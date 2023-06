Slouží nám jako ochrana proti ostrému slunečnímu světlu i módní doplněk. Bez slunečních brýlí se v létě téměř neobejdeme, při jejich výběru se však vyplatí investovat do těch kvalitních. Proč?

Foto: Eurooptik s.r.o.

Člověk je od přírody tvor spořivý, a tak nás samozřejmě mohou zaujmout nabídky různých krámků na ulici, které nabízí sluneční brýle doslova za pár desetikorun. Možná si i vybereme ty, které se nám líbí a sluší nám, ale s největší pravděpodobností neochrání náš zrak. Ale právě ochrana zraku před škodlivým UV zářením je hlavní důvod, proč sluneční brýle nosit.

UV záření je druh elektromagnetického záření, které pochází ze Slunce a skládá se z různých typů, včetně viditelného světla, infračerveného záření, a UV záření. To je neviditelné pro lidské oko, protože jeho vlnová délka je kratší než vlnová délka viditelného světla, ale při dlouhodobém vystavení nám může způsobit zdravotní problémy. Existují tři hlavní kategorie tohoto záření, UV-A má nejdelší vlnovou délku a jsme mu vystaveni po celý rok, včetně oblačného počasí. Umí procházet sklem, ale je méně intenzivní než UV-B. Proniká však hlouběji do kůže a může tak přispívat k jejímu předčasnému stárnutí. UV-B záření má střední vlnovou délku a je zodpovědné za ono spálení pokožky, pokud jsme na sluníčku dlouho bez jakékoli ochrany. Nejsilnější je v létě a také ve vyšších nadmořských výškách, proto se vyplatí ochranu kůže i očí používat například i v zimě na horách. Třetím typem je UV-C záření, které má nejkratší vlnovou délku a je nejsilnějším typem tohoto záření, většinu ho však pohlcuje atmosféra. Stejně jako kůže, i oči se mohou poškodit, pokud je nebudeme dostatečně chránit. Podráždění očí je řešitelné do několika dní, ale při dlouhodobém vystavování přílišnému množství UV záření může dojít například ke spálení oční rohovky, které je bolestivé a způsobuje také pálení a zhoršené vidění.

Dlouhodobá expozice UV záření může však způsobit i další oční problémy, zvýšit riziko zamlžení čočky a ztráty její průhlednosti a zvýšit riziko degenerativních změn. Přímé sluneční záření nám navíc způsobuje nepohodlí a únavu očí, což vede k dočasnému zhoršení zraku. Proto po slunečních brýlích sáhneme často naprosto automaticky, protože ostré světlo je nám nepříjemné a oči nás pálí. Abychom své oči chránili před škodlivým UV zářením, je důležité nosit sluneční brýle s dostatečnou ochranou. Pak fungují jako jakýsi ochranný štít a blokují většinu nebezpečného UV záření, takže oči zůstávají v bezpečí a zdravé. Při výběru je tak důležité zaměřit se na kvalitu a zkontrolovat, že brýle mají označení UV400 nebo 100% ochrana proti UV záření, což znamená, že blokují 99 až 100 % škodlivého UV záření.

Vybírat bychom měli brýle, které jsou dostatečně velké, aby chránili nejen oči, ale také okolí očí. Před bočním slunečním zářením. Dobrá anatomická konstrukce brýlí může pomoci minimalizovat pronikání světla z boků a shora, což nás opět může rušit a způsobovat zhoršené vidění. Sluneční brýle by měly být pohodlné, dobře se nosit a také správně sedět na nose, a to v klidu i v pohybu. Jistotu kvality a funkčnosti UV filtru máme při nákupu v optice, kde nám navíc mohou odborní pracovníci poradit s výběrem. Optika Eurooptik nabízí také možnost výroby slunečních dioptrických brýlí na míru, pokud chceme spojit sluneční brýle se svými dioptriemi. Stačí si vybrat pobočku, která je k vám nejblíže.

Najdeme zde širokou nabídku známých značek, jako je Gant, Ray Ban, Tommy Hilfiger, Oakley, Polaroid nebo Tom Ford. Kromě kvality a funkčnosti se tak můžeme zaměřit i na design a módní trendy a vybrat si sluneční brýle jí jako perfektní doplněk, který zároveň chrní naše zdraví.