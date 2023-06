Královéhradecký kraj je sázka na jistotu! Rodinám s dětmi nabídne příjemné trasy v nížinách a na své si tu přijdou i nároční cyklisté.

Úsek Labské cyklostezky z Hradce Králové do Kuksu | Foto: Jan Špelda

Labská cyklostezka

Královéhradeckým krajem vede dálková Labská cyklostezka. Velice populární je její nepříliš náročný rovinatý úsek z Hradce Králové do Kuksu, který měří zhruba 30 kilometrů a hravě ho zvládnou i malí cyklisté. Kromě Smiřic s barokní kaplí Zjevení Páně čeká na cestě třeba pevnostní město Josefov nebo historická Jaroměř. Třešničkou na dortu je ale určitě areál barokního hospitálu Kuks. Nejmenší návštěvníky potěší zdejší interaktivní expozice loutek, starší ročníky zase muzeum veteránů.



Po zámcích na Orlici

Víte, proč se Divoké Orlici přezdívá česká Loira? Stejně jako na francouzském veletoku, tak i na české řece se nachází zámky. Zdejší čtyři šlechtická sídla v soukromém vlastnictví v Častolovicích, Kostelci nad Orlicí, Doudlebách a Potštejně, a dva hrady, Litice a Potštejn, navíc spojuje turisticky oblíbená cyklostezka podél řeky Orlice. Pro méně zdatné cyklisty, kteří nezvládnou projet celou cyklostezku, je tu možnost zkrátit si část cesty vlakem.



Jedním ze zámků na Orlici je Nový zámek v Kostelci nad OrlicíZdroj: archiv KHK

Downhillové traily pro fajnšmekry

Opravdoví dobrodruzi a odvážlivci ať vyzkouší Trutnov Trails. V zalesněných kopcích Jestřebích hor najdou nad Trutnovem výborné podmínky pro sjezdy. Zdejší síť terénních stezek pro horská kola je rozdělená do pěti různých stupňů obtížnosti, a tak si každý může vybrat podle svého uvážení. Stezky vedou lesem, přes kameny, skály a mostky, proto jsou helmy a chrániče nezbytné. Pro rodiny s dětmi jsou pak vybudované lehčí traily ve Dvoře Králové nad Labem a v České Skalici.



Trutnov Trails nabízí downhillové sjezdy pro náročné bikeryZdroj: Petr Slavík

Podél řeky Metuje do Pekla

Přírodní rezervace Peklo u Nového Města nad Metují je tvořeno sevřeným kaňonem řeky Metuje a Olešenky, proto je velice oblíbeným místem turistů i cyklistů. Divokým a zároveň romantickým údolím prochází cyklostezka. V místě, kde se Olešenka vlévá do Metuje, narazíte na stylovou Bartoňovu útulnu. Tato turistická chata postavená v roce 1912 podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče je ideálním místem pro občerstvení!



Cyklostezka podél řeky Metuje je vyhledávanou trasou pro rodiny s dětmiZdroj: Jan Špelda

Cyklobusy šetří síly

Cyklobusy představují perfektní způsob, jak se přepravit i se svým kolem do vzdálenějších turisticky vyhledávaných lokalit, a přitom nemuset řešit problém s parkováním. Bonusem je pak nejen šetření vlastních financí a sil, ale i životního prostředí. Na území Královéhradeckého kraje jezdí od 28. května do 30. září pravidelně několik desítek víkendových linek. Svezou vás do Českého ráje, Krkonoš, Orlických hor i do Kladského pomezí. Během prázdnin se provoz některých linek rozšiřuje i na pracovní dny. Žádný cíl už není dost daleko na to, abyste nemohli vyrazit.



Kompletní informace o turistických atraktivitách v kraji včetně kalendáře akcí najdete na Turistickém portálu Královéhradeckého kraje www.hkregion.cz.

Projekt „Podpora rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR."