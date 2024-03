Konecranes and Demag má zakázky díky kvalitě a šikovnosti lidí.

Jeřáb míří ze Slaného do jeskyně vodní elektrárny v rakouských Vysokých Taurách. | Foto: Konecranes and Demag s.r.o.

Na počátku je to kus železa, ze kterého postupně lidé ve slánském závodě vyrobí precizně fungující průmyslový jeřáb. Vybavený moderními funkcemi a připravený přenášet obrovská a těžká břemena v ocelárnách nebo třeba pomáhat při hodinářské práci, jakou je montáž lodních motorů.

Zakázky na jeřáby se daří získávat díky vysoké kvalitě jeřábů, na které je spolehnutí, a také díky šikovnosti a zkušenostem zdejších zaměstnanců. A to i v rámci celosvětového koncernu Konecranes, pod který slánský závod patří. Vždyť výroba jeřábů má v královském městě Slaný tradici již od 70. let minulého století.

Vyrobit…

Každý rok vznikne ve Slaném přes 1 300 zdvihacích zařízení pro výrobce z nejrůznějších průmyslových odvětví. Jeřáby malinké i obrovské. Třeba nejmenší drobeček měřil pouhých 4,4 metru a nevypadal ani jako jeřáb. Společnost Solvay Dombasle z Francie ho potřebovala pro transport popela ve spalovně odpadu v úzkých šachtách.

Zato doposud největší procesní jeřáb v historii firmy nebylo možné přehlédnout. Při délce 108 metrů a hmotnosti přibližně 225 tun to byl rozhodně největší stroj, který se ve Slaném zrodil. Mechanické konstrukční práce na jeřábu zabraly téměř 1 200 hodin. Jeřáb následně putoval rozmontovaný na části do Hamburgu, kde pracuje v hale na výrobu Airbusů.

Jeřáb ze Slaného pomáhá montovat letadla Airbus v Hamburgu.Zdroj: Konecranes and Demag s.r.o.

…a dopravit

Nejen vzhledem k velikosti, ale také místu určení bývá v případě jeřábů oříškem jejich doprava. Vskutku originální způsob dopravy zažil například profilový jeřáb o délce téměř osm metrů, který se ve švýcarských Alpách vznášel zavěšený na lanovce. Bude pracovat pro energetickou společnost Technische Betriebe z Glarusu ve stejnojmenném švýcarském kantonu.

„Přelet“ jeřábu nad švýcarskými Alpami.Zdroj: Konecranes and Demag s.r.o.

Aby mohl jiný jeřáb ze Slaného obsluhovat novou vodní přečerpávací elektrárnu přímo v jeskyni ve Vysokých Taurách, musel doputovat až do výšky přes 2 000 metrů nad mořem. Jeho složitá cesta a montáž v hlubinách jeskyně zabrala tři dny.

Pro život jeřábů

V závodě ve Slaném pracuje přes 230 zaměstnanců, ale ne všichni se věnují výrobě jeřábů zákazníkům přímo na míru. Součástí Konecranes and Demag je také obchodní oddělení, které prodává hotové výrobky, jako kladkostroje nebo menší zdvihací zařízení. Velký tým, přes třicet lidí, tvoří také servis, který se o prodané jeřáby stará po celou dobu jejich životnosti.

www.konecranes.cz