jsou pojišťovny ochotné obsah trezoru pojistit. Dále zvažte umístění trezoru. Všechny trezory, které nejsou zazděné, je nutné ukotvit do stěny, podlahy nebo do nábytku, aby nebo možné je zcizit i s obsahem. Vybírat můžete ze široké nabídky trezorů na trhu, které jsou dostupné se zámkem na klíč a nebo s elektronickým zámkem, například na kód nebo otisk prstu.