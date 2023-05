Byl spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

ilustrační foto | Foto: KOOPERACE, a.s.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu: Elektromobilita KOOPERACE, a.s.

Jméno žadatele: KOOPERACE, a.s.

Termín realizace: březen 2020 až květen 2021

Způsobilé výdaje: 889 776,00 Kč

Dotace: 266 932,80 Kč

Popis projektu:

Předmětem projektu bylo zavedení inovativní technologie nízkouhlíkové dopravy ve společnosti KOOPERACE, a.s. a využití způsobu čisté dopravy, a to prostřednictvím pořízení dvou elektromobilů a dvou nabíjecích stanic.

Zhodnocení projektu:

Elektromobil je ekologický a udržitelný způsob dopravy, který neprodukuje primární emise, jde o alternativní dopravu budoucnosti, která nepotřebuje naftu či benzín, stačí mu pouze “elektrická zásuvka“. Jednou z nejdůležitějších součástí elektromobilu je jeho baterie, která je propojena s elektromobilem, které pohánějí jednotlivé nápravy či rovnou kola, takto vynaložená energie se může vrátit při zpomalování a brždění.

Příjemná věc u provozu elektromobilu je ticho. Při jízdě elektromobilem Vás neruší žádné zvuky motoru, přičemž se můžete stoprocentně soustředit na svou jízdu.

Dalším výhodným ukazatelem elektromobilu je údržba, při které se nemusí u elektromobilu měnit olej, či svíčky, při nájezdu cca 100 tis. kilometrů ušetří provozovateli vydatnou sumu peněz.

Elektromobil je využíván v naší společnosti jako dopravní prostředek ve městě, kde je velmi výhodný a efektivní, jak svou velikostí, dojezdem a spotřebou energie.

Závěry a výsledky:

Projekt proběhl zcela v souladu s podnikatelským záměrem a žádostí o podporu, kdy v rámci projektu byly pořízeny elektromobily a nabíjecí stanice pro jejich nabíjení.

Zdroj: KOOPERACE, a.s.

Zdroj: KOOPERACE, a.s.