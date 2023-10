Kalifornské předhůří Sierry a pohoří Pálava na jižní Moravě jsou možná tisíce kilometrů od sebe, ale tyto dva regiony spojuje víno, a pokud se zeptáte malířky Kateřiny Rutherford, i tradice malování v plenéru.

Rutherford, Češka z Moravy a její manžel Mark, rodák z Kalifornie, se před šesti lety přestěhovali do Mikulova, aby malovali a vyráběli víno. Jejich výsledný podnikatelský počin, Art Wine Mikulov, zve návštěvníky k opojení se krásou Pálavy a to doslova i obrazně prostřednictvím jedinečného zážitku, který spojuje malování pod širým nebem s degustací vína.

Koncept je jednoduchý, i když pro české země poněkud nový: turisté přijíždějí do Mikulova, aby namalovali rozlehlé výhledy na zvlněné kopce a vinice a při tom koštovali bohatá červená vína vyrobená z vinic rodiny Rutherfordových pod Svatým kopečkem, který je vrcholem vápencového pohoří Pálava.

Propojení malování s degustací vína si získalo oblibu po celém světě, ale Kateřina věří, že zážitek z Art Wine Mikulov je pro Českou republiku něčím výjimečným. „Je to unikátní smyslový zážitek, kdy neotevřete láhev z obchodu, ale ochutnáte víno vyrobené z naší vinice, ze které také malujete své motivy. Krajina je malebná, rozlehlá, má tolik vrstev barev, je to krása. Někdy se cítíte jako u moře, které tady bylo před milióny lety, ale krajina si to svým tvarem nese v paměti. „ říká Kateřina

Mírné počasí a malebná krajina přilákaly manžele do této oblasti v roce 2016. Po zakoupení vinného sklepa a vinic v Mikulově začali díky jižní expozici vinic a vápencovému podloží vyrábět bohatá červená vína. Později k vinařství přibyly vinice v nedalekém Hlohovci a Valticích. Výroba vína i degustace probíhají v jejich vinném sklepě v Lednici.

Kromě pozoruhodné přírodní atraktivity je Mikulov a jeho okolí poseté galeriemi, butiky a vinařstvími a také úchvatnými kulturními památkami od kostelů po zámky. Vinařství představovalo splněný sen pro manžela Rutherforda, ale Kateřina brzy zatoužila vrátit se zpět k výuce umění a malování a v roce 2018 tak učinila. Její ateliér sídlí v historickém renesančním sgrafitové domě U rytíře na mikulovském náměstí. Kurzy malování v plenéru končí na pavlači renesančního domu U rytíře s hudbou a degustací rutherfordových vín. Kateřina vyučuje malbu s primárním důrazem na uvědomělé „vidění barev“, které prohlubuje vnímání celého barevného spektra.

I když se malba v plenéru může zdát složitá, Kateřininy lekce vyhovují všem od začátečníků po pokročilé. Její studenti se pohybují věkově od 12 let až po 75 leté. "Říkám svým studentům, aby se nesoustředili tolik na obsah a popis motivu, aby viděli krásu barevných vztahů a změnili své předsudky a způsob myšlení, že nebe je modré, stromy jsou zelené a hnědé, hrozny jsou fialové…" říká. „Když otevřou své smysly, barvy kolem nich se stanou sytějšími a začnou rozpoznávat všechny nuance modré, zelené a fialové,“ říká. A samozřejmě propojení malířského zážitku s ochutnávkou vína také posiluje smysly. Kurzy v plenéru trvají celé tři dny, počínaje uvítáním ve středu večer a končící sobotní vernisáží a ochutnávkou vína. Každý den malují účastníci na jiném malebném místě uprostřed Pálavy.

Art Wine Mikulov nabízí také jednodenní sobotní kurz, pravidelné kurzy malování po dobu 10 týdnů a přes léto dva týdenní kurzy v ateliéru kombinované s plenérem. Všechny hodiny lze vyučovat v angličtině a němčině a lze zajistit ubytování v Mikulově. Výtvarné potřeby lze pořídit v ateliéru za poplatek.

Pokud jste ještě nenavštívili centrum vinařské oblasti, Art Wine Mikulov představuje dokonalý úvod do požitků jižní Moravy: úžasné mikulovské staré město se zachovalou židovskou čtvrtí, butiky s galeriemi, stejně jako pozoruhodná oblast muzeí, aquapark a cyklostezky. Mikulov je snadno dostupný autem i vlakem.

Kromě kurzů malování si lze objednat „Geeky Wine Walk“, zábavnou exkurzi jejího manžela o tom, proč mikulovský terroir dává vynikající hrozny. „Po třech dnech malování na různých místech Pálavy začnete znovu vidět,“ říká Rutherford. „Nikdy není pozdě, aby všichni začali znovu s barevným, novým pohledem na život."

