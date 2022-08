V tomto článku se dozvíte, zda si při problémech s prostatou můžete dovolit alespoň pivo, nebo jestli pití alkoholu opravdu není dobrým krokem ke zdraví.

Foto: NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.

Co je vlastně zvětšená prostata?

Prostata je žláza, která má co dočinění jak s močovým, tak s pohlavním ústrojím. Produkuje prostatický sekret a běžně je velká asi jako kaštan. Dá se říct, že první polovinu života muž ani neví, že takový orgán má.

Během středního věku se však často přihlásí o slovo. Má tendenci se zvětšovat, na což má vliv mnoho faktorů, alkohol nevyjímaje. Když se prostata zvětší, začne utlačovat své okolí. Poznáme to podle toho, že potřebujeme častěji na toaletu, nedokážeme se kompletně vyprázdnit, nebo trpíme na neustálé nucení. To všechno ovlivňuje osobní i pracovní život a do slova to dokáže otrávit den.

Jaký vliv má na prostatu alkohol?

Jako na jiné orgány velmi negativní. Bohužel v naší společnosti panuje velmi otevřený postoj ke konzumaci alkoholu a pití se bagatelizuje. Před zdravotními komplikacemi se zavírají oči, nebo se svedou na jiné důvody.

Alkohol jednak přispívá ke zbytnění prostaty, tedy ke vzniku problému jako takovému. Nutno podotknout, že existují mnohem vážnější diagnózy, které může alkohol zapříčinit! Kromě toho však pití alkoholu prohlubuje projevy doprovázející zvětšenou prostatu a zatěžuje ji.

Prostata a pivo – je to menší zlo?

Bohužel není. Pivo možná můžete považovat na mírnější, protože je slabší než tvrdý alkohol, ale je potřeba si uvědomit, že ho vypijeme více. Navíc v mnoha domácnostech panuje zvyk konzumovat pivo místo vody během celého dne. Alkohol v pivu také působí močopudně a muž trpí na ještě větší nucení na močení než dřív.

Prostata a pivo zkrátka nejdou dohromady. Bez výčitek si ho dejte na oslavě, ale pokud trpíte na problémy s prostatou, pitím piva si zaděláváte na jejich zhoršení.

Pro zdravou prostatu si raději dopřejte doplňky stravy pro mužské zdraví. Obsahují minerály či rostlinné výtažky, které naopak dokážou funkci prostaty podpořit.