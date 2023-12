Po Ostrově koluje petice za odvolání místostarostky Kateřiny Domalípové. Co si o petici myslí ta, které se osobně dotýká?

Kateřina Domalípavá, kancelář místostarostky | Foto: Město Ostrov

Pokud ji rozpoutala výpověď nájemní smlouvy z bufetu Městského úřadu Ostrov, jde o jedno velké nepochopení. Návrh na vypovězení smlouvy jsem nepodala já, ale rada zaměstnanců na základě ankety, kterou inicioval Jiří Netrh (bývalý radní). Z ankety jasně vyplynulo, že téměř 70 procent dotazovaných by chtělo raději bagetu z automatu než občerstvení současné nájemkyně. Toto byl hlavní důvod, proč rada města přijala usnesení, že smlouva bude vypovězena a bude se hledat nový nájemce. Nájemní smlouva byla navíc postavena tak, že byla vypověditelná z obou stran, a to bez udání důvodu.

Prý jste měla dokonce kvůli bufetu někomu vyhrožovat?

Spekulace o zastrašování, či protekci nemůže nikdo myslet vážně. Naše koalice si takové jednání nemůže vůbec dovolit. A mnou údajně vyřčená vulgární slova na adresu nájemkyně bufetu nikdo konkrétní neslyšel, a přesto je tím v mediálním prostoru argumentováno. Je to nesmyl.

Koaliční partneři za vámi v tuto chvíli stojí?

Já doufám, že ano. Když jsme podepisovali koaliční smlouvu, tak jsme si ujasnili naše směřování a vzájemnou podporu. Osobně nevím o ničem z mé strany, co by tuto domluvu nerespektovalo. Navíc některá prohlášení tvůrců petice naznačují, že nejde jen o mě, ale o útok na celou koalici. A osobně by mě opravdu mrzelo, kdyby opozice něco tak malicherného a vylhaného použila k destabilizaci práce vedení města i zastupitelstva. To si naši občané nezaslouží.

Ve funkci jste přesně rok. Jaký byl?

Oddělovat soukromí od veřejné funkce, koordinovat práci místostarostky s podnikáním a orientovat se v politických a úřednických postupech je pro mě nové a náročné. Ale myslím, že se nám letos dařilo – třeba v rekonstrukcích bytů nebo zřízení nové zubní ordinace ve městě. Na dobré cestě je snad i vyvažování zájmů investorů v průmyslových zónách Ostrova se zájmy města.

Co vaše rodina, jak vaše působení v politice vnímá?

Můj muž a mé tři děti jsou pro mě prioritou. Ačkoli s mým vstupem do komunální politiky nesouhlasili, po celou dobu mě podporují, a to včetně dalšího člena naší rodiny – adoptované německé ovčandy.

Jaký je plán místostarostky patnáctitisícového města na další tři roky?

Prosazuji rozšíření a rekonstrukci zimního stadionu. Mým velkým tématem je i modernizace domu kultury, který, si troufám říci za 25 let podnikání v této budově, dobře znám. Dále se chci zaměřit na nedostatek parkovacích míst, nové zahrádky nebo parcely pro výstavbu rodinných domů. Vizí je mnoho a ráda bych alespoň část z nich dotáhla v tomto volebním období do konce.