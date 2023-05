Podvody při prodeji ojetin jsou prakticky léta známé, nicméně jsou stále lidé, kteří si ojeté auto kupují poprvé nebo se o těchto podvodech prostě nedozvěděli, a ti bohužel často sednou nepoctivým prodejcům na lep. Tady je jeden příběh paní Ireny, samoživitelky, která bohužel naletěla na falešnou servisní knížku.

Nízký nájezd „potvrzovaly“ falešné záznamy v servisní knížce

Paní Irena chtěla praktické a spolehlivé ojeté auto nejen pro běžné pojížďky s dětmi, ale také na jízdy se svým invalidním tatínkem. Autům příliš nerozumí, tak se poptala u známých a ti jí doporučili Fabii v kombíku, aby se do něj vešel i tatínkův vozík. Začala tedy hledat a po krátkém čase našla v soukromé inzerci pěknou Fabii. Auto na první pohled hezké, sice vykazovalo nějakou známku opotřebení, ale jinak vypadalo v pořádku. Paní, která auto prodávala, ujišťovala, že auto používá již dlouho a je ve výborném stavu především díky pravidelnému servisu a velmi nízkému nájezdu, které dokladovala vyplněnou servisní knížkou. Toto tvrzení a vyplněná servisní knížka paní postačovaly a o jednotlivé záznamy v servisní knížce se v danou chvíli blíže nezajímala. Paní prodávající vypadala důvěryhodně, takže jí nepřipadalo nutné informace ověřovat a auto zakoupila.

V servisní knížce bylo razítko neexistujícího servisu

Po určitém čase používání začala Fabie vykazovat mechanické problémy. Nová majitelka tedy zajela do autorizovaného servisu, kde zjistili skrytou závadu. Známí jí poté poradili, aby zkusila auto prověřit přes společnost Cebia, která prověřuje historii ojetých aut a motoristům pomáhá bojovat proti podvodům už více než 30 let. Po zobrazení výpisu od Cebia se objevil záznam z německé inzerce těsně před dovozem auta do ČR, kdy na jedné fotce byl nafocen detail palubní desky, kde sice rozmazaně, ale přesto rozpoznatelně, svítil stav přes 227 000 km… Auto tedy bylo po dovozu do ČR stočeno o téměř 120 000 km.

Záznam ze systému AUTOTRACER od CebiaZdroj: Cebia

Nová majitelka se na základě našeho prověření rozhodla více podívat na doklady, které od prodávající obdržela, především na servisní knížku. Tam zjistila, že razítka u jednotlivých prohlídek zobrazují údaje neexistujícího českého servisu. Ve městě, kde měl údajný servis mít pobočku, neexistuje ulice uvedená v razítku a stejně tak neexistuje ani emailová adresa servisu. Tvrzení bývalé majitelky tedy vzalo za své – auto pravděpodobně nevyužívala téměř vůbec, jednalo se o čerstvý dovoz z Německa a záznamy v servisní knížce byly komplet zfalšované.

Tyto ověřené informace dokazují, že paní prodávající při prodeji auta záměrně uvedla kupující v omyl. Přesto po konfrontaci s těmito důkazy nechce bývalá majitelka vozidlo vzít zpět a vrátit peníze, takže se zdá, že vše možná skončí u soudu. Snad se díky informacím ze servisu a od Cebia podaří domoci spravedlnosti.

Pokud nemáte zkušenosti s nákupem auta, oslovte odborníka

V tomto případě kupující doplatila na svou nezkušenost s koupí ojetého auta. Při jednání s prodejcem neodhalila nepravdivé informace a nyní řeší problémové auto a možná také finanční ztrátu. K této situaci nemuselo dojít, kdyby se poradila s někým, kdo má znalosti s nákupem ojetin. Prakticky už prověřením vozidla na www.cebia.cz mohla kupující zjistit, že bylo stočené. Pokud by si na prohlídku auta vzala odborníka, velmi pravděpodobně by zjistil, že prodávající neříká pravdu a odhalil by falešné informace v servisní knížce, a tím i nesprávně uváděnou českou servisní historii. Doporučení je proto jednoznačné, a to nejen úplně nezkušeným – prověřujte auto před nákupem, například na www.cebia.cz, kde jsou miliardy záznamů o autech z ČR i ze zahraničí a na prohlídku jeďte s odborníkem. Věřte, vyplatí se to.

Společnost Cebia dlouhodobě pomáhá motoristům s bezpečným nákupem ojetých vozidel. Pro motoristy nabízí především komplexní online službu AUTOTRACER, která umožňuje rychlé prověření historie ojetých aut. Na www.cebia.cz se lze dozvědět, zda nemá auto stočený tachometr, zda bylo havarované, jaký je skutečný rok výroby, pro jakou zemi bylo vyrobeno, jak bylo servisované, zda není kradené či zatížené leasingem, zda a jak bylo inzerované, jestli nebylo provozované jako taxi a viděl lze například i fotografie vozu z inzerce či po případné havárii.