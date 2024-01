Přeštice - Zásadní proměna systému odpadového hospodářství, pokles ceny vodného a stočného a přípravné práce na výstavbu obchvatu. To vše čeká obyvatele Přeštic v tomto roce. V projektu Deníku pod názvem Dobré místo pro život jsme oslovili starostu města Přeštice Tomáše Chmelíka.

Město Přeštice | Foto: Město Přeštice

Starosta města – Mgr. Tomáš ChmelíkZdroj: Město PřešticeMáte za sebou rok ve funkci starosty. Co se ve městě povedlo?

Necelý rok je relativně krátká doba na „velké věci“. Jsem rád, že se podařilo navázat na předchozí aktivity v oblasti udržitelného rozvoje a proměnit je ve členství v celoevropské iniciativě Paktu starostů a primátorů. V současné době zpracováváme akční plán pro udržitelnou energii a klima, zaměřený na ochranu životního prostředí a energetické úspory. Připravujeme projekty instalace fotovoltaiky na provozy čistírny odpadních vod a úpravny vody. Podařilo se nám též získat dotaci na pořízení elektromobilu pro potřeby městského úřadu. Velkou radost mám ze spuštění služby Senior Taxi. Za necelý rok fungování se ke službě přihlásilo necelých 200 registrovaných uživatelů a zájem stále roste. Taktéž mám radost z toho, že jsme v závěru roku po výběrovém řízení ve spolupráci s Českou komorou architektů obsadili pozici městského architekta, se kterým začínáme mimo jiné pracovat na plánu postupné revitalizace veřejných prostranství a místních komunikací.

Zůstala ještě oblast, nebo téma, kde posun k lepšímu pokulhává?

V oblasti komunikace směrem k občanům a vůbec v marketingu města navenek se již podařily první vlaštovky. Modernizovali jsme webové stránky města, nově spustili městskou facebookovou stránku, realizovali první pocitovou mapu města. V této oblasti ale chceme jít ještě dál. Čeká nás nový jednotný vizuální styl města, galerie městských projektů. Zamýšlíme se též nad tím, jak v propagaci města využít to, co jej v poslední době zejména v gastronomických kruzích proslavuje - Přeštické černostrakaté prase. Pomalu jde též příprava velkých projektů. Zahájili jsme práci na zadání architektonické soutěže na revitalizaci brownfieldu areálu bývalého zemědělského družstva Kbel, které bezprostředně navazuje na areál nově zrekonstruované dominanty města chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Rádi bychom, aby zde vzniklo nové společensko-kulturně-návštěvnické centrum města. A další velká témata, která občany města trápí, čekají – např. dostatečně kapacitní reprezentativní společenský sál, anebo sportovní hala.

S příchodem nového roku se ve městech a obcích řeší navýšení cen za teplo, vodu, odpady. Jak to letošní rok bude v Přešticích?

Zásadní proměnou v Přešticích prochází systém odpadového hospodářství. Nově byl zaveden poplatek za odkládání komunálního poplatku z nemovité věci. Z rovnostářského poplatku na osobu s trvalým pobytem si bude nově každý producent odpadů - vlastník nemovitosti - moci zvolit velikost nádoby a frekvenci vývozu a dle těchto parametrů mu bude vyměřena výše poplatku. Dle důslednosti třídění a s tím souvisejícím množstvím vyprodukovaného směsného komunálního odpadu tak lidé buď zaplatí méně, nebo více než v letech minulých. V případě vody lidé v Přešticích oproti roku 2023 ušetří. Dochází k poklesu ceny vodného a stočného o necelá 4 %. V případě předběžné kalkulované ceny tepla naopak dochází k navýšení o necelých 5 %.

Velkým tématem je již řadu let výstavba bazénu. Jak je to s plánovanou stavbou plaveckého areálu? Došlo v průběhu loňského roku k nějakému posunu, nebo stále zůstává investiční akce pozastavena?

Z pověření zastupitelstva města se projektem nadále zabýváme. U investičního projektu v objemu čtvrt miliardy korun je pro město naší velikosti zásadní zejména udržitelnost a životaschopnost tohoto projektu do budoucna. Z tohoto důvodu jsme zadali detailní externí posouzení projektu a jeho ekonomiky včetně posouzení projektové dokumentace, analýzy potenciálu návštěvnosti, modelace provozních nákladů, nastavení organizačního modelu provozu či nastavení cenotvorby. Výstupy prozatím nemáme k dispozici, nicméně budou zásadním podkladem pro další kroky a rozhodnutí.

Stěžejním bodem je pro obyvatele Přeštic chystaná výstavba obchvatu. V jaké fázi je tato investiční akce?

Již dokončení obchvatu Horní Lukavice výrazně zvýšilo komfort cestování na trase Přeštice – Plzeň. Co se samotného obchvatu města týče, v současné době ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dotahujeme majetkoprávní přípravu. Na celou akci jsou již vydána potřebná stavební povolení. Je dokončována zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby, kdy soutěž na dodavatele stavby by měla být vyhlášena již na počátku roku 2024. Pokud vše půjde podle plánu, některé přípravné práce by mohly být zahájeny koncem tohoto roku se samotným zahájením stavby v roce 2025. Pevně věřím, že jsme na dobré cestě k tomu, aby se obyvatelé Přeštic obchvatu dočkali.

Senior taxiZdroj: Město Přeštice