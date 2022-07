Frederick Albert Winsor, jeden z nejvýznamnějších praotců a zakladatelů plynárenství, se zasloužil o rozvoj tohoto oboru tím, že mu dal průmyslový charakter.

Foto: PRE

V roce 1804 zahájil v londýnském Lyceum Theatre přednášky o výrobě svítiplynu, při kterých také předváděl okopírovanou Lebonovu termolampu.

Zdroj: PRE

V témže roce vydal Winsor v Londýně spis o nadřazenosti koksu nad uhlím "The superiority of the new Patent Coke over the use of coals" a obdržel anglický patent na zlepšenou kovovou nebo hliněnou retortu k získávání plynných látek, oleje, smoly, dehtu a kyselin ze všech druhů paliv a jejich přeměně v koks nebo dřevěné uhlí.

Zdroj: PRE

V roce 1805 založil Winsor v Londýně první plynárenskou společnost na světě, The National Heat and Light Company. Winsor. Poté sděloval, že se mu prý podařilo nejen odstranit závadný zápach svítiplynu, ale dodat mu naopak příjemnou vůni. Ve své nezodpovědnosti zašel dokonce tak daleko, že tvrdil, že lékaři nyní doporučují svítiplyn k inhalování, což bylo, vzhledem k obsahu jedovatého oxidu uhelnatého v plynu, přímo hazardováním se životy lidí. Zaplavil londýnské ulice prospekty a zahájil akci na nové úpisy akcií, do níž se peníze nalákaných anglických střadatelů jen hrnuly. Kampaň měla úspěch a bylo proto rozhodnuto postavit z reklamních důvodů několik pouličních plynových lamp v londýnských ulicích na Pall Mall.

Ve čtvrtek večer 4. června 1807, v den narozenin jeho veličenstva krále Jiřího III., zde skutečně bylo zahájeno první veřejné plynové osvětlení ulic plynem ze 2 karbonizačních pecí. Experiment byl proveden na zdi, která odděluje Pall Mall v parku St James od Carlton House Gardens. Winsor osvětlil i přilehlé zimní zahrady prince z Walesu. Byl to počátek veřejného plynového osvětlení a užití plynu v historii. Do této doby byl plyn vyráběn jen přímo v místech spotřeby v jednotlivých domech a továrnách.

Zdroj: PRE

Winsor sám musel lampy rozžíhat, protože nikdo neměl k tomu odvahu. Lidé se domnívali, že je v trubkách oheň. Uliční plynovod byl zhotoven z olověných trubek a plyn uskladňoval Winsor v balonech. První plynové potrubí vyrobil Thomas Sugg. Plynovody vedoucí z 2 blízkých karbonizačních pecích v domě pana Winsora v Pall Mall, byly většinou z pocínovaného železa, s pájenými spoji. Průměr trubky byl 1 a 1/2”.

Hořlavý plyn začal proudit potrubím brzy po 20. hodině, lampář postupně zapaloval plynové hořáky lamp. Ulice byla přeplněná zvědavci až do půlnoci, nové světlo je velmi pobavilo a potěšilo.

Dnes můžete v době adventu spatřit lampáře Pražské plynárenské rozsvěcující Karlův most, který je jediným mostem na světě osvětlený plynem.

Zdroj: PRE