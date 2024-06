LÍDR koalice STAČILO! pro volby do Evropského parlamentu Kateřina Konečná odpovídala v úterý 4. června od 10 hodin v on-line rozhovoru Deníku na otázky čtenářů.

Kateřina Konečná, lídr koalice STAČILO! pro volby do Evropského parlamentu | Foto: koalice STAČILO

Tento rozhovor byl ukončen dne 04. 06. 2024.

DOTAZ: Proč jdete do evropských voleb v koalici, a ne samostatně?

ODPOVĚĎ: Uskupení STAČILO! je odpovědí na obrovské množství propadlých hlasů ve sněmovních volbách, což mimochodem zapříčinilo, že nám dnes vládne pětikoalice. Nechtěla jsem se dívat, jak si jedno-dvou a tříprocentní strany hrají na svém písečku, kydají jeden na druhého špínu a dělají službu vládě P. Fialy. Proto vzniklo STAČILO! Je to nejsilnější opoziční alternativa, která dává odpověď na neschopnost sněmovní opozice a mnohá její selhání – například v hlasování o výdajích na zbrojení - ale i roztříštěnost mimoparlamentní scény. Pojďte volit 26ku a přepište spolu s námi politickou mapu ČR.

DOTAZ: Kolik věříte, že získáte křesel?

ODPOVĚĎ: Já doufám, že co nejvíce, neboť je to v zájmu občanů naší země. Čím silnější mandát od voličů získáme, tím silněji bude znít Europarlamentem hlas míru a zdravého rozumu. A za dobrým výsledkem STAČILO! vláda navíc dostane konečně pořádný políček, což po 3 letech vlády, kdy sdírá obyčejné lidi z kůže, neskutečně potřebuje.

DOTAZ: Jak se díváte na nynější válečný konflikt na Ukrajině?

ODPOVĚĎ: Jako na konflikt, který měl být (a de facto mohl být) dávno ukončený. Zároveň jako na konflikt, na němž se ukázalo pokrytectví nejen české vlády, ale i Evropské unie. Více než dva roky se nedělá nic jiného než shánění peněz, zbraní a munice. Dva a půl roku to k ničemu nevede, ale politici tuto chybu neustále opakují a kdo si dovolí označit tuto taktiku za špatnou, je onálepkován jako "chcimír", "dezolát" a kdoví co ještě… Někdy mám pocit, že se evropští politici zoufale bojí míru. Sama jsem v Evropském parlamentu navrhovala výzvy k zahájení mírových jednání a–i proti této neškodné větičce – se většina kolegů postavila. Konflikt na Ukrajině je neuvěřitelnou tragédií a je mi velmi líto všech lidí, kteří kvůli válce přišli o život, nebo o svého bližního. Proto je v zájmu všech, aby se co nejdříve přestalo válčit a začalo jednat.

DOTAZ: V rámci evropského parlamentu jste členkou výboru pro dopravu a cestovní ruch. Stav silnic na jižní Moravě není valný. Nemělo by z Evropské unie jít více peněz na opravy silnic?

ODPOVĚĎ: To je asi záležitost nejen Jihomoravského kraje, i když tam je jeden extrém silniční dopravy. A ten se nazývá BRNO. Přiznám se, že nedovedu dost dobře pochopit, jak je možné takhle zoufale špatně zkoordinovat opravy, že dennodenně stojí hlavní dopravní tepna a tento stav má trvat několik let. Je to obrovská ostuda, že nedokážeme strategickou stavbu urychlit. Jinak co se týče využívání evropských peněz obecně, tak tady je míč spíše na státech, jak své dotace využívají. A naše země v tomto ohledu zaspala. Když se podíváme třeba na Polsko, tak ti za deset let zvládli postavit zhruba 10 x více dálnic než ČR.

DOTAZ: Jak se díváte na migrační pakt, který v EU pomáhal dojednávat ministr Rakušan? Je pro Česko opravdu tak výhodný, jak tento ministr tvrdí, nebo jsou tam skrytá úskalí, o nichž se raději mlčí? Pokud není pro Česko výhodný, hodláte navrhnout jeho případnou revizi?

