Prodejna a půjčovna Blankyt Kärcher, to je úklidový ráj pro všechny milovníky čistoty a pořádku.

Už téměř rok funguje ve Valašském Meziříčí nová prodejna a půjčovna úklidové techniky Blankyt. Po více než třicetileté praxi v úklidu se rodinná společnost Blankyt plus rozhodla své mnohaleté zkušenosti v úklidu zúročit v další nabízenou službu.

V prodejně najdete osvědčenou úklidovou techniku značky Kärcher, prostředky pro údržbu dřevěných podlah Bona a české ekologické a přírodní prostředky Nanolab. Ať už se chystáte k velkému úklidu domácnosti anebo chcete, aby byl váš pravidelný úklid rychlý a efektivní, odborný personál vám vždy ochotně poradí s výběrem toho správného produktu značky Kärcher. Šikovné pomocníky pro domácnost poznáte podle barvy: žluté stroje se standardní výbavou a bílé prémiové stroje s rozšířenou výbavou. V prodejně naleznete celou řadu parních čističů, víceúčelových vysavačů, tlakových myček a také velký výběr strojů pro údržbu všech druhů podlah. Prodejna Kärcher je zaměřena i pro profesionály – soukromé řemeslníky i specialisty z oblasti průmyslu. Profesionální řada značky Kärcher se prezentuje v šedé barvě. V nabídce je komplexní řada vysokotlakých čističů s velkým výběrem příslušenství. Poradí vám zde s výběrem vhodného průmyslového vysavače, podlahového mycího automatu nebo zametače nečistot.

„Snažíme se zejména o to, aby pro naše zákazníky úklid nebyl dřina. S našimi prostředky a stroji mohou uklízet pohodlně, bez agresivní chemie a s ohledem na životní prostředí a zdravou domácnost či pracoviště.“, říká ředitel společnosti Jiří Baroš ml.

Pokud potřebujete vyčistit sedačku v obýváku nebo sedací místa v autě, vyčistit terasu či dlažbu, umýt auto zvenku, ale nechce se vám na každou tuto činnost kupovat drahý přístroj, který použijete párkrát do roka, jistě oceníte možnost vypůjčení si profesionální úklidové techniky již za pár stovek domů. V půjčovně Blankyt Kärcher vám poskytnou odborné poradenství a nalezení řešení přesně pro vaši potřebu. V půjčovně naleznete jak menší domácí stroje, tak profesionální stroje například pro úklid v průmyslu nebo stavebnictví.

Prodejnu a půjčovnu Blankyt Kärcher naleznete ve Valašském Meziříčí na ulici Křižná 184 (přízemí hotelu Apollo) od pondělí do pátku v čase od 9:00 do 17:00 hodin.