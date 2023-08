Byl spolufinancován EU prostřednictvím operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Projekt „Elektromobily DVP Ametyst“ | Foto: Družstvo vlastníků půdy Ametyst

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu: Elektromobily DVP Ametyst

Jméno žadatele: Družstvo vlastníků půdy Ametyst

Termín realizace: únor 2020 až květen 2021

Způsobilé výdaje: 1 276 942,97 Kč

Dotace: 319 235,74 Kč

Obnovitelné zdroje v naší společnosti

Naše společnost reaguje tímto projektem na měnící se podmínky automobilové dopravy a přihlašuje se k výzvám, které přináší měnící se klimatické prostředí pro podnikání. Zavedení elektromobilů v oblasti zajištění servisu a údržby do naší společnosti představuje využili inovativní technologie – čisté dopravy, kterou elektromobily a nabíjecí stanice aktuálně představují patrně nejviditelněji.

Pro naši společnost nicméně není využití elektromobilů první zkušeností s využití obnovitelných zdrojů, protože již deset let provozujeme bioplynovou stanici, která z odpadních produktů vznikajících v zemědělské prvovýrobě dokáže vyrábět elektřinu a teplo. Elektromobily dokáží vyrobenou elektřinu využít a tím efektivně využít tyto zdroje ve prospěch naší společnosti.

Naše první elektrozkušenosti

Elektromobil je ekologický a udržitelný způsob dopravy, který neprodukuje primární emise, jde o alternativní dopravu budoucnosti, která nepotřebuje naftu či benzín, stačí mu pouze “elektrická zásuvka“. Jednou z nejdůležitějších součástí elektromobilu je jeho baterie, která je propojena s elektromobilem, které pohánějí jednotlivé nápravy či rovnou kola, takto vynaložená energie se může vrátit při zpomalování a brždění.

První vjemy u řízení elektromobilu představují pro každého nováčka ticho a zrychlení vozu. Ticho je příjemná zkušenost, při jízdě elektromobilem Vás neruší žádné zvuky motoru, přičemž se můžete stoprocentně soustředit na svou jízdu. No a akcelerace překvapí i zkušenější řidiče, protože jak u malého elektromobilu Škoda Citigo iV, tak u vyspělejšího a většího Volkswagenu ID.3, Vás stlačení „plynového“ pedálu okamžitě zatlačí do sedadel a umožní Vám užít si zajímavý řidičský zážitek.

Dalším výhodným ukazatelem elektromobilu je údržba, u elektromobilu odpadají povinnost známé každému zkušenému řidiči jako je výměna oleje v motoru, nebo svíček, chladicí tekutiny či dalších provozních kapalin motoru, výměny a údržba pohyblivých částí motorů a podobně. Při našich odhadech dojde již při nájezdu okolo 100 000 kilometrů k významné úspoře peněz. Zkušenosti prvních let provozu tyto předpoklady jednoznačně potvrzují.

Zdroj: Družstvo vlastníků půdy Ametyst

Elektromobil je využíván v naší společnosti jako dopravní prostředek pro servisní posádky a využije se při provozu v oblasti kolem hlavního střediska, odkud vyjíždí k servisu a údržbě zemědělských strojů, ale i pro pohyb například do města a ve městě, kde jeho provozní schopnosti vyniknou naplno. Pro pohyb v hustém provozu je postaven, je velmi výhodný a efektivní, jak svou velikostí, dojezdem, uživatelskou příjemností v provozu a také spotřebou energie. K tomu se aktuálně přidávají legislativní výhody, například parkování zdarma v centru města.

U žádného lidského vynálezu neexistují pouze plusy, najdou se i některé omezení či nevýhody, nicméně lze je v současné době, kdy jsou dostupné elektromobily produktem relativně krátkého vývoje, vybalancovat, a to v první řadě zejména výběrem jejich funkce – jednoduše je vhodně vybírat elektromobil pro takovou činnost, která využije maximálně jeho silné stránky a jeho slabší funkce naopak dokáže potlačit, či zcela eliminovat.

Zmínit musíme v první řadě omezený dojezd, omezení některých funkcí v případě docházející kapacity baterií v provozu, nebo některá omezení, která mohou ovlivňovat přímo jízdní vlastnosti vozu. Z našich zkušeností zmíníme provoz v zimě, která má dopad jak na kapacitu baterií (snížení kapacity min. o třetinu proti letnímu provozu), nebo nedostatky plynoucí z kombinace pohonu (pouze) přední nápravy a odlišného rozložení hmotnosti (oproti klasickým spalovacím vozům), které přináší problémy zejména při pohybu na zledovatělé vozovce. Z toho plyne i jedna naše rada, platná zejména pro řidiče na Vysočině či ve vyšších polohách, a to volit u elektromobilu pohon všech kol.

Během prvních let provozu je důležité také zmínit důležitou vlastnost elektromobilů, a to jejich nabíjení. Máme v naší společnosti pro každý vůz vlastní wallbox, což je jednoduchý box upevněný na zdi, z něhož je vyveden nabíjecí kabel s koncovkou, který se jednoduše zastrčí do elektromobilu a Vy můžete začít nabíjet baterii ve voze. Výkon wallboxů je max. 22 kW AC a pro náš provoz je nyní dostatečný. Ovládání nabíjení je jednoduché a například u vozu VW ID.3, který má pokročilejší elektronické vybavení, je možné nabíjení sledovat přes mobil, nastavit si jeho parametry či čas nabíjení.

Nadšení, nebo zklamání?

Zdroj: Družstvo vlastníků půdy Ametyst

Projekt proběhl zcela v souladu s podnikatelským záměrem a žádostí o podporu, kdy v rámci projektu byly pořízeny elektromobily a nabíjecí stanice pro jejich nabíjení. Naše zkušenosti ukazují, že některé funkce vozů potřebují více času na jejich důkladní ovládnutí, jiné (například nabíjení baterií) vyžadují od řidiče větší péči – to souvisí spíše s dostupností nabíjecích stanic, ale i zde se situace rychle mění a hustota dobíjecích stanic za uplynulé 2 roky viditelně zlepšila.

Ze zkušeností řidičů si dovolíme stanovit závěr, že provoz je v naší společnosti bezproblémový, zkušenostmi s používáním odpadla většina problémů, které nás tížily zpočátku a nyní je tedy možné říci, že elektromobily v naší flotile zaujímají stejné místo, jako klasické vozy. S rozvojem a inovacemi, které na nás chrlí vývojáři po celém světě téměř každodenně, můžeme směle očekávat, že další elektromobily v naší společnosti budou dalším krokem kupředu, na který se těšíme.

