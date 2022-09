Zdravý rozum a kompetentnost. To je recept, s nímž kandiduje na prezidenta bývalý rektor Karlovy univerzity profesor MUDr. Tomáš Zima, MBA, DrSc.

MUDr. Tomáš Zima, MBA, DrSc.Zdroj: MUDr. Tomáš Zima, MBA, DrSc.Byl jste děkanem 1. lékařské fakulty, rektorem Karlovy univerzity, vrcholovým manažerem, ale jste především lékař. Kdybyste mohl vyléčit tu nejtěžší chorobu české společnosti, jaká by to byla?

Nemyslím, že jsme nemocná společnost. Potkávám skvělé lidi, kteří bez velkých řečí pracují, starají se o své blízké, vychovávají děti. Jako lékař ale vím, jak důležitá je prevence, umět těžkým situacím předcházet. Jako největší nebezpečí vidím chudobu a bezpečnost. Receptem na obojí je zdravý rozum a kompetentnost. Politici nechápou, že nyní je potřeba udělat vše proto, aby lidé měli teplo, práci a nemuseli se strachovat, co přijde zítra. Musí odhodit svoje ideologické brýle a začít dělat konkrétní kroky, které lidem pomohou. Celý život jsem pracoval s lidmi, řídil velké instituce s miliardovým rozpočtem. Pokud chcete, aby vás lidé následovali, musí vám věřit, že vám jde o zájem celku. Ne o vlastní prospěch. Potkávám od Slezska po západ Čech lidi, kteří mají stejný zájem a stejné obavy. Chci říct, že potřebujeme v čele lidi, kteří dokážou spojovat.

Svou kandidaturu jste oznámil teprve nedávno. Co bylo impulsem k Vašemu rozhodnutí kandidovat?

Stejně jako mnozí jiní jsem mohl zůstat pouze u své práce. Dlouho jsem to probíral s nejbližšími. Nakonec jsem se rozhodl cestovat po naší zemi a potkávat se s lidmi. Zjistil jsem, že existuje tichá, ale naléhavá potřeba lidí, kteří dokážou dosáhnout dohody, nemají extrémní názory a vrátí této zemi naději. Věřím v dohodu, práci a zdravý rozum. Proto jsem se rozhodl kandidovat.

Čeká nás období složité především ekonomicky. Zvládá podle Vás vláda souběh inflace, energetické krize a válečného konfliktu ku prospěchu našich občanů? Jakou roli by měl plnit prezident?

Nejsou-li politici schopni se domluvit a upřednostňují-li zájem stranický či osobní, prezident musí zasáhnout. Prostředky k tomu má. Potřebujeme dva druhy řešení: krátkodobá a dlouhodobá. Krátkodobá znamenají především rychle podpořit lidi a firmy, které to opravdu potřebují. Aby lidé nezchudli a firmy nezkrachovaly. Vždyť drtivou většinu plynu odebírá průmysl. Země bez práce je země bez budoucnosti. Nerozumím tomu, že to vláda nechápe a rychle nekoná. Co se týká dlouhodobých opatření, vytvořme strategii pro naši energetickou bezpečnost, zbavenou všech ideologií. A nestyďme se za to – musíme se snažit o mír. Potřebujeme strategii, která by vedla ke konci války. Kvůli budoucnosti nás všech. A především proto, že válkou vždy trpí nevinní.

Kde až může být strop extrémního nárůstu energií? Co by měla vláda udělat v této situaci nejdříve?

Urychleně konat. Jsme jedním z největších vývozců energie, a přitom ji máme pro domácí spotřebitele nejdražší v celé EU. Žádný trh s energiemi teď již není. Jejich ceny jsou utržené ze řetězu. A to kvůli našim vlastním chybám z minulosti. A jsou klíčovou zbraní jedné strany válečného konfliktu. Zastropujme co nejrychleji ceny energií i proto, aby náš průmysl mohl být konkurenceschopný. Můžeme na nezbytnou dobu zavést i nulovou DPH na energie a některé spojené služby. Prožvanilo se několik měsíců a nezlobte se, ale navržený úsporný tarif na energie vyvolává úsměv. Lidé musí vědět, že nezchudnou kvůli neschopnosti politiků. Tady už je na prevenci pozdě, ta měla přijít před řadou měsíců. A problémy země se každým dnem prohlubují.

Je pravda, že si kampaň financujete z vlastních zdrojů?

Ano, z vlastních zdrojů a o pomoc jsem požádal své přátele a podporovatele. Lidé, kteří mají podobnou vizi vývoje naší země a nechtějí u nás ani pravý, ani levý extrém, mi pomáhají. Nejsem stranickým kandidátem, ale nedělme násilně společnost. Znám mnoho lidí, kteří poctivě pracují ve prospěch svých obcí, krajů a společnosti v dresech různých politických uskupení. Jinak to ani nejde. Setkávám se s politiky a bavíme se o problémech. Prezident by ale podle mne neměl být zavázaný jedné straně či jednomu ekonomickému zájmu.

