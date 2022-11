Bitcoin stvořil svět moderních kryptoměn v roce 2009, kdy byl představen jako moderní, internetová náhrada tradičních měn. Nadšenci do Bitcoinu se těší, až bude Bitcoin široce používaný a dostupný, stejně jako euro, dolar nebo franky. Krypto komunita má i takovou krátkou frázi, kterou popisuje digitální budoucnost: „nákup šálku kávy Bitcoinem.“

Nakupovat kávu Bitcoinem není dnes moc praktické. Ale kryptoměna si našla i další slušné využití: investice. Omezené nabídka a vysoká poptávka měly za výsledek rostoucí ceny Bitcoinu. V roce 2011 jste si mohli Bitcoin koupit za jedno euro. O deset let později už se cena vyšplhala na 59 tisíc euro. Historicky cena Bitcoinu stoupala rychleji než cena zlata, indexů akciových trhů i dalších investic. To je jeden z důvodů, proč se chce tolik lidí dozvědět, jak investovat do Bitcoinu.

Ceny komodit a akcií rostou a klesají. Stejně tak i cena Bitcoinu. Trh kryptoměn je notoricky známý pro svou volatilitu, což znamená, že často prochází náhlými cenovými výkyvy. Celkově však Bitcoin nabídl historické výnosy, a to obzvláště investorům, kteří ho koupili a drželi několik měsíců či let. Je Bitcoin dobrou investicí? Stejně jako u každé investice může hodnota aktiva růst i klesat. Ale miliony vlastníků Bitcoinu již sklidily ovoce neuvěřitelného dlouhodobého růstu.

Není proto divu, že se i Češi vrhají na investování do Bitcoinu.

Definujte si cíle

Prvním krokem v investování do kryptoměn je stanovení si cílů. Možná si chcete za pár let koupit dům nebo si udržet svůj životní styl i v důchodu. Možná investujete, abyste měli bokem peníze na pokrytí neočekávaných výdajů nebo nouzových situací. Můžete mít hned několik cílů. Jejich definování je první krok při jakékoli investici.

Jakmile máte cíle definované, můžete si stanovit svůj harmonogram investování do Bitcoinu. Pokud investujete, abyste zaplatili za výdaje spojené se studiem na vysoké škole pro vaše děti nebo abyste měli dost peněz v důchodu, musíte se na celé investování dívat dlouhodobě. Pokud chcete, aby vám investování pokrylo krátkodobé cíle, měli byste zvolit jinou strategii.

Třetím krokem je definice investičního rozpočtu. Možná máte nějaké peníze na jednorázovou investici nebo možná budete chtít nechat své portfolio růst pravidelnými menšími částkami. Oba přístupy mají své výhody. Investování má vždy svá rizika, proto odborníci radí, abyste investovali jen tolik, kolik si můžete dovolit ztratit, kdyby se na trzích přestalo dařit.

Kde a jak investovat do Bitcoinu

Dalším krokem je zvolení si investiční platformy. Na internetu najdete stovky různých kryptoměnových burz a platforem. Každá je určena k tomu, aby vyhovovala zvolenému publiku.

Plno těch největších kryptoměnových burz je zaměřeno na potřeby investorů, kteří jsou ponořeni do krypto světa: mají znalosti o blockchainu, jsou schopní si vytvořit kryptografický veřejný klíč u peněženek třetích stran a nevadí jim pracovat přímo s distribuovanou databází, která zaznamenává transakce Bitcoinu.

Tyto burzy jsou skvělé pro technicky zdatné investory, kteří mají rádi kontrolu nad všemi aspekty bitcoinových transakcí. Plno odborníků ale říká, že většina lidí bude spokojenější se správcovskými platformami, které všechny ty komplexní detaily blockchainových transakcí řeší jménem investora. Kriptomat je konkrétně určen k tomu, aby podporoval investory, kteří nemají čas ani zájem stát se odborníky na blockchainovou technologii nebo na šifrování veřejným klíčem. Na Kriptomatu si můžete během pár minut vytvořit účet a začít investovat. Webová stránka a mobilní aplikace kombinují lehkost používání se skvělou podporou a jednoduchým přístupem k investičním nástrojům. Takové nástroje jsou běžně dostupné jen největším klientům tradičních investičních bank.

Kriptomat je kryptoměnovou platformou z Estonska, která nabízí nákupy a prodej Bitcoinu ve více než 20 jazycích.

Budování portfolia

Mnoho investorů zůstává u Bitcoinu nebo kombinuje své bitcoinové investice s jinými aktivy, jako je penzijní fond nebo investice do akciového trhu. Odborníci vždy doporučují diverzifikaci, aby se investoři chránili před pády, které by mohly ovlivnit jednu akcii nebo celé odvětví. Investování do kryptoměn není odlišné.

Kriptomat nabízí stovky kryptoměn, abyste mohli diverzifikovat a vyvážit své investiční krypto portfolio. Možná budete chtít své Bitcoiny doplnit o kryptoměny spojené s finančními aplikacemi nebo se světem metaversu. Nebo třeba budete chtít investovat do kryptoměn, které podporují rychle rostoucí svět sběratelských nezaměnitelných tokenů.

Když hodnotíte kryptoměny jako potenciální investici, podívejte se na její cenovou historii a udělejte si několik jednoduchých analýz. Mezi nejpoužívanější metody analýzy patří technická analýza a fundamentální analýza. S technickou analýzou se díváte na trendy a opakující se cykly v cenové historii mince a použijete je pro prognózování budoucího výkonu. Fundamentální analýza je založena na faktorech, které ovlivňují cenu komodity: ekonomické ukazatele, vládní regulace, míra nezaměstnanosti, světové události a předpovědi poptávky po konkrétních službách, které jsou spojeny s různými kryptoměnami.