ODPOVĚĎ: Není vůbec výhodný, je naopak destruktivní. Českou republiku nutí do budoucna buďto přijmout migranty proudící do jiných států EU či se z této povinnosti vyplácet. A teď se podržte, kolik budeme muset zaplatit za každého odmítnutého migranta. V přepočtu na aktuální kurz je to téměř 500 tisíc korun za jednoho. Pan Rakušan navíc zcela prokazatelně lhal o výjimce pro Českou republiku, která v paktu napsaná není. Budu určitě usilovat o zrušení jakéhokoliv textu, který přináší kvóty na migranty a ohrožuje tak bezpečí České republiky. Takhle se migrační politika nedělá. Migrační pakt neřeší příčiny migrace a důsledky řeší naprosto tragicky. Je ostuda vlády Petra Fialy, že se k němu postavila tak, jak se postavila.

DOTAZ: Jedním ze stále a hlasitě diskutovaných témat je také Green Deal. Na jedné straně to lze uznávat jako legitimní snahu o záchranu a zlepšení životního prostředí, na druhé straně mnoho lidí nechápe, proč si s tím dělá starosti jen Evropa a nikdo další. Chtěl bych znát Váš názor na celou tuto záležitost: Je skutečně nutné dělat všechno pro to, aby si Evropa výrazně snížila konkurenceschopnost a dívala se bezmocně, jak její odbytiště přebírají jiné kontinenty? Hodláte nějak ještě iniciovat další debatu o případných úpravách této dohody?

ODPOVĚĎ: Green Deal tak, jak dneska vypadá, je paskvil. EU se rozhodla, že se ve svém svatém boji s klimatickou změnou zbaví veškerých konkurenčních výhod oproti okolnímu světu. Tím samozřejmě zchudne naše populace. Již dnes vidíme masivní nástup tzv. energetické chudoby. Zbavili jsme se nejrozvinutějšího autoprůmyslu na planetě ve prospěch Asie a USA. O těžkém průmyslu zde radši nebudu ani mluvit, protože by to spousta slabších povah nezvládla. Jde o naprostý masakr. Přitom to bylo čistě rozhodnutí EU, nikdo nás do něj netlačil. Naše světové závazky ke snižování emisí dnešnímu rozsahu Green Dealu vůbec neodpovídají. Já hodlám po svém zvolení využít veškerých revizních klauzulí ke Green Deálové prováděcí legislativě, které budou v letech 2026-2027 k dispozici. Je nutné zrušit zákaz prodeje nových aut se spalovacím motorem, zrušit (nebo aspoň omezit) systém obchodování s emisními povolenkami a zabránit jakémukoliv jejímu dalšímu rozšiřování do sektorů rodinných a obytných domů/budov, dopravy, paliv (benzín/nafta) apod. Musíme také zrušit zákaz kotlů na fosilní paliva. Nerozporuji nutnost chránit životní prostřední, ale nikoliv na úkor naprostého sociálního úpadku a chudnutí na úkor okolního světa, který se nám směje.

DOTAZ: Dobrý den, prý jste navrhovala snížení platů poslanců, můžu vědět, kolik europoslanců pro to zvedlo ruku? A jak hlasovali ti čeští? Díky

ODPOVĚĎ: Z celkových více než 700 poslanců pro můj návrh zvedlo ruku pouze 58 odvážných. Ráda bych také podotkla, že tento návrh na snížení platů o 50 % jsem předkládala opakovaně a není to tedy nějaký populistický výkřik před volbami. Z českých europoslanců a europoslankyň hlasovali proti všichni z ODS, KDU-ČSL, všichni Piráti, pan Polčák ze STANu, ale i R. Maxová ze SOCDEM, M. Dlabajová a D. Charanzová zvolené za ANO2011, pan Niedermayer z TOP09 a pan Ivan David z SPD Tomia Okamury.

DOTAZ: Žijete v České republice nebo v Bruselu?

ODPOVĚĎ: Kdo mě sleduje, tak určitě odpověď trefí na první dobrou. Na rozdíl od mnoha kolegů jsem se nepřestěhovala do Bruselu, jen sem pravidelně dojíždím. Myslím, že poslanec, který chce dobře hájit zájmy svých občanů, by s nimi měl být v neustálém kontaktu. A to platí samozřejmě i do budoucna, kdy hodlám dále dělat setkání a debaty s občany nejen pár dnů a týdnů před volbami, ale po celou dobu, kdy se za ně budu prát!

