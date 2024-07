Značka Aiper nabízí kombinaci pokročilých technologií, líbivého designu a skvělého poměru ceny a výkonu.

Foto: Aiper

Jaký bazénový vysavač vybrat?

Každý bazén má svá specifika, proto se podíváme na několik typů vysavačů. U značky Aiper oceníte především to, že se všechny obejdou bez kabelů, které práci při čištění bazénu občas komplikují. Moderní a inovativní řešení s uživatelsky přívětivým ovládáním a snadnou manipulací umožňuje volný pohyb bez omezení, zatímco akumulátory zajišťují dostatečný výkon pro důkladný úklid. Vysavače jsou vhodné pro nadzemní i zapuštěné bazény a díky pokročilým funkcím jsou připraveny plnit i specifické úkoly, ať už jde o každodenní údržbu nebo náročnější čištění problémových oblastí.

Ruční vysavače se snadno ovládají a jsou ideální pro rychlé a cílené čištění i pro odstranění nečistot z těžko přístupných míst. Aiper Pilot H2 se hodí k rychlému zachycení drobných nečistot, zvládne ale také velký úklid nadzemních, nafukovacích i zapuštěných bazénů a vířivých van do hloubky 3 metrů. Vysavač lze společně s teleskopickou tyčí a sací hlavou plně ponořit do vody a vyčistit nejen dno a stěny, ale i bazénové schody, žebříky či špatně dostupné kouty. Nabíjí se pouhé dvě hodiny a v provozu vydrží až 70 minut. Aiper Pilot H2 pořídíte za 5 990 Kč.

Aiper Pilot H2Zdroj: Aiper

Robotické vysavače Aiper zajistí automatizovaný úklid, takže se můžete věnovat jiným činnostem, zatímco váš bazén se bude čistit v podstatě sám. Tyto inteligentní roboty jsou vybaveny pokročilými navigačními systémy a senzory, které jim umožňují efektivně mapovat a čistit celý prostor.

Aiper Scuba SE představuje efektivní a ekonomické řešení. Ocení ho majitelé menších a středních bazénů do 80 m2 .Scuba SE díky svému hydrodynamickému designu snadno klouže po dně a odstraní veškeré nečistoty. Jeho inovativní design umožňuje využívat méně energie k pohybu a více k čištění, vysoký sací výkon a dvoulitrový filtrační koš zachytí i ty největší nečistoty. Velmi snadná je i jeho obsluha – robota aktivujete jedním kliknutím a ponořením do bazénu. Po dokončení úklidu sám zaparkuje na kraji bazénu, abyste ho mohli snadno vylovit a umístit do nabíječky. Aiper Scuba SE je k dostání v černé a bílé už za 4 899 Kč.

Aiper Scuba SEZdroj: Aiper

Dno i stěny bazénu až do 300 m2 perfektně vysaje Aiper Scuba S1. Díky pásům vyniká lepší přilnavostí a manévrovatelností než jiné vysavače s běžnými koly. Inovativní technologie WavePath vyvinutá společností Aiper využívá inteligentní algoritmy pro efektivní navigaci vysavače, robot se tak pohybuje systematicky a snižuje potřebu opakovaného čištění. Spolu s dynamickými silikonovými kartáči zajišťuje dokonalý úklid každého kousku bazénu, a to s efektivním využitím energie. Aiper Scuba S1 pořídíte za 14 990 Kč.

Aiper Scuba S1Zdroj: Aiper

Surfuje po hladině a nabíjí se sluncem! Aiper Surfer S1 sebere každou nečistotu plovoucí po hladině a udržuje váš bazén křišťálově čistý. A to není vše! Díky solárnímu panelu na vrchu vysavače si energii bere i ze slunce a vydrží tak pracovat po celý den. Dost tedy bylo ručnímu vybírání hmyzu, listí a dalších nečistot. Vypusťte Surfera a užívejte si volné chvíle s rodinou a přáteli. Ultrazvukové detektory zabraňují narážení vysavače do stěn bazénu. Aby nedošlo k oboustrannému poškození, výsuvné nožky na spodní straně znemožní uvíznutí na schodech. Robota můžete nabíjet klasicky ze sítě, v případě příznivého počasí si ale sám nachytá energii ze slunce. Ideální je pro bazény jakékoliv velikosti, tvaru i materiálu. Koš na nečistoty disponuje kapacitou až 5 litrů, takže není třeba ho denně vysypávat. Vysavač můžete ovládat a nastavit i na dálku pomocí mobilní aplikace Aiper. Ekologický, efektivní, a ještě dobře vypadá! Bazénový aku vysavač Aiper Surfer S1 pořídíte za 11 499 Kč.

Aiper Surfer S1Zdroj: Aiper