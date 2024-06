Nejen v Praze a ve velkých městech. 123-Transporter přiváží své dodávky i k nám.

Foto: 123-Transporter

Všude, kde se objevily dodávky s polepem 123-Transporter, vzbudily velký zájem. Revoluce v půjčování užitkových vozů dorazila i do našeho regionu, a věříme, že bude stejně úspěšná jako všude jinde. O co jde? Společnost 123 Shared Mobility Czechia přivedla do České republiky osvědčený koncept pronájmu dodávek, který má oproti tradičním půjčovnám mnoho výhod.

Najít si místo, kde si můžete půjčit užitkový vůz ve svém okolí, zjistit dostupnost, rezervovat si jej a zároveň vyřídit všechny formality, to vše je možné. Přesně tak to v 123-Transporter funguje už několik let v Rakousku a Německu. A nyní mají i zákazníci z Čech možnost využívat služby stejně komfortně. Mezi hlavní výhody patří, jak již bylo zmíněno, vyřízení zcela online, bez asistence personálu společnosti. Pokud by ale přece jen bylo třeba, má firma zřízenou infolinku, kde vám s jakýmkoli problémem pomohou. Předností této služby je rovněž to, že všechna místa, kde jsou dodávky zaparkované, jsou na soukromých pozemcích partnerů, a zaparkované vozy tak nezhoršují situaci s parkováním v rušných lokalitách. Dokonce i vůz, kterým pro dodávku přijedete, si můžete na jejím místě zaparkovat zcela zdarma na celou dobu pronájmu. Třešinkou na pomyslném dortu výhod je pak to, že všechny dodávky jsou k zapůjčení na svých místech připraveny 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, takže si můžete čas vyzvednutí i vrácení dodávky naplánovat přesně dle vašich možností a nejste limitováni provozní dobou půjčovny. Neomezený nájezd kilometrů je rovněž benefit, který není v klasických půjčovnách dodávek běžný.

O kvalitě a uživatelském komfortu této služby svědčí i fakt, že si dodávky 123-Transporter vybrala i společnost OBI a v jejich areálech najdete velké množství vozů k zapůjčení. Pokud vás nová služba, která právě dorazila do našeho regionu, zaujala, pak vám jistě přijde vhod informace o adrese nejbližšího místa 123-Transporter. V Mladá Boleslavi nás najdete na ulici Na Radouči 1225.