Při současných cenách energií se vyplatí fotovoltaická elektrárna téměř každému - rodině, domu, škole, firmě i obci. Druhou podstatnou otázkou je, jaká elektrárna se vyplatí? Téměř na vše je odpověď stejná. Záleží jak elektrárnu chcete využívat. Je několik možností podle kterých se můžete rozhodnout, jakou elektrárnu byste nejlépe využili:

1. Jestliže máte málo prostoru a vyrobíte energii na pár desítek procent denní spotřeby, tak stačí jen výrobní elektrárna bez baterií, která je také nejlevnější. Jaké množství energie vyrobí, to měnič změní na střídavý proud a hned se spotřebuje nebo hned pošle do sítě.

2. V případě, že stavíte jen malou elektrárnu, která vyrobí jen tolik energie, kterou v daný den spotřebujete, tak stačí výrobní elektrárna s bateriemi, jde o druhé nejlevnější řešení. Nemusí být chytrá, jen musí umět regulovat svůj provoz podle odběru a nabití baterií.

3. Pro ty, kteří mají dostatek prostoru a nebojí se investovat ať již vlastní nebo cizí prostředky, mohou vydělat na energiích, být energeticky samostatní a pomoci zachránit životní prostředí a stabilizovat energetiku. Pro Vás je optimální chytrá elektrárna. Oproti výše uvedeným elektrárnám má několik výhod. První výhodou z energetické bezpečnosti je, že umí fungovat v ostrovním provozu. Znamená to, že funguje i při výpadku sítě – blackoutu. Chytrost znamená, že se umí přizpůsobit vnějším faktorům - výrobě, počasí, délce dne, spotřebě, cenám elektřiny na burze. V případě prodeje přebytků optimalizuje čas prodeje dle ceny. Získáte více peněz za vyrobenou a prodanou energii. Využije špičkových cen pro prodej energie na burze.

Zde je názorně vidět prodej např. 10 kWh elektrické energie, kdy mezi 14 a 15 hodinou dostanete 41,- Kč v přepočtu, mezi 20 a 21 hodinou dostanete téměř 58,- Kč v přepočtu. Rozdíl 17,- Kč, po 365 dnech v roce je rozdíl ve výdělku 6.205,- Kč. Navíc díky integrované nabíječce můžete optimalizovat nákup energie v noci. Tu samou energii nakoupíte za 2,80 Kč za kWh a prodáte v ranní špičce za 6,- Kč. V případě dobrého distribučního tarifu jste vydělali dalších 20,- Kč. Celkový roční výnos jste zvýšili o 13.500,- Kč. A to počítáme základní 10 kWh baterii a nepočítáme výnos za prodej energie, jen upozorňujeme o co bude větší výnos použitím chytré elektrárny. Další úspory jsou v zimě při optimalizaci ohřevu vody a u případného topení domu. Znamená to, že chytrá elektrárna se domácnosti vyplatí do 4 let. Firmě i do 1 roku. Bytový dům ji musí mít kvůli rozúčtování elektrické energie jednotlivým odběratelům, tedy rozúčtování na každou bytovou jednotku dle skutečné spotřeby.

Další zásadní otázkou je jak velké baterie? Odpověď je velice náročná. Záleží na tom, jak elektrárnu a baterie budete používat. Připravujeme velkokapacitní baterie za dobrou cenu, které se určitě vyplatí na průměrnou denní spotřebu elektrické energie domu i firmy. Kapacita bude okolo 30 kWh a navýšení ceny oproti dnešní 10,8 kWh baterii bude jen cca 50.000,- Kč. Návratnost této investice bude také okolo 4 let podle používání a navíc budete mít větší samostatnost celého domu.

Nevíte, zda je pro Vás elektrárna včetně chytrého řízení vhodná? Kontaktujte Českou síť. Rádi Vám poradíme, probereme možnosti, vymyslíme řešení, vše spočítáme a předložíme Vám kompletní nabídku včetně cenové relace. Navíc zajistíme vysokou dotaci od státu. Námi navržené řešení mají nízkou návratnost investice, u firem i 1 rok, u domů a domácností okolo 4 let. Bližší informace získáte na www.ceskasit.cz nebo telefonu 777 59 66 69.

