Galerie projektů na webu brněnského participativního rozpočtu se už pomalu plní návrhy Brňanů a Brňanek. Skvělý nápad pro vaši městskou část ale stále chybí? Nebo nosíte v hlavě něco převratného pro celé město? Navrhněte to! Dáme na vás.

Slavnostní otevření projektu Koniklecový chodníček na Kamenném vrchu. | Foto: Statutární město Brno

Celý proces podávání projektů v rámci brněnského participativního rozpočtu Dáme na vás je jednoduchý a snadno jej zvládnete online na stránkách paro.damenavas.cz. Pokud si ale nejste čímkoliv jistí nebo si nerozumíte s počítačem, neváhejte se na nás obracet, a to e-mailem, telefonicky nebo se za námi stavte na Odbor participace Magistrátu města Brna na Husovu 3. Rádi poradíme a pomůžeme. Nezapomeňte ale, že poslední možnost podat svůj projekt máte pouze do 15. května.

Po tomto termínu budou všechny projekty vyhodnoceny z hlediska jejich proveditelnosti – tedy zda jejich realizaci nebrání nějaká technická či jiná překážka, případně jiný záměr města. Všechny proveditelné návrhy pak od 1. října uvidíte v galerii projektů na webu a od 1. listopadu se již tradičně utkají ve velkém celoměstském hlasování.

Inspirace vítěznými nápady

V druhé polovině března se v Novém Lískovci otevřel bezbariérový koniklecový chodníček na Kamenném vrchu, kde se nachází proslulá Koniklecová louka – lokalita co do počtu rostlin dokonce největší v Evropě. Aby byly tyto vytrvalé byliny chráněny a také aby se zvýšil komfort návštěvníků této přírodní atrakce, byla na území louky postavena dřevěná lávka s posezením. Procházku si tak mohou v klidu užít i lidé s obtížemi při chůzi a všechny věkové kategorie rozhodně ocení pohodlné lavičky, kde si s výhledem na toto přírodní bohatství mohou vychutnat něco dobrého na zub. Zvídavé zase potěší doplnění informačních tabulí.

Slavnostní otevření projektu Koniklecový chodníček na Kamenném vrchu.Zdroj: Statutární město Brno

Zapište si do diáře

V prvním ročníku participativního rozpočtu Brňany a Brňanky zaujala industriální naučná stezka, jejímž cílem bylo oživit svitavské nábřeží a obeznámit návštěvníky tohoto koutu Brna s bohatou historií tamní výrobní zóny. Zvýšit obecné povědomí o úseku slavné historie průmyslového Brna bychom chtěli také prostřednictvím akce, která se uskuteční 17. dubna. Na Svitavském nábřeží pro všechny zájemce proběhnou v časech 15-17 hodin a 17-19 hodin komentované prohlídky. Na akci je nutné se registrovat na e-mailu jelinkova.michaela@brno.cz.

Klubovny pro děti v Tuřanech otevřou své dveře vůbec poprvé 24. dubna v 16 hodin. V plánu je doprovodný program pro děti, tak si akci nenechte ujít.

O den později, 25. dubna, pak ožije Čertova rokle na Lesné, kde od 17 hodin začne pohádkové představení pro děti s názvem Sindibádova dobrodružství pod taktovkou Divadla Koráb. Program navazuje na projekt Oživení přírodního amfiteátru Čertova rokle a je pro všechny návštěvníky zcela zdarma. Pro více aktualit nás sledujte na facebooku.

Pod Dáme na vás ale funguje nejen participativní rozpočet. Až do 5. května máte možnost vyjádřit svůj názor v první městské anketě na našem portálu. Velká brněnská cykloanketa je tu pro všechny – jejím cílem je vytvořit bezpečnější a příjemnější prostředí pro pohyb na kole, koloběžce nebo třeba longboardu a dát vzniknout nové cyklostrategii města. A nevadí, že na kole nejezdíte anebo v Brně nemáte trvalý pobyt, vyjádřit se můžete i tak. Neváhejte se zapojit a sdílet své zkušenosti!

Inspirace z minulých let by tu byla, teď jste na řadě vy a vaše nápady pro letošní rok. I vy totiž máte možnost změnit Brno. Přihlaste svůj projekt do 15. května a my Dáme na vás.