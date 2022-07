Každý z nás má svoji představu o lese. Někdo v něm vidí zdroj dříví, jiný zde sbírá lesní plody a další odpočívá a rekreuje se. Málokdo si ale uvědomuje, že les znamená život. Život nejen pro své obyvatele, ale život pro nás pro všechny. Když se daří lesu, daří se i nám. A to nejen ekonomicky.

Les přispívá ke kvalitě života a životní úrovni. Poskytuje nám řadu funkcí, které si neuvědomujeme, pokud o ně nepřicházíme. Les vytváří prostředí potřebné pro druhovou rozmanitost, poskytuje již zmíněné dříví, lesní plodiny a vodu, uspokojuje naši potřebu po estetickém prostředí. To je každému zřejmé. Méně jasné je, že les reguluje podnebí v krajině a také to, že krajina bez lesa je z delšího hlediska krajinou mrtvou. Bezprostředně nám sice toto riziko nehrozí, do budoucna ho však vyloučit nemůžeme. Současné rozpady lesních ekosystémů souvisí se změnou klimatu. Jak se bude měnit klima, dokážeme predikovat, co se ale bude dít s lesem, je pro nás obtížně představitelné.

Proto se v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) věnujeme studiu reakcí dřevin na působení stresu, např. sucha. Nejlepším způsobem, jak stromu porozumět, je poznat jak roste. Většině z nás jsou známé letokruhy, které strom každý rok vytváří. Podle letokruhů poznáme nejen to, jak jsou stromy staré, ale také to, co je v minulosti postihlo, jak se s tím vypořádaly a také jak se jim bude dařit v budoucnu. Na rozdíl od své výšky, kterou stromy od určitého věku nezvyšují, do tloušťky rostou stromy téměř nepřetržitě. Velikost a rychlost tloušťkového růstu závisí na jejich vodní bilanci, to je rozdíl mezi množstvím přijaté vody z půdy a odevzdané vody do vzduchu. Stromy totiž „pouze“ pasivně přemosťují vodu v půdě (ve formě kapaliny) a ve vzduchu (ve formě vodní páry). Dělají to především proto, aby se ochladily, tím si vytvořily příznivé prostředí, aby vůbec mohly růst.

Během růstu stromy vydávají obrovské množství vody vypařováním z povrchu listů, u dospělého smrku je to až 50 litrů vody denně a u dubu i 300 litrů během dne. Může se to zdát jako plýtvání, protože pro fotosyntézu je z tohoto množství využit jen zlomek. Pro strom je ale výpar klíčový z důvodu termoregulace. Současně dřeviny velkým výparem účinně přeměňují teplo a působí jako velice výkonné klimatizační jednotky. Stromy tak poskytují nejen stín, ale své okolí aktivně ochlazují. Aby tato klimatizace fungovala, musí mít stromy dostatek vody. Nejen v půdě, ale také ve vzduchu. Při nedostatku vody v půdě nejsou kořeny dřevin schopné překonat síly, kterými je voda v půdě vázána, a strom vadne. Pokud je vody v půdě dostatek, potom je výpar řízen množstvím vodní páry ve vzduchu. Při dostatečném množství vodní páry ve vzduchu není výpar tak intenzivní a voda z půdy se tak rychle nevyčerpá. Je-li vzduch suchý, potom je výpar veliký. To samo o sobě nevadí, pokud tím není nastartována negativní zpětná vazba. Čím je vzduch sušší, tím je výpar intenzivnější, současně je půdě odebíráno stále větší množství vody, půda více vysychá a voda v půdě se stává pro dřeviny méně dostupnou. Důsledkem je, že strom přestává vypařovat, začíná se přehřívat, a nakonec přestává růst. Neroste-li, nemůže účinně bojovat ani se sekundárními stresory, např. hmyzími škůdci.

