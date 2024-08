Chystáte se stavět nemovitost? Máte pozemek, vybavení, materiál, nasmlouvanou stavební firmu? Přidejte do vašeho portfolia ještě webovou aplikaci BULDO. Náklady jsou minimální a přínosy stojí za to. Jaké největší přednosti vám tenhle neocenitelný pomocník přinese?

Foto: BULDO

Podle § 163 zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon) existuje u všech budovaných nemovitostí povinnost vést stavební deník. Dodavatel zaznamenává každý den prací a všechny provedené úkony. Investor má pak perfektní přehled, co se na jeho mnohdy životní investici děje. Solidní pojistka, aby před sebou obě strany měly čisté ruce. Ale samozřejmě i tato mince má dvě strany. Především pro dodavatele to znamená větší časovou náročnost. Každý den prací musí vypsat veškeré pracovníky, kteří se po stavbě pohybují, včetně činností, které mají na starosti. To samé platí pro vybavení. Stavebník zaznamenává každý detail včetně počasí panujícího na stavbě.

To vše kromě času stojí i velké množství papírů. Což přináší další nový přeplněný šanon ve skříňce, který je plný zaprášených a různě znečištěných listů. Ani nemluvě o tom, jak často se stane, že některý z nich chybí úplně nebo není čitelný.

Pak je tu komunikace s vámi jako investorem. Byť se nepochybně jedná o extrémně důležitý projekt, jistě nemůžete trávit veškerý svůj čas na stavbě. Když chcete vidět deník a ideálně jednotlivé zápisky nebo schvalovat plány, musíte dorazit osobně. Do té doby se může klidně přihodit, že některé práce budou stát.

Stop. Všechny tyto nepříjemnosti si můžete ušetřit, pokud do svého projektu zapojíte aplikaci BULDO. Bude vaším soukromým stavebním dozorem, kterému během budování vaší nemovitosti neuteče ani ten nejmenší detail. Nepotřebuje volno, nespí, neslaví svátky. Je vám zkrátka k dispozici nonstop. Kdykoli je potřeba, stačí si BULDO zapnout a prostudovat si jakýkoliv potřebný dokument nebo zápis týkající se vaší stavby. „Veškeré revizní zprávy, dokumenty BOZP, smlouvy o dílo, fotodokumentaci a další náležitosti mám kdykoli k dispozici na jednom místě. Nemusím to hledat v žádných šanonech, stačí mi internetové připojení. Otevřu BULDO a mám to. Tohle je prostě bomba,“ pochvaluje si aplikaci stavbyvedoucí společnosti Inelsev s.r.o. Pavel Thám.

Zdroj: BULDO

Systém vygeneruje záznam o počasí za každý den prací automaticky podle souřadnic vaší stavby. Evidenci pracovníků a vybavení, je možné použít pro další deníkový záznam. Už jen tyto maličkosti dodavateli ušetří desítky minut drahocenného času.

S kopírováním poškozených listů ze šanonů se už trápit také nemusíte. Z aplikace pošlete požadovanou část v PDF formátu na nejbližší tiskárnu a je to.

Díky BULDU jsou dodavatel s investorem neustále ve spojení. Respektive klidně i investory, protože nahlížet do aplikace může podle přání správce více lidí, kteří se třeba na financování projektu podílí. Ti všichni mají přehled nejen o dokumentaci, ale také o aktuálních novinkách, které se na stavbě dějí. Potřebuje dodavatel schválit třeba rozložení elektrických zásuvek? Přes komunikační kanál aplikace – tzv. Timeline, vznese dotaz, nejlépe s fotodokumentací, a požádá zainteresované strany o vyjádření. Těm přijde e-mail s upozorněním, že se v BULDU děje něco, co by je mohlo a mělo zajímat, s výzvou k vyjádření.

Každý zápis v online stavebním deníku nebo v modulu Vícepráce, podepisuje uživatel svým unikátním elektronickým podpisem. V aplikaci BULDO je využíván kvalifikovaný elektronický podpis, který má stejnou váhu jako podpis vlastnoruční. Přihlášení do aplikace je zajištěno dvoufázovým ověřením, což poskytuje všem stranám jistotu, že vytvořené podpisy jsou nezpochybnitelné.

Pro další informace o aplikaci se podívejte na webové stránky www.buldo.cz a přidejte se k více než 1 500 spokojených uživatelů a 300 firmám, kteří s pomocí BULDA vybudovali přes 1 400 staveb.