Zní to trochu komplikovaně, ale nemusí tomu tak být. Mnoha investorům přijde tento výzkum zajímavý i vzdělávací.

Jakmile rozpoznáte kryptoměny, které si přejete přidat do investičního portfolia, přijde čas na provedení nákupu.

Jak koupit Bitcoin

Registrace na renomované burze není jen o jednoduchém stanovení uživatelského jména a hesla. Kriptomat dodržuje estonské zákony a regulace EU, které vyžadují provést ověření vaší totožnosti poskytnutím kopie vládou vydávaného průkazu totožnosti. Jde o předpisy „poznej svého zákazníka“, které musí krypto platformy dodržovat, aby jednaly v souladu s ustanoveními o boji proti praní špinavých peněz podle mezinárodního práva o elektronickém obchodování.

Na některých platformách je ověření totožnosti komplikovaný proces, který může trvat dny i týdny. Na Kriptomatu jde o jednoduchý proces, který zvládnete dokončit za několik málo minut.

Webová stránka nebo mobilní aplikace vás vyzve k poskytnutí údajů a nahrání fotky vašeho dokladu totožnosti ve vysokém rozlišení. Budete také provedeni procesem vytvoření a nahrání selfie – fotky, která odpovídá fotografii na vašem dokladu totožnosti. Vaše identita pak bude ověřena během pár minut.

Dalším krokem je vložení prostředků na váš účet, abyste si mohli koupit Bitcoin či jiné kryptoměny. Mezi nejčastější možnosti patří platební karty, bankovní převody či peněžní služby jako jsou Neteller nebo Skrill. Platební karty jsou obecně nejrychlejší a nejjednodušší způsob, ale Kriptomat pro vaše pohodlí nabízí mnoho různých možností.

Když nejste doma

Bitcoin vás může na cestách zachránit. Dejme tomu, že jste si vyrazili na dovolenou, ale zjistili jste, že nemáte peněženku.

Ztracená? Ukradená? To je jedno. Záleží jen na tom zjistit, jak zaplatit za hotel a další výdaje, než vše vyřešíte se společnostmi, které vám vydají novou platební kartu.

V peněžence pravděpodobně máte platební karty, osobní dokumenty, peníze i nejspíše své doklady. Bez nich máte zavařeno na velký problém – a to i v exkluzivním hotelu.

V tu chvíli se vám může hodit bitcoinový bankomat. Navštivte stránku Coin ATM Radar a najděte bitcoinový bankomat v okolí.

Teď můžete trochu svého Bitcoinu prodat, převést ho na místní měnu a provést výběr.

Jednoduše v takovém bankomatu zvolte možnost prodat Bitcoin a stanovte částku, kterou si chcete vybrat.

Pokud jste se svou peněženkou ztratili i doklady, budete možná muset provést výběr hotovosti v menších transakcích, protože pro větší výběry chtějí bankomaty většinou ověřit totožnost.

Krypto bankomat vám vytiskne lístek s bitcoinovou adresou – v podobě textu i QR kódu. Poradí vám, jak na tuto adresu odeslat Bitcoin z vašeho Kriptomat účtu nebo z peněženky třetích stran.

Po dokončení převodu – může to trvat 20 nebo 30 minut – budete moci z bitcoinového bankomatu vybrat hotovost. Vezměte lístek, který vám bankomat vydal a naskenujte ho. Bankomat vám následně vydá peníze.

Vaši dovolenou tak zachránil… Bitcoin.

Investiční nástroje a možnosti

Pokročilé nástroje vám mohou pomoci dostat z vašeho investování do Bitcoinu co nejvíce.

Kriptomat vám například umožní nastavit upozornění na cenu. Pokud cena Bitcoinu vzroste nebo klesne o stanovené procento, obdržíte e-mail nebo oznámení.

Můžete dokonce stanovit automatické obchodování se stanovenými parametry. Například můžete chtít prodat hodnotu 2000 euro v Bitcoinu, když cena vzroste na vaši cílovou cenu. Při nastavení automatizovaného pravidla bude Kriptomat nepřetržitě monitorovat ceny a provede transakci ve chvíli, kdy jsou splněny podmínky – ve dne v noci.

Funkce opakovaného nákupu vám umožní využít tuto silnou techniku, které investiční poradci říkají průměrování nákladů. Myšlenkou za ní je, že nákupy provádíte podle stanoveného pravidelného plánu. Například budete chtít nakupovat Bitcoin v hodnotě 25 euro každé pondělí nebo 300 euro 10. den každého měsíce. Tyto opakované nákupy vám umožní budovat portfolio pomocí menšího množství peněz, které byste jinak bezmyšlenkovitě utratili. Postupem času tak bude vaše portfolio bezbolestně a automaticky růst.

Vše začíná prvním krokem

Na Kriptomatu můžete začít investovat rychle a snadno. Kriptomat je plně licencovaná a regulovaná platforma, která nabízí plno přístupných informací i prvotřídní a velmi vstřícný tým podpory. Moderní investiční nástroje, jako automatizované obchodování a opakované nákupy, jsou přístupné jedním kliknutím.

Kryptoměny jako Bitcoin mají potenciál nabídnout finanční svobodu a sebeurčení miliardám lidí z celého světa. Můžete se ke krypto revoluci také přidat a sklízet ovoce této vzrušující nové investiční příležitosti. Vytvořte si bezplatný účet na Kriptomatu a mrkněte se na všechny možnosti. Je to rychlejší a jednodušší, než si možná myslíte.