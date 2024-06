V Doosan Škoda Power budeme mít brzy za sebou první školní rok, kdy jsme se aktivně zapojili do technického vzdělávání a přijali do Centra odborného výcviku žáky ze Střední průmyslové školy strojnické a střední odborné školy prof. Švejcara.

Foto: Doosan Škoda Power s.r.o.

První práce se žáky v Centru odborného výcviku zcela splnila naše očekávání a doufáme, že se nám podařilo posunout mladé kolegy dál v jejich cestě k uplatnění v práci a životě. Velice si vážíme této spolupráce. Neustále zlepšujeme metodiku práce se žáky, jejich hodnocení, způsob motivace a zapojení žáků na odborné výuce do firemní kultury a pracovního týmu.

Jsme jeden ze tří největších dodavatelů parních turbín na světě, neustále investujeme do rozvoje technologií, rozšíření portfolia produktů, pracujeme na projektech pro široké spektrum zákaznických požadavků. Kvalifikovaní zaměstnanci jsou pro nás nepostradatelní. Rozvíjíme jejich znalosti a dovednosti, a stejně tak pracujeme i na firemní kultuře.

Považujeme tedy za samozřejmé přispět k vyšší kvalifikaci a podpoře strojírenských oborů konkrétními aktivitami, a to poskytnutím odborné výuky v moderním prostředí, zapojením mladých lidí do řešení výzev v oblasti strojírenství a energetiky. Dále propojením žáků a studentů s našimi specialisty, vstupem našich odborníků do výuky či spoluprací s partnery v oblasti formálního a neformálního vzdělávání. A také sdílení znalostí a dovedností s žáky základních a středních škol s návazností na vysokoškolské studium.

Je pro nás inspirací vidět zájem mladých lidí o technologie, o aktivní zapojení do projektů ve spolupráci s firmami a o setkání s reálnými výzvami, na jejichž řešení se mohou podílet. Pro příští školní rok připravujeme naše zapojení do zájmového kroužku pro žáky základních škol, takové první setkání se světem strojařiny. „Naši kolegové, odborníci z praxe, pomohou žákům nalézat zajímavá technická řešení při výrobě užitečných věcí z různých materiálů a zacházet s nejrůznějšími nástroji a stroji. Budeme rádi, pokud takto přispějeme k rozvoji talentů a pomůžeme žákům ve volbě dalšího studia a profesního směřování“, říká Lenka Pavlíčková, koordinátorka Centra odborného výcviku v Doosan Škoda Power.

Také proto jsme se poprvé v historii naší společnosti přihlásili do soutěže Zaměstnavatel regionu pro Karlovarský a Plzeňský kraj. „Máme velkou radost, že naše práce byla oceněna a umístili jsme se na krásném 3. místě v kategorii firem do 5 000 zaměstnanců. Soutěž organizuje Klub zaměstnavatelů, jedná se o prestižní ocenění, a my si velmi vážíme uděleného 3. místa při naší první účasti“, říká Richard Kabuď, personální ředitel společnosti Doosan Škoda Power. Předání cen proběhlo ve velmi inspirativní společnosti dalších zajímavých projektů a zástupců firem, měli jsme možnost sdílet zkušenosti nejen pro práci se žáky a studenty, ale i aktivity v oblasti firemní kultury, vzdělávání a podpory zaměstnanců. „Udělená cena je pro nás a naše zaměstnance významným oceněním a také závazkem pokračovat v započaté práci. Součástí soutěže Zaměstnavatel regionu je i soutěž HR projekt roku, kam jsme Centrum odborného výcviku přihlásili a nyní s napětím čekáme na hodnocení projektů“, doplňuje Richard Kabuď.

Zdroj: Doosan Škoda Power s.r.o.

Děkujeme za spolupráci všem našim zaměstnancům, kteří nás neustále posouvají dál, a děkujeme za podporu našim partnerům v oblasti technického vzdělávání, kteří nás inspirují pro práci s mladou generací.