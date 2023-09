Jestliže přemýšlíte o dovolené v teplých končinách, nabízí se vám spousta možností. Jednou z nich je také Kypr neboli Kyperská republika. Místo, které vás osloví sluncem, historií, tradicemi, krásným mořem a dobrým jídlem.

Spojení středomořského klimatu a jedinečné krajiny, to je Kypr v celé své kráse. Ostrov se v posledních letech zařadil mezi vyhledávané dovolenkové ráje. Poznejte jeho dominanty a začleňte se mezi ostatní milovníky tohoto ostrovního státu.

Vyhlášená kyperská města

Kypr toho díky své velikosti nabízí poměrně dost. K vidění je spousta překrásných měst, která vás pohltí svou jedinečnou atmosférou. Na jedné straně budete moci obdivovat historické památky, na té druhé vyrazíte na jedinečná pobřeží a budete si užívat průzračného moře. A jaká města byste při svém putování po Kypru rozhodně neměli vynechat?

Nikósie

Pafos

Limassol

Larnaka

Varosha

Do vašeho hledáčku se samozřejmě mohou dostat i mnohá další městečka, jako jsou třeba Kyrenia a Protaras. Někdo dá přednost lidnatému centru a ruchu velkoměsta, jiného naopak okouzlí místní trhy nebo čtvrti, kde si lze užít romantického klidu a večerní podívané. Kypr dokáže nabídnout každému něco.

Jaké cíle byste neměli vynechat?

Před plánovanou dovolenou na Kypru si připravte alespoň základní itinerář, který by měl zahrnovat krásná místa ostrova. Podívat se můžete třeba na akvadukt Kamares, vykopávky Kition nebo zamíříte na katakomby sedmi Makabejských. K vidění je spousta archeologických parků. Ty vás vtáhnou do skutečně dávné historie. A co dalšího můžete na Kypru obdivovat?

Katedrála sv. Mikuláše

Klášter Kykkos

Othellovu věž

Antický areál Kourion

Nezapomenutelná dovolená na Kypru bude doslova střídat krásu s nádherou. O to se mimochodem postarají také přírodní zajímavosti. V okamžiku, kdy budete mít historických památek až dost, můžete zavítat třeba do přírodní rezervace Akamas. Překrásné jsou i skalní úvary Petra tou Romiou, vodopády Caledonia Waterfall a útes Cape Greco.

Užijte si dovolenou plnou aktivit

Návštěva Kypru pochopitelně není jenom o procházkách mezi památkami nebo povalování se na prosluněných plážích. Věnovat se tu můžete různým aktivitám. Typickým příkladem jsou vodní radovánky, k nimž vybízí spousta úchvatných míst.

Makronissos Beach

Nissi Beach

Blue Lagoon

Jmenovat lze třeba vodní lyžování, windsurfing nebo poznávání podmořského světa. Další oblíbenou činností je turistika. Vydat se můžete k některému z vrcholů Kypru, popřípadě dáte přednost cykloturistice. Na tomto ostrově se rozhodně nudit nebudete, o čemž se můžete přesvědčit na vlastní kůži.

Dovolená, která stojí za to

Začněte s plánováním dovolené na Kypru a připravte se na rozmanitosti této destinace. Zjistěte si, jaké potřebujete doklady, měnu a jak je to s bezpečností. Tohle všechno a mnohé další vám přináší cestovatelský portál cKlub.cz. Ten je doslova pestrou studnicí informací, bez nichž byste se neměli vydávat do žádné destinace světa. Pokud se tedy vaším cílem stane dovolená na Kypru, můžete se pustit do pročítání.

Tento projekt se pro vás stane velkým přínosem hlavně z pohledu inspirace. Dozvíte se, kde jsou krásné pláže, jaké památky stojí za to i když máte málo času na dovolené a k jakým přírodním dominantním byste se měli rozhodně vydat.

Pokud jste Kypr doposud nenavštívili, je nejvyšší čas pro plánování dovolené v některém z tamních letovisek. Ať už je to Agia Napa nebo jakékoliv jiné. Kombinaci místní gastronomie, profesionálních služeb a tamní kultury si zamiluje naprosto každý cestovatel a dobrodruh. Přesvědčte se sami.

