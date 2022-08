Svět modelářství není určen pouze pro malé děti, ale naopak jsou jeho brány otevřeny úplně pro všechny. Často modelářství propadnou právě dospělí, protože při vyrábění modelů zavzpomínají na svá dětská léta, při řízení RC modelů aut si připadají jako profesionální řidiči a když řídí RC modely letadel, mají pocit, že jsou nejlepšími závodními piloty.

Nemluvě o sběratelských modelech a těch plastikových, které vyžadují koncentraci a pečlivost. Svět modelářství zkrátka má své kouzlo jak pro děti, tak pro dospělé. Pokud se do něj chcete více ponořit a poznat jej zblízka, přinášíme vám průvodce, který vás blíže seznámí s odvětvími, co pod modelářství spadají. Uvidíte, že si mezi nimi najdete i to své.

Modelářství jako oblíbený koníček i náplň práce

Co je to vlastně modelářství? Pod tento pojem spadá výroba jakýchkoliv trojrozměrných modelů. Ať už se jedná o modely staveb, objektů nebo strojů. Přestože mnozí z nás si pod modelářstvím představí hlavně volnočasovou aktivitu, modelářství může být také náplní některých profesí. Konkrétně na modelářství narazíme v architektuře, filmu či umění. My se ale zaměříme na modelářství coby koníček, protože se jedná o opravdu pozoruhodný fenomén.

Dělení RC modelů

Jedním z odvětví modelářství jsou RC modely. Ty se dále dělí na RC modely:

aut,

letadel,

vrtulníků,

lodí,

kvadrokoptér a dronů,

tanků,

zemědělských a stavebních strojů.

S takovými RC modely si užije spoustu srandy celá rodina. RC modely jako dárek jsou vhodné nejenom pro děti, ale také pro dospělé. Kdo by netoužil po vlastním terénním vozu, který si poradí s každým povrchem, nebo po dronu, se kterým může létat po okolí? Jenomže před tím, než navštívíte obchod, který se na prodej RC modelů specializuje, je důležité vědět, jaký model si vlastně chcete pořídit.

Jak vybrat správný RC model?

Při výběru RC modelu auta, letadla či kupříkladu lodě, si musíte položit několik otázek.

Pro koho je stroj určen? Jak velký model sháníte? Kolik by měl model vážit? Jak moc odolný model si přejete?

RC modely se dělí do kategorií pro začátečníky, děti a pokročilé. U každého modelu je uvedeno měřítko, které stanovuje, jak je stroj velký. Co se velikosti týče, u RC modelů terénních vozů vyžadujete robustnost, na druhou stranu u dronů vám jde o co nejnižší váhu, proto záleží na každém gramu. Neméně důležitým parametrem při výběru RC modelů je také materiál, ze kterého je stroj vyroben. Pro začátečníky se volí odolnější materiály, protože se předpokládá, že ze začátku budou s modelem často bourat. Jakmile si na všechny tyto otázky odpovíte před nákupem, budete přesně vědět, co si vlastně chcete koupit.

Sběratelské modely

Další součástí modelářství jsou sběratelské modely. Ty jsou srdcovou záležitostí spousty lidí. Nejčastěji jsou k dostání historické modely dopravních prostředků a vojenské techniky. Sběratelské modely aut jsou vhodným dárkem pro tatínky a dědečky, kteří milují auta. Také se můžete při výběru vhodného sběratelského modelu automobilu pro ně inspirovat tím, jaká byla jejich první auta.

Přestože jsou sběratelské modely vyráběny z poměrně odolných materiálů, nejsou určeny na hrání a jejich místo je na poličce či ve vitríně. Již z jejich názvu je totiž patrné, že mají tvořit sbírku. Samozřejmě také platí, že čím početnější tato sbírka časem bude, tím lepší.

Plastikové modelářství

Dalším odvětvím modelářství je samotné tvoření neboli plastikové modelářství. Z jednotlivých dílků, které jsou zabalené v krabici, se pečlivě sestrojí model letadla, auta, budovy či jiného stroje či předmětu. Všechny části se k sobě při konstruování lepí rychleschnoucím lepidlem, které zajistí, že výroba netrvá několik dní či týdnů. Jakmile je model sestaven, nastříká se tekutým tmelem.

Ten zajistí správnou přilnavost barvy, která je na model následně nanášena. V závislosti na velikosti modelu se může barva nanášet štětečkem nebo airbrush pistolí. Výsledkem je plastikový model, který má stejnou funkci jako sběratelské modely – umístí se na výstavní polici či do vitríny.

Proč se věnovat modelářství? Zábava, relaxace i odpočinek

Modelářství je opravdu vhodné pro každého. Jelikož se skládá z několika odvětví, je snadné, aby si v něm každý našel to, co od volnočasové aktivity vyžaduje. Adrenalin a zábavu nabízejí RC modely, se kterými se dá svištět vzduchem, prohánět se po vodní hladině nebo závodit na pozemních závodních drahách. Vášnivé sběratele okouzlí sběratelské modely, které jim budou připomínat staré dobré časy, ale také jim přiblíží historické vozy, stroje a další.

Ze sběratelských modelů se mohou tvořit sbírky podle jednotlivých historických epoch nebo pouze podle obliby. Pro pečlivé lidi, kteří si nejlépe odpočinou u tvoření rukama, je jako na míru šité plastikové modelářství. Při skládání plastikových modelů je totiž nutná stoprocentní koncentrace, důraz je kladen na detail a přesnost je zcela zásadním předpokladem úspěchu.

Ne nadarmo se stalo modelářství fenoménem, kterému se věnují dívky i chlapci, ale i muži a ženy. Kombinuje v sobě totiž všechny předpoklady volnočasové aktivity, která vás dokáže zcela pohltit. Ať už se jedná o RC modely, sběratelské modely či plastikové modelářství. Každé z odvětví je něčím přitažlivé a najde si své skalní fanoušky. Pokud jste vy sami ještě modelářství nepropadli, berte tohoto průvodce jako pozvánku do kouzelného světa modelářství, které každého dospělého dokáže vrátit zpátky do dětských let.