DOTAZ: Vaše kampaň je vidět, což je u komunistů docela překvapení. Třešničky zmizely a reklama má šmrnc. Je to náhoda nebo jdete jinou cestou než obvykle? Jsou také vidět zničené bilboardy a počmárané plakáty - co proti tomu děláte?

ODPOVĚĎ: Kampaň dostala samozřejmě úplně jinou dynamiku. Vsázíme na občany, na naše podporovatele, sympatizanty, nemáme peníze na velké agentury, ale o to je ta kampaň přívětivější. Moc jim za vše děkuji, protože oni spolu s námi píšou ten úžasný příběh uskupení STAČILO! Řešíme problémy, které občany skutečně trápí, komunikujeme s nimi na ulicích, besedách, sociálních sítích. Rozloučili jsme se s prázdnými frázemi, které používá konkurence. A co dělat proti chorým jedincům, kteří po nocích překreslují billboardy? Snad si jen zaťukat na čelo a nahlásit policii.

DOTAZ: Nedávno ministr Stanjura prohlásil v rozhovoru pro jedny noviny, že zvýšení příjmů na důchody cestou zvyšování věku odchodu do důchodu je nejméně bolestivý způsob. Smím znát Váš názor na tuto záležitost? Uvažujete i o jiných způsobech zvyšování příjmů státního rozpočtu, např. sektorové daně, daňová progrese atp.?

ODPOVĚĎ: Nejméně bolestivý přístup je to možná pro pětikoalici. Tohle je alibismus ministra Stanjury. A vlastně celé vlády. Pro ně je jednodušší postihnout miliony lidí, nechat je pracovat déle a dát jim menší důchody, než se podívat na banky, nadnárodní korporace nebo deset nejbohatších rodiny, které si jen za loňský rok připsaly k majetku několik set miliard. Tento přístup pouze ukazuje na neschopnost, nebo nechuť hledat peníze tam, kde jsou. A místo toho je brát od těch, kteří se nemohou bránit.

DOTAZ: Co je vlastně uskupení STAČILO? A není to jen strana na jedny volby, jakých jsme tady měli hodně?

ODPOVĚĎ: Rozhodně není! Už na podzim se minimálně v části krajů STAČILO! objeví i v boji o krajská zastupitelstva. I tam se totiž budou odehrávat boje - o školství, zdravotnictví, sociální oblast či stav krajských silnic. A po většině koalic s účastí vládních (někde dokonce za asistence ANO 2011) bude hodně co opravovat.

DOTAZ: Co byste označila za nejdůležitější bod programu Vaší strany STAČILO?

ODPOVĚĎ: Mír. Ale jedním dechem bych dodala konec či revizi Green Dealu, řekla STAČILO! omezování suverenity či nelegální migrace. Doporučuji všem si přečíst náš program na webu www.stacilo.cz!

DOTAZ: Jaký názor máte na paní eurokomisařku Jourovou z hnutí ANO?

ODPOVĚĎ: Velké zklamání, promarněná šance a neskutečný přešlap hnutí ANO, které ji do Bruselu poslalo. To, že to udělalo poprvé, bych snad ještě nějak pochopila, ale to, že to udělala vláda A. Babiše podruhé, byla neodpustitelná chyba. Ale personální politika ANO v EU moc nejde. Mimochodem když jsem bojovala proti dvojí kvalitě potravin, paní Jourová v tom sehrála velmi negativní roli. Takže to, že i po 20 letech v EU máme v ČR některé dovážené potraviny a produkty méně kvalitní než například v sousedním Německu, a ještě je máme paradoxně dražší, je i její vina.

