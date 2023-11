Zlatá Tretra Ostrava je tradičně garancí toho nejlepšího, co se v Česku dá v atletice vidět.

Foto: Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.

63. ročník pořádaný v kvalitním termínu 28. května potěší diváky atletickou show světových hvězd a domácí špičky. Termín slibuje vrcholící formu atletů před červnovým evropským šampionátem, a hlavně Olympiádou v Paříži.

„Startovní listina bude opět zářit. To můžu slíbit. Unikátní spojení sprintů, běhů, skoků, hodů znamená vždycky absolutní energetický koktejl, kterým vibruje celý stadion a diváci ho cítí každým svým pórem. Nabíjí to atlety i diváky, to nejde zažít jinde," říká ředitel mítinku, Jan Železný.

Už první jména dovolují velká očekávání. Tradičně organizátoři spoléhají na oštěp. Jakub Vadlejch, bronzový na mistrovství světa, vítěz Diamantové ligy a autor nejdelšího hodu uplynulé sezóny, 89,51 m. Haruka Kitagučiová úřadující mistryně světa nebo Nikol Ogrodníková, to jsou jména, která by se měla objevit na startu. Předvést by se ostravskému publiku měli také členka bronzové štafety z MS v Budapešti Lada Vondrová, česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková nebo medailista z halových mistrovství Evropy, koulař, Tomáš Staněk.

A hvězdných jmen bude přibývat. Další zveřejní organizátoři začátkem roku. Bude mezi nimi i jedna ze současných superstar světové atletiky. V jednání je například slavný tyčkař Mondo Duplantis, který na poslední Zlaté tretře dolétl do výšky 612 cm.

Chybět nebude ani nabitá fan zóna pro děti i dospělé a pestrý catering. „Naším cílem je přivítat na stadionu celou rodinu. Bavit malé i velké fanoušky atletiky po celé odpoledne, které vyvrcholí dvěma hodinami toho nejlepšího, co nabízí královna sportů,“ popisuje přístup Zlaté tretry ke svým divákům její manažer, Alfons Juck.

Je jasné, že získat vstupenku už teď se vyplatí, protože sportovní zážitek je vždy jedinečným dárkem, třeba na Vánoce. Na tribunu A je možné v těchto dnech pořídit vstupenku za 1 000 Kč a 1 500 Kč a na tribuny B, C a D za 100 Kč.

