Zima je období, kdy lidé bez domova potřebují nejvíce pomoci. Když venkovní teploty klesnou pod nulu, hrozí jim totiž umrznutí.

ilustrační foto | Foto: Petr Vrabec

Tomu se snaží zabránit projekt Nocleženka, kterou Armáda spásy spustila již po osmé. V rámci projektu může veřejnost zakoupit poukaz, tzv. nocleženku, v hodnotě 100 Kč a zajistit člověku bez přístřeší noc v teple a bezpečí.

Nejde však pouze o přespání, v rámci noclehu je zajištěna i polévka s pečivem, teplý nápoj, možnost se osprchovat, provést osobní hygienu, zdravotní prohlídku a ošetření v ordinaci praktického lékaře. Velmi důležitou součástí je také možnost promluvit si se sociálním pracovníkem a začít řešit svou životní situaci.

ilustrační fotoZdroj: Petr Vrabec

Armáda spásy si váží pomoci veřejnosti

Armáda spásy je vděčná za každou zakoupenou nocleženku a velmi si váží každého dárce. V zimě je totiž nejdůležitější dostat lidi pod střechu, do tepla, sucha a bezpečí. Poskytnutí noclehu bývá často prvním krokem k návratu do běžného života. Díky projektu Nocleženka se klientům Armády spásy daří najít dočasné zázemí, stabilitu a sílu, aby si mohli najít zaměstnání a ubytování.

ilustrační fotoZdroj: Petr Vrabec

Armáda spásy si je vědoma toho, že každý člověk má za sebou jiný příběh a potýká se s různými problémy. Proto ke svým klientům přistupuje individuálně, vnímá rozdílné potřeby každého z nich a díky tomu se lépe daří hledat cesty k dlouhodobému řešení. Mezi jejími klienty jsou samozřejmě tací, kteří využívají nocleženek pravidelně, ale najdeme i takové, kteří se dostanou do akutní momentální nouze a potřebují pomoc a podporu.

ilustrační fotoZdroj: Petr Vrabec

Kdo například využívá nocleženky?

Jedním z klientů byl i pan J., který přišel do denního centra Armády spásy na začátku června s tím, že musel zaplatit svůj dluh 60 tisíc korun a kvůli tomu přišel o vše a ocitl se na ulici. Navštěvoval uměleckou školu, kde se učil být fotografem a měl také brigádu jako hlídač dětského hřiště v Praze, kde byl sice velice spokojený, ale nebyla tam možnost ubytování.

Proto jsme pro něj společně hledali vhodný domov. Nabídli jsme mu také možnost vstoupit do Programu pro pracující, který je určený lidem, kteří pracují a chtějí svou situaci aktivně řešit. Jelikož pracoval i na noční směny, mohl se díky tomuto programu vyspat i přes den, což mu velmi pomáhalo si zaměstnání udržet.

ilustrační fotoZdroj: Petr Vrabec

Poté se mu naskytla možnost jít do podnájmu, ale neměl dostatek financí na kauci. Tuto situaci mu pomohl vyřešit Úřad práce Praha 4, který mu poskytl finanční pomoc na zaplacení kauce. Panu J. měl ale také končit k poslednímu červenci Program pro pracující, proto nás požádal, zda bychom mu ho neprodloužili o několik dní, než se bude moci odstěhovat. To jsme mu umožnili a on tak měl možnost vyřešit ještě nějaké své povinnosti. V polovině srpna přišel s tím, že se mu program může zrušit, jelikož již dostal klíče od svého bytu a jde si pro své věci a odchází. Pan J. byl velice vděčný za naši službu, za pomoc a jak to sám nazval i za to, že jsme mu pomohli se dostat zpět do normálního života.

Zdroj: Armáda spásy v České republice, z. s.