DOTAZ: Zdravím z Karlových Varů, zmůže vůbec něco jeden poslanec z více než 700? Děkuji za odpověď. Karel

ODPOVĚĎ: Určitě může. Je na každém jednotlivém poslanci, jak se ke své práci postaví. Řeknu jen jedno číslo za všechny - téměř 4000 pozměňovacích návrhů jsem podala za toto končící období. Podařilo se mi zpřísnit podmínky pro spotřebitelské úvěry, pomoci lidem vyléčeným z rakoviny, navrhla jsem systém, jak zabezpečit léky na vzácná onemocnění a mnoho dalších bodů. Shrnula jsem je do jednoho z mých videí na YouTube, kde pravidelně občanům skládám účty z toho, co pro ně v Evropském parlamentu dělám.

DOTAZ: A ještě bych se chtěl zeptat, šli byste do vlády s ANO Andreje Babiše? Díky Karel

ODPOVĚĎ: Napřed musíme uspět v každých volbách před sněmovními volbami, s čímž nám pomáháte, neboť zatím ve všech průzkumech jsme nad 5 % a potenciál máme dokonce větší než SPD, takže máte jistotu, že Váš hlas nepropadne. Pak se můžeme bavit o vládním spolupráci. Spolupráci nevylučujeme, ale hnutí ANO už také několikrát prokázalo, že nemá problém vládnou se stranami současné vládní koalice - čehož jsou důkazem kraje, města i obce. My se budeme primárně bavit s tím, kdo bude akceptovat náš program a umožní nám z něj co nejvíce prosadit. My program a důvěru občanů za koryta nevyměníme. Proto od Vás potřebujeme co nejsilnější mandát.

DOTAZ: Poslední dobou se opět rozvířila ve veřejném prostoru debata o přijetí Eura. K debatě se připojil i prezident republiky. Jak se na tento krok díváte z hlediska dlouhodobých dopadů na českou ekonomiku?

ODPOVĚĎ: Jsme jednoznačně proti přijetí eura. Pokud by k tomu mělo dojít, vyzýváme vládu, aby před tím vypsala referendum a měla odvahu se zeptat občanů, co si o tom myslí. Přijetí eura by nás stálo možnost tvořit vlastní měnovou politiku a vedlo by tak k dalšímu omezení suverenity. Postoje Petra Pavla mě v tomto ohledu mrzí. Dělá lobbistu nejen euru, ale i debatě o zrušení práva veta, na což by země velikosti ČR mohla škaradě doplatit… Koalice STAČILO! složená z KSČM, SD-SN, ČSNS a osobností udělá všechno pro to, aby euro nebylo proti vůli našich občanů přijato.

DOTAZ: Kdy je dle vašeho názoru vhodná doba pro přechod na Euro a proč?

ODPOVĚĎ: ČR by euro přijímat neměla. A když už, tak na základě referenda. Mimo omezení suverenity přinesl přechod na euro ve státech, které tímto procesem prošly, také zdražení, což ve chvíli, kdy jsme tady kvůli neschopnosti vlády měli nejvyšší inflaci v EU, by byla další rána do peněženek našich občanů.

DOTAZ: V letošním roce jsme sledovali protesty zemědělců. Nelíbí se jim hlavně velká byrokracie. Jak to lze z evropského parlamentu změnit?

ODPOVĚĎ: Samozřejmě, že to jde změnit. Právě na příkladu zemědělců se ukázalo, jak účinný může být tlak občanů na politiky. Části Green Dealu týkající se zemědělské politiky se díky tomu povedlo buď úplně zrušit, některé významně omezit a zároveň odložit jejich platnost.

DOTAZ: Dobrý den, jak se bude dle Vašeho názoru EU systémově bránit čínskému importu elektro vozidel

ODPOVĚĎ: Obávám, se že po vzoru Spojených států amerických může zavést na čínské elektromobily cla. Což je sice hezké, ale Evropa - na rozdíl od USA - je v tuto chvíli v některých oblastech na Číně zcela závislá, a tak předpokládám, že zavedení takovýchto opatření by se neobešlo bez reakce Pekingu. Efekt by to mohlo mít přesně opačný a doplatili by na to obyčejní občané. Na jednu stranu tak z Bruselu slyšíme diktát, že je potřeba zakázat spalovací motory a přejít na elektromobily, na druhou stranu pak slyšíme volání po clech na ty, které by mohly být pro občany dostupnější. Když jde o obchodní válku s Čínou, která poškodí opět i EU samotnou, jdou mimochodem i předchozí řeči o ochraně klimatu stranou.

