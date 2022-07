Technologický velikán Google udělil své první letošní ocenění Křišťálový špendlík. Za Prahu jej získal restaurant Vallmo, kterému lidé na Mapách Google zanechali prostřednictvím svých recenzí nejlepší hodnocení. Předávání cen se kromě zástupců Google zhostil také moderátor a účastník soutěže Survivor Tomáš Zástěra. Majiteli a šéfkuchařovi Martinu Makovičkovi se totiž podařilo na Mapách získat od svých hostů hodnocení 4.9 hvězd, a to i navzdory tomu, že Vallmo restaurant otevíral hned před začátkem covidové pandemie.

Martin Makovička a zástupkyně Googlu Iva Fialová | Foto: Deník/Jan Bartošík

Až vás během příští procházky po pražské náplavce přepadne hlad, rozhodně byste měli zavítat do ulice Plavecká, kde je na první pohled nenápadná, za to útulná restaurace Vallmo. Minimálně to si myslí většina z 350 recenzentů na Mapách Google. Samotný šéfkuchař Martin Makovička zde vaří moderní evropskou kuchyni zaměřenou hlavně pak na české suroviny. Nejdůležitější je pro něj osobní přístup k hostům a využívání tuzemských surovin. „Když jsem Vallmo zakládal, tak mi ani tak nešlo o nějaké originální pojetí. Všechno dobré totiž už bylo vymyšleno. Pro nás je naprosto prvotní poctivost a využívání kvalitních surovin. To se překvapivě u nás v Česku příliš neděje.“ Martin strávil významnou část svého života v Třeboni, ve městě spojovaným hlavně s rybníky a sladkovodními rybami. Ty tvoří krom dalších jídel výraznou část místního menu. „Momentálně je na jídelníčku například kapří tatarák, marinovaný pstruh, ale také sumec, každopádně do budoucna budeme chtít dále zařadit i další sladkovodní ryby dle sezonnosti. Zároveň si ale zakládáme na stálosti a neměnnosti jídelního lístku. Od začátku nabízíme třeba kachní prsa vyzrálé 14 dní na seně a lidem tak vždy nabízíme stejnou prémiovou kvalitu.“

Martin Makovička a tým Vallmo restaurantuZdroj: Deník/Jan Bartošík

Tam a zase zpátky

Martin pracoval také v několika restauracích ve Vancouveru a Dublinu, kde získal mnoho zkušeností a odkud si také přinesl část svého know-how. „Začít podnik u nás je mnohem složitější než v zahraničí. Tam totiž lidé často chodí za gastronomií sami a nepotřebují k tomu nafouklé PR. Samozřejmě je ale třeba tvrdé práce, pořád být na nohou, hlídat si kvalitu surovin, a hlavně si k tomu vybudovat osobní přístup. Tady v Česku je naopak pro lidi více důležitá reklama, a to čím nafouklejší, tím lepší. Přitom ta je hodně zavádějící, a naopak spoustě skvělým podnikům se často nedostává tolik pozornosti,“ dodává.

Restauraci nezastavil ani covid

Jednou z dalších překážek, se kterou se Vallmo musel potýkat, byla pandemie covidu a s tím spojený lockdown. Martin Makovička totiž podnik rozjel nepříliš dlouho předtím a zavřít ho musel zrovna v době, kdy se začal vyprošťovat z počáteční nevýdělečnosti. „My jsme měli strašně rychlý start a stihli jsme si udělat nějakou stálou klientelu. Právě ta ještě s několika našimi kamarády nám pomohla přežít během první vlny kupováním voucherů. Když už se to ale muselo zavřít podruhé a potřetí, tak jsme byli nucení dělat jídlo s sebou, i navzdory tomu, že se to vůbec nepodobalo tomu, jak jsme si na začátku celý koncept představovali.“

Martin Makovička a celý tým Vallmo tím tak trochu nabourává mýty spojené s destruktivitou lockdownu, protože i navzdory tomu byl podnik schopný přežít, nabrat novou klientelu, a nakonec i získat Křišťálový špendlík. Zároveň ale také Martin uznává, že za covidu byl minimálně tři měsíce bez jakéhokoliv finančního příjmu a měsíčně se mohl dostat i do mínusu až 50 000 korun.

Předávání se zúčastnil také moderátor Tomáš Zástěra

Výherce soutěže určí vždy Google podle předem daných kritérií. Restaurace musí mít vyplněný a aktualizovaný Firemní profil na Mapách a Google vyhledávání musí mít minimálně 300 recenzí, celkové hodnocení zákazníků je nejvyšší v daném regionu a současně nesmí být nižší než 4.5 z 5 hvězd. Toto vše se Vallmo restaurantu povedlo splnit a jedinečnou cenu od společnosti KLIMCHI Martinovi Makovičkovi a celému týmu předali zástupci Googlu a jejich ambasador moderátor a influencer Tomáš Zástěra. „Příběh Martina je velmi zajímavý, gratuluji mu k tomu, že v nelehkém období dokázali nejen jako podnik přežít, ale ještě získali obrovskou přízeň zákazníků, kteří se o své pozitivní zkušenosti podělili na Mapách Google,” řekl během předávání Tomáš Zástěra. Google, který se dlouhodobě snaží pomáhat malým firmám využívat příležitosti digitální doby, následně ocení restaurace v 9 dalších regionech a kompletní list vítězů bude znám 23. června. Více informací naleznete na www.kristalovyspendlik.cz.

Martin Makovička a moderátor Tomáš ZástěraZdroj: Deník/Jan Bartošík