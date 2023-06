Chráněné krajinné oblasti, tichá přírodní zákoutí i vyhlídky, klenoty architektury a lahodná gastronomie. Vítejte v Plzeňském kraji…

Baroko | Foto: Krajský úřad Plzeňského kraje

Jak nejvýstižněji definovat Plzeňský kraj? Jak říct přátelům, přijíždějícím z daleka, na co vše se mohou těšit a co by neměli ve svém 'fahrplanu' návštěvy regionu vynechat? Plzeňský kraj je bez nadsázky krajem dechberoucí přírody, architektonických skvostů, nádherných památek, lahodné gastronomie i možnostech nákupu tradičních suvenýrů. V našem regionu je neustále co objevovat a můžeme zaručit, že návštěvu kraje nebude nikdo reklamovat a naopak se sem budete chtít vracet.

Existuje tu řada turistických oblastí, které stojí za návštěvu – Šumava, Český les, Brdy, nebo celosvětově známé hlavní město piva – Plzeň. Turisté v kraji mohou strávit celé dny o samotě na nepříliš známých místech nebo si užít společnost dalších nadšenců v turisticky atraktivních místech. A nezapomeňte ochutnat nejen plzeňské pivo, ale i některou naši další specialitu – třeba chodské koláče.

Podívejte, na jaká konkrétní místa vyrazit:

Plzeň a okolí

Plzeňský Prazdroj

Poznejte pivo, které změnilo svět, na prohlídce pivovaru Plzeňský Prazdroj. Dozvíte se vše o historii vaření piva i nových technologiích a v historických sklepích ochutnáte nefiltrované a nepasterizované pivo Pilsner Urquell načepované přímo z ležáckých dubových sudů!

Depo 2015

DEPO2015 je živým prostorem, kde se propojuje kultura a podnikavé nápady. Vzniklo v roce 2015, když byla Plzeň Evropským hlavním městem kultury. Od této doby spojuje inovativní myšlení, nové i tradiční technologie, kreativního ducha a lásku ke kultuře. Najdete tu také originální bistro s kavárnou.

Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace

Západočeská galerie v Plzni náleží k nejvýznamnějším muzeím výtvarného umění v západních Čechách i celé České republiky. Její sbírkový fond čítá přes 13 000 uměleckých děl od 14. století až po současnost. K exkluzivním souborům patří sbírka kubismu, která se řadí mezi druhou nejvýznamnější v republice. Výstavní síně jsou umístěny v historickém centru města, v Pražské ulici – středně velká výstavní síň Masné krámy a komornější „13“.

Sportmanie Plzeň 2023

Přípravy Sportmanie Plzeň 2023 jsou v plném proudu. Letošní ročník se uskuteční od 12. do 20. srpna v amfiteátru OC Plzeň Plaza a přilehlém parku.

OC Olympia Plzeň

Přes 140 obchodů, restaurací a služeb, největší výběr módních značek v různých cenových relacích, multikino, hypermarket, pohodlné bezplatné parkování, zastávky MHD přímo u centra a snadná dostupnost z centra Plzně i dálnice D5. To je největší nákupní centrum v regionu – OC Olympia Plzeň.

Rokycansko

Koupaliště Rokycany

Rokycanské přírodní koupaliště o rozloze 12 tisíc metrů čtverečních je druhé největší v České republice a jedno z nejoblíbenějších v západních Čechách. Vybavení koupaliště je stále doplňováno, nejnovější je vodní hřiště pro děti, v současné době je dokončeno hřiště pro míčové sporty. Koupací sezona už začala a trvá až do 31. srpna.

Koupaliště RokycanyZdroj: Krajský úřad Plzeňského kraje

Muzeum vojenské techniky na demarkační linii v Rokycanech

Muzeum na demarkační linii v Rokycanech je největší nestátní vojenské muzeum v České republice. Zakladatelem a provozovatelem je Nadace pozemního vojska AČR. Muzeum najdete v areálu bývalých kasáren raketového pluku na okraji Rokycan a uvidíte tu 190 kusů zcela pojízdné vojenské techniky s daty výroby od roku 1918.

Restaurace Na Střelnici, Rokycany

Příjemný čas strávíte v jedinečném prostředí s vytříbenou domácí českou kuchyní, kterou tu pro Vás připraví vždy z čerstvých, regionálních surovin. Restaurace „Na Střelnici“ splní přání každého hosta – od profesionální obsluhy, přes gastronomický zážitek až po dechberoucí interiér. V nabídce je kromě české klasiky i velký výběr vegetariánský jídel i řada bezlepkových a bezlaktózových pokrmů. Podnik má velké venkovní posezení, využívané také při pravidelných hudebních večerech s živou hudbou. Restaurace má bezbariérový přístup i wifi zdarma. Otevřeno je denně, kromě neděle.