Zdá se, že život stromu je neustálým bojem. Každý dlouhodobý boj vyčerpává, proto stromům nezbývá než se podmínkám prostředí přizpůsobit, případně se stresu vyhnout. Možnosti přizpůsobení se jsou díky jejich geneticky fixované stavbě a funkci omezené. Pakliže intenzita a délka trvání stresu překročí kritickou hranici, dochází k odumírání dřevin a celých lesních komplexů. Aby k tomu nedocházelo, a krajina zůstala živá, musí být splněny dva faktory – musí v ní být dostupná voda a současně vegetace s dostatečným výparem. Udržení trvalé transpirující vegetace jakou jsou lesní ekosystémy (zejména listnaté dřeviny), je tak naprostou prioritou nejen pro udržitelné lesní hospodářství, ale také pro zachování současné úrovně společnosti.

Klimatizační efekt krajiny se stále zhoršuje a krajina postupně vysychá. Důsledkem je sucho a následný stres pro dřeviny. Jak je sucho intenzivní monitoruje webový portál InterSucho. Co to znamená pro dřeviny v českých lesích, zjišťujeme na podrobné síti DendroNETWORK. DendroNETWORK je unikátní síť biologického monitoringu stavu a reakce lesních ekosystémů. Zaměřujeme se na kmen stromu, ve kterém probíhá řada důležitých fyziologických procesů. V obvodových změnách kmene (tj. jak se kmen stromu smršťuje, nebo naopak se rozšiřuje) je zaznamenáno, jak strom využívá vodu, jak moc je vitální a jak efektivně dokáže růst. I když jsou tyto změny v pouze v tisícinách milimetrů, jsme schopni je měřit pomocí dendrometrů s vysokým prostorovým (jednotlivé stromy) a časovým (minuty až hodiny) rozlišením. Více než 80 ploch, kde tímto způsobem přímo měříme reakci dřevin (biomonitoring), je rozmístěno v celém gradientu podmínek České republiky a zahrnuje měření na hlavních hospodářských dřevinách. Unikátnost této sítě dále spočívá v automatickém sběru dat a jejich online přenosu, což nám umožňuje kombinovat měření v reálném čase s modelováním pro posouzení aktuální situace v lesních ekosystémech celé České republiky.

Současně si uvědomujeme, že využití výsledků měření a doporučení je možné pouze přes praktické lesníky a vlastníky lesů. Je potěšitelné, že pouze 10 % lesníků považuje hrozbu klimatické změny za nízkou a plných 60 % za vysokou až kritickou. Dokonce 79 % pracovníků obhospodařujících lesy ve vlastnictví státu vyjádřilo své obavy z aktuálního průběhu a predikce klimatu. Jako nejúčinnější nástroj pro zachování lesů, jejich vitality, stability a udržitelnosti lesníci považují vhodné druhové složení lesů. Naopak na poslední místo byla zařazena produkce dřeva. Současně lesníci požadují aktuální lokální informace o stavu lesa. V tomto má vysoké ambice síť DendroNETWORK, která využitím moderních technologií vyplňuje aktuální a doposud nepřekonanou mezeru mezi výzkumem a praxí. Poslední roky totiž ukazují, že změněné klimatické podmínky se neshodují s ekologickými nároky dřeviny, což vyústilo ve velkoplošné hynutí některých z nich.

Naším společným úkolem je tak v co nejširším měřítku udržet vitální lesy, které nám budou stále poskytovat řadu důležitých funkcí. V době, kdy se vlivem klimatické změny rychlým tempem mění podmínky, to není vůbec jednoduchý úkol. Proto je nezbytné pěstovat dřeviny a lesy, které budou schopny snášet klimatické podmínky, které u nás budou panovat v budoucnu. Tohoto by nebylo možné bez využití aktuálních vědeckých poznatků založených na reálném měření (např. DendroNETWORK) v kombinaci s modelováním budoucího klimatu

Autoři: Petr Horáček, Jan Krejza, Jan Světlík

