Na prvního občánka letošního roku si musela Trojka trochu počkat. Holčička jménem Ela přišla na svět až 4. ledna. Přejeme jí do života spoustu zdraví, štěstí, lásky a radosti, stejně jako všem dětem, které se v Plzni narodily v loňském roce. Na svět jich přišlo o 296 méně než v roce 2022.

Foto: archiv autora

„Celkem se v roce 2023 narodilo do západočeské metropole 3565 dětí, z toho 1687 děvčátek a 1878 chlapců. Kluků je tedy, stejně jako již několik let po sobě, opět více. Třeba to ale bude letos obráceně, zatímco loni i předloni jsme jako prvního občánka vítali u nás v obvodu chlapce, tentokrát se těšíme na holčičku,“ říká s úsměvem starosta MO Plzeň 3 David Procházka. Ela obdrží pamětní tolar a finanční dar ve výši pěti tisíc korun.

Z celkového počtu narozených dětí s trvalým pobytem v Plzni, přišlo v loňském roce na svět 51 dvojčátek.

Nejčastější dívčí jména jsou podobná jako v loňském roce. „Nejvíce budeme potkávat v Plzni Elišek, toto krásné jméno dostalo vloni osmdesát holčiček. Následují je Anny, kterých přibylo 62, dále máme 59 Sofií, 52 Natálek a 45 Julií,“ jmenuje Pavel Šrámek, 1. místostarosta centrálního obvodu.

Také u chlapců se jejich rodiče už dlouhodobě drží stále stejných jmen. Prvenství má opět Jakub. „Kubíků přišlo na svět v roce 2023 v Plzni hned 93, hned za nimi jsou Janové neboli Honzíci, těch přibylo 75. Následuje jméno Matyáš, které nosí 69 chlapců, Dominiků je 64 a Adamů 61,“ uvádí místostarosta Ondřej Ženíšek.

Stále častěji volí rodiče ale i neobvyklá jména. „Vloni se u nás mimo jiné narodily například Anahit, Bedia, Elif, Minka nebo Lotty. Mezi chlapci zase přišli na svět Koniáš, Dex, Rajko, Liam nebo Hektor,“ doplňuje výčet místostarosta Trojky Ladislav Nový.

Nejvíce dětí přišlo na svět v měsíci dubnu, bylo jich 332 a nejméně, tedy 283, se jich narodilo v únoru. Téměř polovina všech novorozenců se narodila do nesezdaných partnerství. Počet nemanželských dětí tak zůstal stejný jako v předloňském roce, tedy 49 procent. Stále se zvyšují počty dětí, jejichž rodiče jsou cizinci.

V Plzni vloni uzavřelo manželství 705 párů a bylo registrováno 15 partnerství.