Tachovsko

Pivovar Chodovar

Letos rodinný pivovar Chodovar slaví 450 let od založení. Pivovar Chodovar Vám nabízí ubytování ve Wellness hotelu U Sládka, Pravé pivní lázně®, gurmánský zážitek v jedné z restauraci Beerrarium Stará Sladovna nebo Ve Skále. Pivní akademie® Chodovar Vám přiotevře tajemství vaření piva Chodovar. V podnikové prodejně můžete zakoupit pivo, minerální vodu ILSANO®, Koupelové pivo®, pivní kosmetiku. Přijďte v sobotu 24.6. fandit, podívat se nebo závodit v Mistrovství světa v koulení pivních sudů.

Klatovsko

Galerie Klatovy Klenová

Na milovníky umění a výstav, ale i návštěvníky hradů a zámků se těší na Klatovsku Galerie Klatovy Klenová. Kromě hradu a zámku na Klenové provozuje tato organizace v Klatovech také Galerii U Bílého jednorožce a kostel svatého Vavřince.

Šumava má hodně co nabídnout

Seznam všech krás Pošumaví najdete na www.toposumavi.cz. Turistická oblast Pošumaví zahrnuje rozsáhlé území šumavských podhůří a svou částí zasahuje i do CHKO a NP Šumava. Spolek TO Pošumaví doporučuje k návštěvě například: Zámek Mlázovy nedaleko Kolince, renesanční perlu Pošumaví, kterou je bezesporu Zámek Mokrosuky, pro ubytování a pobyt Penzion v Nemilkově, v krásném a tichém prostředí Šumavy, pouhý kousek od Velhartic – Penzion chalupa Nemílek, nebo také Penzion Splněný sen v Laznech u Strašína, a pro milovníky historie jsou pak doporučované návštěvy Muzea veteránů – Zelenohorská pošta Nepomuk, nebo oblíbené Muzeum Františka Křižíka v Plánici.

Z gastronomických zážitků na Klatovsku si pak odnesete poznatek o tom, že výborné kuřecí maso, které tvoří podstatnou část našich jídelníčků, se zpracovává v jedné z největších klatovských firem – Drůbežářský závod Klatovy.

Domažlicko

Slídový důl Na Kole

Na okraji Domažlic nabízí zájemcům možnost se podívat na místo, kde se v období 2. světové války těžil pegmatit.

Pro příznivce folklóru

Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť - největší folklórní festival v Čechách nabízí širokou paletu akcí a bohatý program. Letos se Chodské slavnosti konají 11. až 13. srpna.

Chodské slavnostiZdroj: Krajský úřad Plzeňského kraje

Kulturní centrum – Pivovar Domažlice

Expozice Pozor, hranice! je věnována soužití Čechů a Němců v pohraničí Českého lesa. Zájemci ji najdou v Kulturním centru – Pivovar Domažlice v Pivovarské ulici.

Barokní most Bělá nad Radbuzou

Byl postaven kněžnou Metternichovou zřejmě v letech 1723 – 1725 podle vzoru pražského Karlova mostu. Má 8 oblouků a nese šest barokních soch svatých. Jsou to Panna Marie Neposkvrněná, sv. Michael, sv. Václav, sv. Jan Nepomucký, sv. Erasmus a sv. Antonín z Padovy. Most byl dopravní stavbou i kultovním místem, konaly se na něm pouti, sloužily pobožnosti. Most je dnes lákadlem pro turisty. Celkově i široké okolí Bělé nad Radbuzou je protkané řadou turistických tras.

Barokní most Bělá nad RadbuzouZdroj: Marek Vaneš

Tipy pro turisty a cyklisty z celého kraje

Západočeské baroko v Plzeňském kraji

V rámci projektu Západočeské baroko lákají k vyjížďce po severním Plzeňsku tři barokní cyklotrasy. Vydejte se s námi malebnou barokní krajinou za architektonickými skvosty Plzeňského kraje.

Vintířova stezka

Česko-bavorská Vintířova stezka je pěší dálková poutní stezka, která propojuje významná místa spjatá se středověkým poustevníkem a prvním obyvatelem Šumavy svatým Vintířem. Celkově je stezka rozdělena do 9 jednodenních etap v celkové délce 162 km.

Zlatá stezka

Od středověku spojovala Čechy s Podunajím historická Zlatá stezka, která dostala jméno podle bohatství, jež přinášela. Systém tras se ustálil v podobě tří hlavních větví: prachatické, vimperské a kašperskohorské. Vydejte se i dnes po stopách těchto historických stezek a seznamte se s jedinečnou přírodou a unikátními pamětihodnostmi „Zelené střechy Evropy“.

Šumavské trojhradí - jeden region, tří hrady

Hrady Rabí, Kašperk a Velhartice spolu již od roku 2011 spolupracují v rámci projektu Šumavského trojhradí. Jedná se o volné sdružení hradů pomyslně tvořící trojúhelník, v jehož středu leží město Sušice, jedna z bran Šumavy. Hrady společně každoročně pořádají jarní a podzimní dny Šumavského trojhradí. Tyto víkendy mají vždy jedno společné téma, ale každý hrad je pojme svým originálním způsobem. Projekt je uskutečňován za finanční podpory Plzeňského kraje.

Zdroj: Krajský úřad Plzeňského kraje