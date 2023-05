Foxconn Stars – prestižní celofiremní zaměstnanecké ocenění, které má za sebou již dva úspěšné ročníky, si od odborné poroty vysloužilo nejvyšší možné hodnocení.

Foto: Zadavatel

Ocenit práci HR manažerů a jejich týmů – takový cíl si prostřednictvím ocenění Profi HR Awards dala redakce odborného časopisu Profi HR a dalších odborných titulů mediální skupiny A11. Společnost Foxconn o hlasy odborné poroty usilovala s projektem Foxconn Stars.

Cena Profi HR Awards pro Foxconn Stars



Foxconn Stars – prestižní celofiremní zaměstnanecké ocenění, které má za sebou již dva úspěšné ročníky, si od odborné poroty vysloužilo hodnocení nejvyšší: první místo v kategorii CSR a ESG projekt roku! „Tohoto ocenění si velmi vážíme, je potvrzením toho, že Foxconn Stars mají smysl a že naše úsilí, které jsme do přípravy soutěže již druhým rokem vložili, nese své ovoce. Velmi nás těší, že soutěž vnímají kladně nejen naši zaměstnanci a vedení naší společnosti, ale že dokázala oslovit i odbornou porotu prestižní soutěže Profi HR Awards. Vynasnažíme se, aby Foxconn Stars byly každým rokem lepší a lepší a aby se do hlasování zapojovalo co nejvíce našich zaměstnanců. Protože spokojenost a ocenění našich skvělých kolegů je pro nás prioritou,” říká Martina Rochlová, projektová manažerka soutěže Foxconn Stars.

Kategorie CSR a ESG projekt roku

Cílem této kategorie v rámci soutěže Profi HR Awards bylo zvolit nejlepší CSR (Corporate Social Responsibility) nebo ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) projekt. Porotci hodnotili iniciativy zaměřené např. na rovné příležitosti, zapojení společností do komunitního života v okolí sídla společnosti nebo férovou komunikaci a férové zacházení se svými zaměstnanci či svými zákazníky.

Zdroj: Zadavatel